Del dinero público para los toros a la caza en colegios: las medidas de Vox sobre los animales

Las políticas de Vox sobre los animales han dejado medidas concretas en distintas administraciones españolas: subvenciones para la tauromaquia, cambios legales para permitir el regreso de determinados animales a los circos y propuestas para introducir la caza y el mundo taurino en los colegios. A ellas se suma su apuesta por derogar la Ley de Bienestar Animal y ampliar las posibilidades de caza de especies como el lobo ibérico.
Las iniciativas se han desarrollado tanto en gobiernos compartidos con el Partido Popular como desde los parlamentos autonómicos y el Congreso. Algunas han terminado convirtiéndose en leyes o partidas presupuestarias, mientras que otras permanecen como propuestas políticas.
El partido de Santiago Abascal justifica buena parte de estas actuaciones por su defensa de las tradiciones, la actividad económica del mundo rural y el sector cinegético. Frente a estos argumentos, las organizaciones animalistas cuestionan el uso de dinero público para financiar festejos taurinos y las reformas que reducen determinadas restricciones sobre los animales.
Extremadura: casi 1,8 millones de euros para la tauromaquia
Uno de los ejemplos más recientes se encuentra en Extremadura, donde PP y Vox alcanzaron un acuerdo para formar un Gobierno de coalición en abril de 2026. La formación de Abascal asumió, entre otras competencias, la gestión de la caza, la pesca, el medio natural y la tauromaquia a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.
El proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 elevó las partidas destinadas al sector taurino de 297.500 euros a cerca de 1,78 millones, según el desglose publicado por elDiario.es y denunciado por el Partido Animalista PACMA. La cifra suponía multiplicar prácticamente por seis los recursos anteriores.
Entre las actuaciones previstas figuraban ayudas para organizar novilladas, difundir la cultura taurina, apoyar a las peñas y financiar escuelas relacionadas con el mundo del toro. Los presupuestos fueron aprobados por la Asamblea de Extremadura en julio y publicados oficialmente en agosto. La propia ley presupuestaria recoge la promoción de la tauromaquia entre las actuaciones de la consejería.
El departamento dirigido por Juan José García ha defendido estas inversiones por su repercusión económica en el territorio. Según los datos trasladados por la consejería y recogidos por elDiario.es, la actividad taurina genera más de 28 millones de euros y sostiene más de 1.000 empleos directos e indirectos en Extremadura.
Estas cifras corresponden a la estimación del Gobierno autonómico y deben diferenciarse de los recursos públicos comprometidos para promocionar la actividad.
Valencia: subvenciones taurinas y el regreso de animales a los circos
La Comunidad Valenciana ofrece otro ejemplo de la participación de Vox en las políticas relacionadas con los animales. En junio de 2024, cuando el partido todavía formaba parte del Gobierno valenciano, el entonces vicepresidente y consejero de Cultura, Vicente Barrera, impulsó una subvención directa de 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia.
La ayuda, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se destinó a financiar actividades y festejos taurinos del circuito de novilladas con picadores.
El apoyo institucional al sector ha continuado posteriormente bajo gobiernos del PP. En octubre de 2026, la Generalitat incorporó a su planificación de subvenciones para el periodo 2026-2028 alrededor de 3,5 millones de euros en líneas vinculadas al ámbito taurino, según informó elDiario.es.
Entre las dotaciones anuales recogidas en ese plan figuran 300.000 euros para actividades y festejos, 250.000 euros para adecuar instalaciones y 150.000 euros destinados a escuelas de recortadores. Se trata de previsiones plurianuales, no de cantidades ya abonadas.
Aunque esta última decisión corresponde a un Ejecutivo del PP sin consejeros de Vox, se enmarca en una política de apoyo institucional a la tauromaquia que ambas formaciones han defendido. En el ámbito del bienestar animal, la modificación legislativa más relevante llegó en diciembre de 2024.
PP y Vox aprobaron una reforma que eliminó la prohibición general de utilizar animales en los circos valencianos, establecida por la legislación autonómica de 2023.
La nueva redacción limita la prohibición a los animales pertenecientes a especies de fauna silvestre. De esta manera, vuelve a permitirse el uso de animales no silvestres en espectáculos circenses, siempre que se cumplan las demás disposiciones legales.
