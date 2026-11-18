Pedro González (La Laguna, 1927-2016) ocupa un lugar fundamental en la historia del arte canario de la segunda mitad del siglo XX. Su trayectoria estuvo marcada por una búsqueda constante: encontrar en la pintura un lenguaje autónomo, capaz de superar la representación de la realidad y construir un universo plástico propio.
A las puertas del centenario de su nacimiento, Galería Bibli (San Francisco Javier, 15, Santa Cruz de Tenerife) propone una aproximación a uno de los momentos más decisivos de su trayectoria artística, poniendo el acento en dos series fundamentales: Icerse (1961-1963) y Cosmoarte (1965-1987). A través de ellas, la exposición Pedro González. El nacimiento de una pintura, que se inaugura este viernes (19.00 horas) y podrá visitarse hasta el 15 de enero, plantea un recorrido por los procesos de transformación que llevaron al artista a definir un lenguaje pictórico personal y a desarrollar un universo plástico de extraordinaria singularidad.
EVOLUCIÓN
Icerse constituye un momento esencial en esta evolución. En estas obras, la superficie pictórica se convierte en un campo de experimentación donde las formas se fragmentan, se organizan y se transforman, dando lugar a estructuras de gran intensidad visual. La pintura abandona progresivamente las referencias reconocibles para concentrarse en sus propios elementos: la forma, el color, la materia y las relaciones que se establecen entre ellos. Es el comienzo de una nueva concepción del espacio pictórico, en la que la pintura deja de representar el mundo para construir una realidad autónoma.
Con Cosmoarte esta investigación adquiere una nueva dimensión. El espacio pictórico se amplía y las estructuras formales evolucionan hacia composiciones en las que conviven referencias orgánicas, espaciales y cósmicas. La pintura se abre a un universo de relaciones más complejo, donde el orden y la libertad, la estructura y la intuición participan en la construcción de una realidad visual que halla su sentido en sí misma.
La investigación iniciada con los Icerses encuentra aquí nuevas posibilidades de desarrollo, consolidando un universo plástico propio que el artista continuará explorando durante las décadas siguientes. El tránsito entre ambas series permite comprender la profundidad de una investigación que no se limita a una transformación formal, sino que implica una nueva manera de concebir la pintura. En estos trabajos se encuentra el origen de una concepción del hecho pictórico entendido como experiencia y pensamiento: cada superficie se convierte en un espacio de construcción y cada obra en una exploración de las posibilidades del lenguaje plástico.
En vísperas de 2027, El nacimiento de una pintura propone volver sobre estas obras para reconocer el momento en que Pedro González comienza a construir uno de los universos pictóricos más singulares del arte canario contemporáneo.