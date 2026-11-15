El Hierro prevé la derivación este domingo de 900 de los 1.606 migrantes que acoge

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha anunciado que este domingo está previsto trasladar fuera de la isla a unos 900 de los 1.606 inmigrantes que permanecen actualmente en las instalaciones de acogida, y ha señalado que las derivaciones continuarán el lunes para aliviar la presión provocada por el repunte de las llegadas de cayucos.
Armas, que ha acompañado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante su visita al puerto de La Restinga, ha precisado que los 1.606 inmigrantes se encuentran distribuidos entre el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), el polideportivo habilitado para la acogida y las instalaciones de atención de Cruz Roja en la zona fronteriza.
“Estamos tratando de derivar a esa gente, sacarla de la isla con la mayor brevedad posible”, ha señalado el presidente insular, quien ha insistido en que el objetivo es que los inmigrantes permanezcan el menor tiempo posible en El Hierro.
Armas ha explicado que otro de los problemas que afronta la isla es la retirada de los numerosos cayucos acumulados en el puerto de La Restinga durante los últimos dos días, una tarea que se ha complicado por la avería de la grúa utilizada para sacar las embarcaciones del agua.
El presidente del Cabildo ha subrayado que la situación requiere la colaboración de todas las administraciones, ya que “no hay nadie que tenga en su mano una varita mágica” para poner fin al fenómeno migratorio.
En este sentido, ha considerado que el Gobierno central debe trabajar con Senegal, país del que procede el 90 % de los inmigrantes que están llegando, mientras que al Gobierno de Canarias le corresponde reforzar los recursos sanitarios y la atención a los menores no acompañados.
Armas ha destacado que el Cabildo colabora diariamente con ambas administraciones en cuestiones de infraestructuras y logística, y ha relatado que hace unos días tuvieron que preparar una paella para los inmigrantes porque se habían quedado sin comida.
También ha reconocido el trabajo del Ayuntamiento de El Pinar, al que pertenece La Restinga, en las tareas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones y su entorno.
Ha señalado que desconoce el número de menores migrantes en la isla porque el Gobierno de Canarias no facilita esa información.
“No sabemos si en esta isla hay ahora mismo 200, 220 o 350. No lo sabemos”, ha afirmado el presidente insular, quien ha contrastado esta situación con la información que, según ha dicho, proporciona el Gobierno central sobre las personas adultas.