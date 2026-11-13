santa cruz

Atención a las guaguas en Tenerife: 26 líneas afectadas y una suspendida

La Media Maratón obligará a modificar recorridos desde el sábado a las 10.00 horas y afectará especialmente al centro y a las conexiones con San Andrés
Atención a las guaguas en Tenerife: 26 líneas afectadas y una suspendida
Las afecciones están vinculadas al dispositivo de movilidad de la XII Media Maratón de Santa Cruz, que se celebrará el domingo 15 de noviembre
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha anunciado cambios en 26 líneas de guaguas durante el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife. Los desvíos, que incluyen la suspensión temporal de la línea 920 y la anulación de varias paradas, se deben a la celebración de la XII Media Maratón de Santa Cruz.

Las primeras modificaciones comenzarán este sábado a las 10.00 horas y se ampliarán el domingo a partir de las 6.45 horas, coincidiendo con las restricciones de tráfico previstas para la prueba deportiva. Las afecciones se mantendrán hasta la finalización del evento. titsa.com

La empresa del Cabildo de Tenerife recomienda consultar los recorridos antes de viajar, especialmente a quienes utilicen las conexiones con el Intercambiador, el centro de la capital y la zona de San Andrés.

Noticias relacionadas
  1. El PSOE acusa al Ayuntamiento de Santa Cruz de pagar con dinero público dos camiones de basura ya utilizadosEl PSOE acusa al Ayuntamiento de Santa Cruz de pagar con dinero público dos camiones de basura ya utilizados
  2. Focos de termitas llevan a suspender parcialmente las obras de reforma en el GuimeráLa plaga de termitas en el Teatro Guimerá elevará el coste de la obra

Cambios en las guaguas de Titsa el sábado 14 de noviembre

Desde las 10.00 horas del sábado y hasta la finalización de la prueba el domingo, varias líneas modificarán su recorrido habitual por el entorno de la plaza de España.

Las líneas 909, 910, 916, 917, 945, 946, 947 y 970 circularán en sentido Intercambiador por el interior del túnel de la plaza de España.

Por su parte, la línea 914 cambiará su itinerario al llegar a la Alameda, continuando por la calle La Marina, la avenida Francisco La Roche y el interior del túnel de la plaza de España.

Líneas de guaguas afectadas el domingo 15 de noviembre

El domingo, desde las 6.45 horas, entrarán en vigor nuevas modificaciones que afectarán tanto a líneas urbanas como interurbanas.

Las principales alteraciones anunciadas por Titsa son las siguientes:

LíneasModificación del recorrido
014, 026 y 228Avenida Tres de Mayo y Benito Pérez Armas, en ambos sentidos
232Hacia el Intercambiador, por Benito Pérez Armas y Tres de Mayo
238Desde Casa Cuna, por la TF-5 y el carril bus
902 y 912Avenida Tres de Mayo y Ramblas, en ambos sentidos
904Hacia Barrio de La Salud, por Rambla de Santa Cruz, Costa y Grijalba y plaza de los Patos
905Por Ramblas, entre Pancho Camurria y 25 de Julio
906Hacia Barrio de La Salud, desde el Intercambiador por Tres de Mayo
908Hacia Ofra, por Tres de Mayo y Gladiolos; de regreso, por Valle-Inclán y Benito Pérez Armas
909, 910, 916, 917, 945, 946 y 947Entre el Intercambiador y Muelle Norte, por Tres de Mayo y Ramblas, en ambos sentidos
914Por Ramblas, evitando el recorrido por La Salle-La Rosa
919Por Benito Pérez Armas y Tres de Mayo
921Desde Almeyda, regreso al Intercambiador por Ramblas y Tres de Mayo
934Acceso al Intercambiador por la TF-1 y el carril bus
936Hacia Santa María del Mar, por Tres de Mayo, TF-29 y TF-1
937Desde la TF-5, incorporación al carril bus hacia el Intercambiador

Además, las líneas que salen del Intercambiador hacia el sur utilizarán el túnel de la avenida Tres de Mayo. La parada 1747, Polígono Costa Sur, quedará temporalmente fuera de servicio en sentido sur.

La línea 920 de Titsa queda suspendida temporalmente

Una de las principales afecciones será la suspensión de la línea 920 durante el desarrollo de la prueba deportiva del domingo.

Esta línea realiza habitualmente un recorrido circular por distintos puntos de Santa Cruz, conectando el Intercambiador con zonas como la plaza de España, la Rambla y Benito Pérez Armas.

Los usuarios deberán utilizar otras conexiones disponibles y tener en cuenta los desvíos anunciados para las líneas próximas. titsa.com+1

Nueve paradas de guaguas anuladas en dirección a San Andrés

Los cambios también afectarán a los usuarios que se desplacen hacia San Andrés y otros núcleos del litoral de Santa Cruz.

Titsa ha anunciado la anulación temporal de las siguientes nueve paradas en sentido San Andrés:

CódigoParada afectada
9167Avenida Anaga
9318Náutica-ULL / Capitanía Marítima
9320Balneario
9321María Jiménez
9179Dique del Este
9180Cueva Bermeja
9322Báscula
9323Dársena Pesquera
9325Instituto Oceanográfico

Los pasajeros que necesiten acceder a las paradas situadas hasta Cueva Bermeja deberán utilizar las alternativas indicadas por Titsa en Valleseco, María Jiménez o Las Teresitas.

En el caso de los usuarios con destino a la Dársena Pesquera, tendrán que continuar hasta Las Teresitas y regresar en sentido contrario. La compañía ha confirmado que este trayecto de vuelta no tendrá coste adicional.

También se habilitarán paradas provisionales en Valleseco y María Jiménez, en sentido contrario, bajo la supervisión de la Policía Local.

Dónde consultar los cambios de Titsa

Los viajeros pueden comprobar las modificaciones de recorridos y paradas a través de la página oficial de avisos de Titsa, del teléfono 922 531 300 o de las redes sociales de la compañía.

Las afecciones están vinculadas al dispositivo de movilidad de la XII Media Maratón de Santa Cruz, que se celebrará el domingo 15 de noviembre

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas