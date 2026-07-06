Canarias bajo aviso naranja: la AEMET activa la alerta por temperaturas de hasta 39 grados

La primera ola según la AEMET de calor importante del verano comienza este domingo con máximas extremas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, mientras el Gobierno regional declara prealerta y alerta de incendios.

Termómetros que marcan temperaturas extremas durante la ola de calor que afecta a Canarias desde el domingo 5 de julio.

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LO ESENCIAL La AEMET eleva a naranja el aviso por temperaturas en Gran Canaria a partir del lunes con máximas de 37 grados. El martes podría alcanzarse 40 grados en el oeste, sur y sudeste de Gran Canaria, especialmente en medianías. El Gobierno de Canarias declaró prealerta en todo el archipiélago y alerta de incendios en Tenerife y Gran Canaria. Las temperaturas nocturnas no bajarán de 26-28 grados en las zonas más afectadas durante esta ola de calor.

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El aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por temperaturas extremas en Canarias contempla picos que pueden superar los 40 grados este martes, especialmente en las medianías y zonas altas del sur y oeste de Gran Canaria.

Gran Canaria será la isla más afectada por el calor, sobre todo en zonas altas y medianías del sudeste, sur y oeste, con temperaturas máximas de 39 ° El lunes, la AEMET eleva el nivel a naranja en Gran Canaria desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, con temperaturas máximas de 37 grados en medianías del sudeste, sur y oeste y noches en las que el termómetro no bajará de los 26 y 27 grados. San Bartolomé de Tirajana registró temperaturas de hasta 36,9 grados, consolidándose como uno de los puntos más calurosos del archipiélago.

En Lanzarote y Fuerteventura, máximas de 37 °en interior y vertientes sur y este. Fuerteventura y Lanzarote también pasarán a aviso naranja el martes, con registros de hasta 37 grados en zonas del interior y vertientes sur. Tenerife, por su parte, permanece en amarillo, pero con máximas de 36 grados y noches tropicales de hasta 27 grados.

Alertas y recomendaciones de la AEMET

El portavoz de la AEMET, señaló que el calor intenso podría continuar hasta al menos mediados de la semana, con el escenario más probable que contempla que el miércoles 8 de julio comiencen los primeros descensos térmicos significativos. La AEMET mantiene actualizadas sus predicciones varias veces al día, dado que los avisos se emiten con solo 48 horas de antelación y se espera que las temperaturas más elevadas se alcancen entre el lunes y el martes.

Con el nivel naranja, la AEMET recomienda evitar la actividad física al aire libre entre las 12:00 y las 18:00. Para quienes residen en el interior de Gran Canaria o en medianías del sur de Tenerife, las recomendaciones son concretas: beber agua con frecuencia, evitar el esfuerzo físico entre las 12:00 y las 17:00 horas, buscar espacios frescos y extremar la atención a las personas dependientes.

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La AEMET advierte, además, de niveles elevados de radiación ultravioleta durante el episodio, un factor de riesgo añadido para quienes permanezcan al aire libre en las horas centrales del día. Sanidad ha recordado que el archipiélago presenta los niveles más altos de radiación solar de España durante todo el año.

El Gobierno de Canarias, bajo la presidencia de Fernando Clavijo, declaró la prealerta por temperaturas máximas para todo el archipiélago desde las 08:00 horas de este domingo, y además activó la alerta por riesgo de incendio forestal en Tenerife y Gran Canaria, las dos islas más pobladas y con mayor masa forestal.

Origen meteorológico de la ola de calor

La AEMET en Canarias llevaba días alertando de un ascenso térmico vinculado a una situación de bloqueo atmosférico y altos geopotenciales sobre el territorio nacional, con una DANA que asciende en latitud desde el norte de Canarias y se situará el fin de semana al oeste de la península ibérica, favoreciendo el desplazamiento hacia el norte de una masa de aire seco y muy cálido.

La diferencia ahora es que la prealerta cubre las ocho islas, reflejando una mayor conciencia de los riesgos.

El Gobierno de Canarias mantiene activo su Plan Autonómico de Vigilancia y Prevención frente al Calor, diseñado para calcular diariamente el nivel de riesgo para la salud en las distintas zonas del archipiélago, alertar a los organismos implicados y coordinar la respuesta ante episodios de altas temperaturas, poniendo el foco especialmente en personas mayores, menores, pacientes crónicos y trabajadores al aire libre.

La previsión de la AEMET es que las temperaturas sigan altas al menos hasta el miércoles, y el Gobierno canario no descarta ampliar las alertas si el calor persiste.