El tranvía de Tenerife dejará cuatro paradas sin servicio este domingo: horarios y recorrido

La Línea 1 del tranvía de Tenerife modificará su recorrido este domingo, 15 de noviembre, con motivo de la celebración de la XII Media Maratón Internacional de Santa Cruz. Cuatro paradas quedarán temporalmente fuera de servicio desde las 08.30 horas, según ha informado Metrotenerife, empresa del Cabildo de Tenerife.
Durante la prueba deportiva, los tranvías circularán únicamente entre La Trinidad, en La Laguna, y La Paz, en Santa Cruz de Tenerife, manteniendo las frecuencias habituales de los domingos.
La compañía prevé recuperar el servicio completo aproximadamente al mediodía, aunque la reapertura dependerá de la autorización de la Policía Local de Santa Cruz una vez finalizada la competición.
Las cuatro paradas del tranvía que cerrarán este domingo
La modificación afectará a los usuarios que necesiten desplazarse hasta el centro de Santa Cruz, ya que el servicio quedará interrumpido entre La Paz y el Intercambiador.
En concreto, las cuatro paradas que permanecerán fuera de servicio son:
- Weyler
- Teatro Guimerá
- Fundación
- Intercambiador
De esta manera, La Paz se convertirá temporalmente en la última parada de la Línea 1 en dirección a Santa Cruz.
Los viajeros que se desplacen desde La Laguna podrán continuar utilizando el tranvía hasta La Paz, donde finalizará el recorrido mientras permanezcan vigentes las restricciones.
Metrotenerife mantendrá las frecuencias correspondientes a la jornada dominical durante el periodo de servicio reducido.
¿A qué hora recuperará el tranvía su recorrido habitual?
La previsión de Metrotenerife es restablecer la circulación por toda la Línea 1 aproximadamente a las 12.00 horas del domingo.
No obstante, este horario es orientativo. La recuperación del trayecto completo estará condicionada a la finalización de la Media Maratón y a la autorización de la Policía Local.
Por tanto, las paradas de Weyler, Teatro Guimerá, Fundación e Intercambiador volverán a estar operativas una vez que se levanten las restricciones.
La Media Maratón también afecta a las guaguas y al tráfico
La celebración de la XII Media Maratón Internacional de Santa Cruz provocará otras modificaciones de movilidad durante el fin de semana.
Como ya informó DIARIO DE AVISOS en su información sobre los cortes de tráfico, las restricciones afectarán a diferentes calles del centro, la avenida Marítima y las conexiones con San Andrés. diariodeavisos.elespanol.com
Además, Titsa modificará numerosas líneas de guaguas, mientras que la línea 920 permanecerá suspendida durante el desarrollo del evento.
La Media Maratón comenzará a las 09.00 horas del domingo y contará también con una carrera popular de ocho kilómetros, cuya salida está prevista a las 09.45 horas.
Metrotenerife recomienda consultar cualquier actualización del servicio a través de sus perfiles oficiales en Facebook, Instagram y X, bajo el usuario @tranviatenerife.