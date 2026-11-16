Llegan a Canarias 3.684 migrantes en tres días, la mayoría a El Hierro

El Hierro recibió ayer a 1.261 migrantes en siete cayucos y superó por segundo día consecutivo las mil llegadas. Según los datos de los servicios sanitarios y de emergencia, cinco de las embarcaciones, con 937 personas, desembarcaron en el puerto herreño de La Restinga y otras dos, con 324, en La Estaca, el puerto principal de la Isla, en una jornada en la que al menos tres migrantes fueron trasladados al hospital.
Estas siete llegadas elevan a 29 los cayucos y a 3.684 las personas desembarcadas en Canarias desde el viernes, cuando llegaron 843 migrantes en ocho embarcaciones, a los que se sumaron el sábado otros 1.580 en catorce. El Hierro acumula 96 cayucos en lo que va de noviembre, frente a los 66 que habían llegado durante los diez meses anteriores de 2026.
Según los datos de Salvamento Marítimo, los primeros cinco cayucos de ayer transportaban 241, 244, 160, 288 y 60 personas, que fueron auxiliadas por la guardamar Polimnia y las salvamares Diphda, Navia y Acrux, sin datos del último.
La cifra más alta de rescates
A los 2.360 migrantes llegados este fin de semana a El Hierro se suman los 203 a Gran Canaria y los 50 a Tenerife del sábado, la cifra más alta de rescates diarios en los 30 años de historia la llamada ruta canaria, la más mortífera del Atlántico.
Las arribadas han supuesto la llegada de un centenar de menores y los servicios de emergencias cuentan con que el número de embarcaciones vaya aumentando en las próximas horas, dado el buen estado del mar en una de las etapas del año en las que más se prodigan las salidas desde la costa africana.
El fenómeno migratorio se ha intensificado este noviembre en El Hierro, que ha recibido ya a cerca de 10.000 personas en casi un centenar cayucos, lo que ha derivado en la declaración de la Emergencia Migratoria en Canarias por parte del Gobierno central. Hasta ahora la cifra más alta de personas rescatadas en Canarias en un solo día fue la de 1.461 el 7 de noviembre de 2020, en pleno Covid, cuando el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, era el epicentro de las llegadas al Archipiélago.
El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro reconoce su situación de desborde, ya que cuenta con capacidad para 500 personas. El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, dijo ayer que quedan unos 1.600 migrantes, mientras que el resto han sido derivados a otras islas o a la Península.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recalcó ayer que el avión de la Guardia Civil desplegado en Senegal para labores de vigilancia ha ampliado su plazo de operatividad a diciembre, sumándose a la solicitud del Gobierno a Europa del despliegue del Frontex en África, en proceso de aprobación administrativa.
Torres confía en las relaciones con Senegal y Clavijo exige medidas urgentes
Ángel Víctor Torres confió ayer en que el “refuerzo” del Gobierno central de las relaciones diplomáticas, especialmente con Senegal, “frutifiquen” con el objetivo de contener las llegadas que El Hierro registra y que generan su situación de emergencia migratoria. Así lo señaló a los medios con motivo de su visita a La Restinga, desde donde hizo un balance de la situación en la isla, avanzando que la segunda Comisión Interministerial de Migración tendrá lugar mañana para evaluar nuevas medidas.
Torres recordó la reciente reunión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con los ministros de Interior y de la Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en Senegal con el objetivo de que se refuerce la gestión migratoria, así como también se habría hecho lo propio con las autoridades en Mauritania y Gambia.
Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, exigió ayer una “respuesta inmediata” del Estado ante esta situación: “La isla no puede seguir afrontando esta presión sin los refuerzos necesarios”. En X, Clavijo indicó que ya ha contactado con los ministros de Interior, Política Territorial y de Inclusión para acelerar las medidas.