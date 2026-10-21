Comienzan las obras en la TF-1: cortes de tráfico desde este domingo en ambos sentidos de la autopista

Las obras de rehabilitación de la autopista del Sur (TF-1), en Tenerife, comenzarán en la noche del próximo domingo, 25 de octubre, con cortes parciales de tráfico en ambos sentidos de circulación entre los municipios de Santa Cruz de Tenerife y Güímar.
La actuación, que cuenta con una inversión cercana a los 14 millones de euros, afectará a aproximadamente 18,6 kilómetros de uno de los principales corredores viarios de la Isla.
Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno insular, en la que ha precisado que las primeras restricciones a la circulación se producirán a partir de las 22.00 horas del domingo.
El proyecto contempla una rehabilitación del pavimento y distintas mejoras de seguridad vial en una autopista por la que circulan diariamente más de 70.000 vehículos.
¿Dónde se producirán los cortes de tráfico en la TF-1?
Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre Santa Cruz de Tenerife y Güímar, concretamente entre los puntos kilométricos 1+400 y 20+000 de la TF-1. La intervención afectará a ambos sentidos de circulación y se ejecutará mediante cortes parciales de la vía, con el objetivo de compatibilizar las obras con el paso de vehículos.
El inicio de las restricciones está previsto para las 22.00 horas del domingo 25 de octubre. Por el momento, la información facilitada no concreta qué carriles se cerrarán primero ni la hora exacta de reapertura de cada tramo, por lo que los conductores deberán prestar atención a la señalización provisional y a las indicaciones de tráfico.
Una inversión de 14 millones para mejorar 18,6 kilómetros de autopista
El proyecto se ha dividido en dos lotes que se ejecutarán de forma paralela, con el objetivo de avanzar simultáneamente en los diferentes tramos afectados. El primero abarca 8,5 kilómetros y cuenta con un presupuesto aproximado de 7,5 millones de euros.
El segundo comprende otros 10,1 kilómetros, con una inversión cercana a los 6,3 millones de euros. Entre las actuaciones previstas se encuentra la renovación del firme de la autopista, una de las principales medidas destinadas a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad de los conductores.
También se ejecutarán trabajos de repintado de la señalización horizontal, tanto en la vía principal como en sus enlaces, además de incorporar nuevas señales informativas.
El proyecto incluye igualmente la instalación de bandas sonoras en los bordes de la calzada, la mejora de los vallados de protección en la mediana y el asfaltado de distintos ramales de los enlaces incluidos en la actuación.
Estas intervenciones buscan mejorar la adherencia del pavimento, reforzar la seguridad vial y prolongar la vida útil de la infraestructura.
Las obras de la TF-1 se realizarán en dos tramos simultáneos
La rehabilitación de este sector de la autopista forma parte de las actuaciones impulsadas por el Cabildo de Tenerife para mejorar el estado de la red insular de carreteras. El proyecto había sido aprobado definitivamente durante el primer semestre del año y posteriormente adjudicado, con un plazo de ejecución previsto de seis meses para cada uno de los dos lotes.
La actuación permitirá renovar uno de los tramos de mayor intensidad circulatoria de la TF-1, utilizado diariamente por miles de conductores que se desplazan entre el área metropolitana, el Valle de Güímar y el sur de Tenerife. Con el comienzo de las obras este domingo, los usuarios habituales de la autopista deberán tener en cuenta las restricciones nocturnas, especialmente quienes circulen entre Santa Cruz y Güímar durante las horas en las que se desarrollen los trabajos.