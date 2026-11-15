Llegan a El Hierro más de mil personas migrantes este domingo a bordo de siete cayucos

El Hierro ha recibido este domingo a 1.261 migrantes en siete cayucos y ha superado por segundo día consecutivo las mil llegadas, mientras el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado durante una visita al puerto de La Restinga refuerzos de Salvamento Marítimo y nuevas medidas que el Gobierno abordará el martes.
Según los datos de los servicios sanitarios y de emergencia, cinco de las embarcaciones de este domingo, con 937 personas, han desembarcado en el puerto herreño de La Restinga y otras dos, con 324, en La Estaca, el puerto principal de la isla, en una jornada en la que al menos tres migrantes han sido trasladados al hospital.
Estas siete llegadas elevan a 29 los cayucos y a 3.684 las personas desembarcadas en Canarias desde el viernes, cuando llegaron 843 migrantes en ocho embarcaciones, a los que se sumaron el sábado otros 1.580 en catorce.
El Hierro acumula 96 cayucos en lo que va de noviembre, frente a los 66 que habían llegado durante los diez meses anteriores de 2026.
La primera llegada del domingo se ha producido a las 2:35 horas en La Restinga, donde la salvamar Menkalinan ha desembarcado a 79 personas, entre ellas cinco mujeres y tres menores, de Senegal y Gambia, que habían partido cinco días antes de Mboro, en Senegal.
La salvamar Diphda ha trasladado al mismo puerto, sobre las 11:40 horas, a otras 244 personas, entre ellas 30 mujeres y siete menores, procedentes de Gambia, Senegal y Guinea Conakri, que, según su relato, habían navegado durante siete días desde Bakau, en Gambia.
A las 12:15 horas, la salvamar Acrux ha desembarcado a 161 personas, entre ellas 26 mujeres y cuatro menores, una de las cuales ha sido trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.
Los ocupantes de este tercer cayuco, de Gambia, Senegal, Guinea Conakri, Costa de Marfil y Burkina Faso, han relatado que habían salido ocho días antes de Brufut, en Gambia.
La cuarta embarcación ha sido auxiliada por la salvamar Navia, que ha llegado a La Restinga sobre las 13:45 horas con 241 personas, entre ellas 26 mujeres y seis menores, de las que dos han necesitado traslado hospitalario.
Según sus testimonios, habían navegado durante ocho días desde Banjul, en Gambia, y procedían de ese país, Senegal, Mali, Mauritania, Guinea Bisáu y Guinea Conakri.
Sobre las 14:30 horas han desembarcado en La Estaca los ocupantes de otros dos cayucos: uno con 61 personas, entre ellas tres mujeres y 15 menores, trasladadas por la guardamar Polimnia, y otro con 263, del que no se dispone del desglose ni del punto de salida.
La última llegada se ha registrado a las 17:18 horas en La Restinga, donde la salvamar Diphda ha desembarcado a 212 personas, entre ellas ocho mujeres y 18 menores varones, de Senegal y Gambia, que habían partido de Dakar ocho días antes.