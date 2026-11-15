Torres anuncia desde El Hierro nuevas medidas ante la crisis migratoria: 15,2 millones y otra Guardamar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo, 15 de noviembre, durante su visita a El Hierro, que el Gobierno de España celebrará una nueva reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración el próximo martes, 17 de noviembre, para analizar la evolución de la emergencia migratoria que atraviesa la isla.
El encuentro tendrá lugar a las 8.30 horas (hora peninsular) y dará continuidad a la reunión extraordinaria celebrada el pasado martes, en la que el Ejecutivo central acordó movilizar nuevos recursos económicos, humanos y materiales para hacer frente al incremento de llegadas de embarcaciones a Canarias.
Durante su visita, Torres ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento a la población herreña, destacando la humanidad y solidaridad que ha demostrado ante la llegada de miles de personas migrantes a sus costas.
Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de España mantiene un contacto permanente con las autoridades autonómicas y locales, así como una comunicación directa con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el objetivo de realizar un seguimiento semanal de la situación y comprobar la aplicación de las medidas acordadas.
Más de 15 millones de euros y una nueva Guardamar para El Hierro
Entre las principales actuaciones anunciadas por el Ejecutivo central figura la declaración de la emergencia migratoria en Canarias, que permitirá disponer de 15,18 millones de euros adicionales para ampliar las plazas de acogida y reforzar la atención a las personas que llegan al Archipiélago.
Esta partida, acordada en la Comisión Interministerial del pasado 10 de noviembre, también contempla recursos para facilitar los traslados de migrantes entre las islas y hacia la Península. A ella se suma otro millón de euros destinado a reforzar la asistencia sanitaria y la primera atención que presta Cruz Roja.
Otra de las medidas destacadas por Torres es la próxima incorporación de la Guardamar Calíope, una embarcación de Salvamento Marítimo que se desplazará a El Hierro en los próximos días para reforzar las operaciones de rescate.
Según ha señalado el ministro, con este refuerzo la isla contará con tres de las cinco guardamares operativas en España, una medida destinada a mejorar la capacidad de respuesta ante el elevado número de embarcaciones que están alcanzando sus costas.
El Gobierno también incrementará los recursos humanos disponibles en la Delegación del Gobierno en Canarias para agilizar los trámites relacionados con los menores migrantes no acompañados.
Medidas para reducir el impacto económico de la inmigración
Más allá del dispositivo de acogida y salvamento, Torres ha confirmado que el Ejecutivo central estudia distintas medidas para amortiguar las consecuencias económicas del repunte migratorio en El Hierro.
Estas actuaciones buscan atender los gastos extraordinarios que afrontan las administraciones locales y reducir las posibles repercusiones sobre la actividad económica de la isla.
En paralelo, el Gobierno de España pretende reforzar su acción diplomática y la cooperación con los países de origen y tránsito de las embarcaciones, con el objetivo de abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva internacional.
Unas 1.600 personas migrantes permanecen actualmente en El Hierro
Durante su intervención, Ángel Víctor Torres ha recordado que la inmigración hacia Canarias presenta un comportamiento cíclico, con importantes repuntes registrados en años como 2006, 2007, 2020 y 2024.
El ministro ha señalado que los meses de octubre y noviembre de 2026 están marcados por un nuevo incremento de las llegadas, que ha situado nuevamente a El Hierro en el centro de la emergencia migratoria.
Según los datos facilitados por Torres, unas 17.000 personas migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año, mientras que actualmente permanecen en El Hierro alrededor de 1.600 personas, debido a las derivaciones que se realizan hacia otros territorios.
La visita del ministro se produce después de varias jornadas de intensa actividad en la ruta migratoria canaria y en un contexto de preocupación entre los residentes de La Restinga, donde recientemente se han celebrado protestas por las consecuencias sociales y económicas derivadas del aumento de llegadas.
Con la nueva Comisión Interministerial convocada para el martes, el Ejecutivo central pretende mantener la coordinación entre administraciones y evaluar el despliegue de los recursos comprometidos para hacer frente a la situación.