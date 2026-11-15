El oficio entero, a plomada

Si por la mañana empiezo calentando la voz, ¿soy un obrero? Hago los mismos ejercicios de cuando era estudiante: escalas arriba y abajo, una vocal y luego otra. Es trabajo de cuerpo y de constancia, y tiene su gusto: notar que la voz despierta y que el aire vuelve a su sitio.
Si por la tarde me siento con la partitura y un lápiz, ¿soy un artesano? Decido dónde respiro y qué hago con ese pasaje que no termina de salir. Es trabajo de medir y ajustar, y tiene el suyo: el momento en que la frase por fin encaja, como una puerta que cierra bien.
Y si por la noche salgo a cantar, ¿soy un artista? Es el trabajo de dar delante de la gente lo que se ha preparado, y de poner en ello algo que no estaba en la partitura.
A las tres preguntas contesto que sí, y no sabría decir cuál de las tres cosas soy más. A la mañana siguiente vuelvo a las escalas.
Me lo pregunto porque hay un dicho muy repetido que reparte esas tres palabras entre tres personas distintas. Dice que quien trabaja con las manos es un obrero; quien trabaja con las manos y la cabeza, un artesano; y quien trabaja con las manos, la cabeza y el corazón, un artista. Suena bien y se entiende a la primera.
Lo malo es que lleva dentro una escalera. Abajo queda el obrero, en medio el artesano y arriba el artista, mirando a los otros dos. Leído así, lo natural sería querer subir y no volver a bajar. En mi trabajo los tres viven en la misma persona.
Además, esa escalera reparte mal. Parece que las manos pudieran trabajar sin cabeza y que el corazón no llegara hasta el último peldaño. En la entrega anterior escuchamos a personas de oficios distintos que seguían poniendo el suyo. El corazón ya estaba allí.
En las medianías de estas islas hay paredes de piedra seca que sostienen los bancales desde hace generaciones. Las levantaron manos que el dicho deja en el peldaño de abajo. Hubo que acarrear cada piedra y, como no llevan argamasa, elegirla y calzarla. Hay paredes que se reconocen por la mano de quien las hizo. En 2018 la Unesco inscribió ese saber en su lista del patrimonio inmaterial de la humanidad, y en el título puso la palabra arte.
Las palabras tampoco aceptan ese reparto. Decimos mano de obra y obra de arte con la misma palabra, y obrero es de su familia. Lo que yo canto se llama ópera, que en italiano quiere decir obra; allí al obrero le dicen operaio. El oficio que el dicho pone abajo lleva dentro a los otros dos, igual que el mío, que el dicho pone arriba, lleva dentro al obrero.
Pruebe con el suyo. Busque qué parte de su semana pide cuerpo y constancia. Cuál necesita ajustar, decidir y cuidar el detalle. Y en cuál puede aportar algo de su manera de hacer las cosas. Puede que encuentre las tres. Puede que alguna apenas tenga sitio.
Las tres merecen reconocimiento. Hasta en una escala que he repetido miles de veces tengo que escuchar, corregir y decidir. Repetir bien también exige estar presente.
Entre personas pasa algo parecido. En un teatro la función necesita a quien mueve el decorado a oscuras, a quien cose un traje a última hora y a quien canta. Sus tareas son distintas, pero el trabajo de unos permite el de los otros.
Otra cosa es cómo se las trata. El aplauso suele llegar a quienes estamos delante, y buena parte del trabajo que nos sostiene queda fuera de la vista. También me ocurre conmigo mismo: es fácil recordar una noche de aplausos y olvidar las mañanas que la hicieron posible. A mí el obrero me da de comer.
Cada persona tiene, además, una de las tres dimensiones en la que está más a gusto. Hay quien disfruta la repetición bien hecha y quien es feliz ajustando hasta que encaja. Hay quien vive para el momento de salir. Ninguna preferencia es mejor que otra.
Los problemas llegan cuando a alguien le dejan solo una. Hay trabajos organizados para que una persona sea manos y nada más durante ocho horas, y luego nos extraña que no aporte nada más. Tiene experiencia para advertir un fallo o proponer un cambio, pero nadie le pregunta, o no hay dónde decirlo. Su puesto admite lo que ejecuta y deja fuera lo que sabe.
En la entrega anterior preguntaba si algo se había ido comiendo aquello que nos llevó al trabajo. Parte de ese algo puede estar aquí: en cuánto de nosotros cabe en la manera de trabajar que se nos pide. Conviene mirarlo antes de reclamar más iniciativa.
También nos toca mirarnos. A veces queremos quedarnos en la parte que se reconoce y apartamos la que la sostiene. Yo salgo al escenario para dar algo propio, pero a la mañana siguiente vuelvo a una vocal, una escala, un ejercicio de estudiante. Haber llegado a los grandes teatros no me ha eximido de ninguno.
A eso llamo aprender a bajar: a volver al trabajo que sostiene lo que luego se ve. A reconocerlo en nosotros mismos y en quienes lo hacen a nuestro lado.
Mañana volveré a calentar la voz. Y por la noche, cuando salga el artista, el obrero y el artesano saldrán con él.