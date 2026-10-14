Facilitan el traslado urgente a Canarias de un órgano para trasplante: “Cada segundo es importante”

Los controladores aéreos de Canarias han participado en una operación especialmente delicada para facilitar el traslado de un órgano destinado a un trasplante a bordo de un vuelo comercial. La actuación requirió la coordinación con los servicios de control aéreo de Marruecos para ofrecer a la aeronave la ruta más directa posible.
Así lo ha dado a conocer la cuenta de Controladores Aéreos a través de una publicación en la red social X, en la que ha destacado la importancia de reducir los tiempos de vuelo en este tipo de desplazamientos, donde cada minuto puede ser determinante.
“Vuelo comercial transportando un órgano para trasplante. Desde el centro de control de Enaire en Canarias y en coordinación con el control aéreo de Marruecos, le facilitamos la ruta más directa posible”, han explicado.
Vuelo comercial transportando un órgano para trasplante. Desde el centro de control de Enaire en #Canarias y en coordinación con el control aéreo de Marruecos, le facilitamos la ruta más directa posible. Cada segundo es importante. ♥️ https://t.co/8N8GYEbCAj— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) October 13, 2026
La publicación concluye con una frase que resume la importancia de este tipo de intervenciones: “Cada segundo es importante”.
En los traslados de órganos para trasplantes, el tiempo constituye un factor fundamental, ya que los órganos deben conservarse en condiciones específicas y disponen de un periodo limitado de viabilidad fuera del cuerpo humano.
Por este motivo, la coordinación entre los diferentes servicios de control aéreo puede contribuir a agilizar los desplazamientos y reducir el tiempo necesario para que los órganos lleguen a su destino.
En este caso, la colaboración entre los controladores de Canarias y Marruecos permitió facilitar el recorrido más directo posible al avión encargado del transporte.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre el órgano transportado, el origen y destino del vuelo ni el centro hospitalario receptor.
La intervención pone de relieve el papel que desempeñan los profesionales del control aéreo en operaciones que van más allá de la gestión habitual del tráfico de aeronaves y que pueden resultar fundamentales para la atención sanitaria urgente.