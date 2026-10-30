Refuerzo en la limpieza de cauces y barrancos frente a inundaciones en Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá en marcha un plan extraordinario de limpieza y acondicionamiento de los barrancos y cauces del municipio a partir del próximo 3 de noviembre. Esta actuación preventiva, coordinada por el área de Servicios Públicos, busca garantizar la evacuación de aguas de lluvia, incrementando la capacidad de drenaje y reduciendo riesgos de desbordamiento o vertidos ilegales.
El concejal del departamento, Carlos Tarife, explicó ayer que la medida responde a “un esfuerzo para evitar situaciones de colapso e inundación vistas recientemente en otros puntos del país. Por ello, la campaña se iniciará una actuación destacada en el barranco de Santos, uno de los principales cauces urbanos de la ciudad que atraviesa los distritos Centro-Ifara y Salud-La Salle. El 5 de noviembre, las cuadrillas se trasladarán a Barranco Grande, continuando luego las labores en zonas como Taganana a lo largo del mes”.
A diferencia del mantenimiento habitual de los cauces, centrado en residuos domésticos y vegetación próxima a viviendas, este nuevo modificado del Ayuntamiento amplía el servicio para desbrozar toda la vegetación ligera y el cañizo acumulado en pleno cauce. Para llevarlo a cabo, el Consistorio ha presupuestado un total de 46 jornadas extraordinarias hasta finales de año, a las que se sumarán 90 más en 2027.
Con el objetivo de optimizar los recursos materiales empleados durante los trabajos, estos se han organizado principalmente en horario de tarde, aunque actualmente se están ejecutando de lunes a sábado para cumplir con las fechas comprometidas.
Las cuadrillas municipales comenzaron a trabajar desde el pasado octubre en una primera fase destinada a despejar prioritariamente las zonas de desembocadura, contabilizándose hasta el momento la labor de limpieza en un total de 16 barrancos de Santa Cruz, como el de Suculum, del Cercado, Las Huertas, Cueva Bermeja, Valle Crispín, Bufadero ,Valleseco o Tahodio. Desbroces a los que se han sumado los del barranco La Leña, Ancheta, El Hierro o Molina.
Una vez completada la lista inicial, se dará una segunda vuelta de limpieza en mayor profundidad, a la par que se actuará en los cauces del barranco de Santos, Barranco Grande, Fajaneta y La Iglesia.