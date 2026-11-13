Atención a las guaguas en Tenerife: 26 líneas afectadas y una suspendida

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha anunciado cambios en 26 líneas de guaguas durante el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife. Los desvíos, que incluyen la suspensión temporal de la línea 920 y la anulación de varias paradas, se deben a la celebración de la XII Media Maratón de Santa Cruz.
Las primeras modificaciones comenzarán este sábado a las 10.00 horas y se ampliarán el domingo a partir de las 6.45 horas, coincidiendo con las restricciones de tráfico previstas para la prueba deportiva. Las afecciones se mantendrán hasta la finalización del evento. titsa.com
La empresa del Cabildo de Tenerife recomienda consultar los recorridos antes de viajar, especialmente a quienes utilicen las conexiones con el Intercambiador, el centro de la capital y la zona de San Andrés.
Cambios en las guaguas de Titsa el sábado 14 de noviembre
Desde las 10.00 horas del sábado y hasta la finalización de la prueba el domingo, varias líneas modificarán su recorrido habitual por el entorno de la plaza de España.
Las líneas 909, 910, 916, 917, 945, 946, 947 y 970 circularán en sentido Intercambiador por el interior del túnel de la plaza de España.
Por su parte, la línea 914 cambiará su itinerario al llegar a la Alameda, continuando por la calle La Marina, la avenida Francisco La Roche y el interior del túnel de la plaza de España.
Líneas de guaguas afectadas el domingo 15 de noviembre
El domingo, desde las 6.45 horas, entrarán en vigor nuevas modificaciones que afectarán tanto a líneas urbanas como interurbanas.
Las principales alteraciones anunciadas por Titsa son las siguientes:
|Líneas
|Modificación del recorrido
|014, 026 y 228
|Avenida Tres de Mayo y Benito Pérez Armas, en ambos sentidos
|232
|Hacia el Intercambiador, por Benito Pérez Armas y Tres de Mayo
|238
|Desde Casa Cuna, por la TF-5 y el carril bus
|902 y 912
|Avenida Tres de Mayo y Ramblas, en ambos sentidos
|904
|Hacia Barrio de La Salud, por Rambla de Santa Cruz, Costa y Grijalba y plaza de los Patos
|905
|Por Ramblas, entre Pancho Camurria y 25 de Julio
|906
|Hacia Barrio de La Salud, desde el Intercambiador por Tres de Mayo
|908
|Hacia Ofra, por Tres de Mayo y Gladiolos; de regreso, por Valle-Inclán y Benito Pérez Armas
|909, 910, 916, 917, 945, 946 y 947
|Entre el Intercambiador y Muelle Norte, por Tres de Mayo y Ramblas, en ambos sentidos
|914
|Por Ramblas, evitando el recorrido por La Salle-La Rosa
|919
|Por Benito Pérez Armas y Tres de Mayo
|921
|Desde Almeyda, regreso al Intercambiador por Ramblas y Tres de Mayo
|934
|Acceso al Intercambiador por la TF-1 y el carril bus
|936
|Hacia Santa María del Mar, por Tres de Mayo, TF-29 y TF-1
|937
|Desde la TF-5, incorporación al carril bus hacia el Intercambiador
Además, las líneas que salen del Intercambiador hacia el sur utilizarán el túnel de la avenida Tres de Mayo. La parada 1747, Polígono Costa Sur, quedará temporalmente fuera de servicio en sentido sur.
La línea 920 de Titsa queda suspendida temporalmente
Una de las principales afecciones será la suspensión de la línea 920 durante el desarrollo de la prueba deportiva del domingo.
Esta línea realiza habitualmente un recorrido circular por distintos puntos de Santa Cruz, conectando el Intercambiador con zonas como la plaza de España, la Rambla y Benito Pérez Armas.
Los usuarios deberán utilizar otras conexiones disponibles y tener en cuenta los desvíos anunciados para las líneas próximas. titsa.com+1
Nueve paradas de guaguas anuladas en dirección a San Andrés
Los cambios también afectarán a los usuarios que se desplacen hacia San Andrés y otros núcleos del litoral de Santa Cruz.
Titsa ha anunciado la anulación temporal de las siguientes nueve paradas en sentido San Andrés:
|Código
|Parada afectada
|9167
|Avenida Anaga
|9318
|Náutica-ULL / Capitanía Marítima
|9320
|Balneario
|9321
|María Jiménez
|9179
|Dique del Este
|9180
|Cueva Bermeja
|9322
|Báscula
|9323
|Dársena Pesquera
|9325
|Instituto Oceanográfico
Los pasajeros que necesiten acceder a las paradas situadas hasta Cueva Bermeja deberán utilizar las alternativas indicadas por Titsa en Valleseco, María Jiménez o Las Teresitas.
En el caso de los usuarios con destino a la Dársena Pesquera, tendrán que continuar hasta Las Teresitas y regresar en sentido contrario. La compañía ha confirmado que este trayecto de vuelta no tendrá coste adicional.
También se habilitarán paradas provisionales en Valleseco y María Jiménez, en sentido contrario, bajo la supervisión de la Policía Local.
Dónde consultar los cambios de Titsa
Los viajeros pueden comprobar las modificaciones de recorridos y paradas a través de la página oficial de avisos de Titsa, del teléfono 922 531 300 o de las redes sociales de la compañía.
Las afecciones están vinculadas al dispositivo de movilidad de la XII Media Maratón de Santa Cruz, que se celebrará el domingo 15 de noviembre