El cambio no supone autorizar el regreso de leones, tigres u otras especies silvestres a los circos, pero sí modifica la protección que había establecido la normativa anterior.
La caza y la tauromaquia, también en los colegios
Las propuestas educativas constituyen otra de las líneas de actuación del partido. En octubre de 2025, PP y Vox aprobaron en una comisión de Les Corts Valencianes una iniciativa para fomentar el conocimiento de la caza entre los jóvenes.
La propuesta, presentada por Vox, planteaba organizar charlas en centros educativos, campamentos, actividades extraescolares y talleres didácticos relacionados con la actividad cinegética. El partido defendió la necesidad de transmitir sus valores culturales y naturales, mientras que PSPV y Compromís criticaron la iniciativa por considerar que promovía la caza entre los menores.
La votación supuso la aprobación de una propuesta parlamentaria, pero no acredita que estas actividades se hayan implantado de manera generalizada en los colegios valencianos. Vox también ha intentado llevar la tauromaquia al ámbito educativo desde el Congreso.
En mayo de 2024 registró una proposición no de ley que incluía introducir el conocimiento de la crianza del toro bravo en los planes educativos y de concienciación medioambiental de la enseñanza obligatoria.
La iniciativa también contemplaba promocionar los espectáculos taurinos en los medios públicos y desarrollar un plan turístico relacionado con el toro bravo. El planteamiento se repitió en Castilla y León. En enero de 2025, Vox presentó una propuesta para acercar a los centros educativos actividades tradicionales del mundo rural, entre ellas la ganadería, la caza, la pesca y la tauromaquia. La formación planteaba conferencias, talleres, visitas y convenios de colaboración con asociaciones vinculadas a estas actividades.
Derogar la Ley de Bienestar Animal y reducir la protección del lobo
La estrategia parlamentaria de Vox también incluye cambios en la legislación estatal. En diciembre de 2023, el grupo registró en el Congreso una proposición de ley orgánica para modificar la protección de los animales. Entre sus objetivos figuraba derogar la Ley 7/2023 de Bienestar Animal y revisar las reformas introducidas en el Código Penal sobre maltrato animal.
Vox considera que la legislación vigente otorga a los animales una consideración jurídica inadecuada y cuestiona la proporcionalidad de determinadas sanciones. Sin embargo, también sostiene que el maltrato debe continuar castigándose.
La ley estatal permanece vigente y ya excluye de su ámbito a los animales utilizados en espectáculos taurinos, los perros de caza y otros animales sujetos a regulaciones específicas. La posición del partido también se refleja en el debate sobre el lobo ibérico.
En marzo de 2025, el Congreso aprobó una modificación legal que permitió retirar a las poblaciones de lobo situadas al norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
La iniciativa partió del PP y recibió el apoyo de Vox, Junts y PNV. Su aprobación abrió la puerta a recuperar el control cinegético de la especie en determinadas comunidades, sujeto a las condiciones legales de conservación y gestión.
Vox reclama ir más allá y extender la exclusión del listado de protección a las poblaciones situadas al sur del Duero.
La formación también ha defendido cambios para permitir la actividad cinegética en parques nacionales y revisar la gestión de especies como la tórtola europea. Son propuestas que no equivalen a una autorización general para cazar animales protegidos.
Un toro de 300 metros de altura en Burgos
Entre las iniciativas más singulares figura la propuesta que Vox planteó en Burgos en julio de 2025. El entonces teniente de alcalde y portavoz municipal del partido, Fernando Martínez-Acitores, defendió que la ciudad pudiera acoger un monumento de 300 metros de altura con forma de toro.
La estructura, promovida por la Academia Española de Tauromaquia, se planteaba como un atractivo turístico de dimensiones comparables a las de algunos de los grandes monumentos internacionales. La propuesta incluía miradores en los cuernos y establecimientos comerciales en la base.
Martínez-Acitores sugirió facilitar suelo municipal para su construcción y aseguró que la entidad promotora asumiría el coste del monumento. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, del PP, no respaldó expresamente la iniciativa. No consta que el proyecto haya sido aprobado o que las obras hayan comenzado.