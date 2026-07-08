El calor extremo en Canarias tiene fecha de caducidad: la AEMET anuncia las fechas

La Agencia Estatal de Meteorología AEMET prevé un descenso generalizado de temperaturas a partir del viernes con la llegada de una vaguada atlántica, tras días de máximas cercanas a los 40 grados en Gran Canaria.

Termómetro registrando temperaturas extremas durante el episodio de calor en Gran Canaria, con máximas cercanas a los 40 grados.

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LO ESENCIAL La AEMET anuncia un alivio térmico a partir del viernes 9 de julio con descenso gradual de temperaturas. Las máximas alcanzarán hasta 40 grados en Gran Canaria entre martes y jueves, especialmente en medianías del oeste, sur y sudeste. Las noches tropicales mantienen mínimas por encima de 25-27 grados, impidiendo que el cuerpo descanse adecuadamente. El episodio de calor afecta especialmente a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura con avisos naranja de peligro importante.

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Según ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada de este jueves marcará el término de la ola de calor que azota gran parte de la nación, si bien los termómetros permanecerán en valores altos en diversos territorios. En el archipiélago canario, dicho fenómeno meteorológico iniciará su declive con un retroceso térmico que podrá resultar importante en ciertos puntos, aunque Gran Canaria seguirá bajo alerta por temperaturas extremas.

La alerta en Canarias del tiempo incidirá con particular intensidad en la zona meridional de Gran Canaria, donde las máximas podrán franquear los 36 grados a lo largo del día. Las temperaturas mínimas continuarán alcanzando valores muy altos en las islas y no descenderán por debajo de los 20 grados en numerosas localidades. Hacia el sur del arco insular oriental, incluso podrían mantenerse superiores a los 25 grados, generando noches de bochorno que dificultan el descanso según la AEMET.

Gran Canaria ha vivido este miércoles una nueva jornada de intenso calor, con máximas que han superado los 38 grados centígrados en las medianías del sureste y sur de la isla, que se encontraba hasta las 19:00 horas en aviso naranja por altas temperaturas según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según los datos registrados en las estaciones meteorológicas de la Aemet, el mercurio se elevó hasta los 38,2 grados en Agüimes, mientras que en la de Lomo de Pedro Alfonso, en San Bartolomé de Tirajana, se registraron los 38,1 grados, siendo las más altas de la jornada en todo el archipiélago.

Situación en el resto del país

A nivel nacional, 15 comunidades autónomas permanecerán este jueves bajo aviso por temperaturas extremas. Diez regiones alcanzarán la categoría naranja, indicativa de riesgo considerable: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Los valores máximos de la AEMET podrían superar los 36 o 38 grados en amplias zonas de la península ibérica, el sur de Gran Canaria y Baleares. En determinados enclaves de los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, además de sectores de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, se podrán alcanzar o rebasar los 38 o 40 grados. Paralelamente, Aemet sostiene alertas por tormentas en cinco territorios autonómicos y por precipitaciones en tres, con potencial para manifestarse con intensidad local en áreas del sistema Ibérico, los Pirineos y el alto Ebro.

Perspectivas de alivio

Conforme a los pronósticos de Aemet, el descenso térmico se generalizará en Canarias tras la conclusión de esta jornada, aunque el fenómeno cálido persistirá en las islas de mayor afectación durante los días venideros. El organismo meteorológico estatal anticipa nubosidad en las áreas septentrionales del archipiélago y escasa cobertura nubosa hacia la vertiente meridional. Las corrientes de aire provendrán del norte con velocidad moderada, circunstancia que podría mitigar la sensación térmica en ciertos espacios en Canarias.

Pese a que Aemet considera clausurado este jueves el episodio de calor intenso, pone de relieve que en múltiples territorios del tercio oriental peninsular las temperaturas se mantendrán en niveles altos o muy altos en jornadas posteriores en Canarias.

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Previsión por islas de Canarias de la AEMET

El Hierro: Calima en remisión, numerosas horas de sol y alguna nube baja en el extremo noreste. Temperaturas en notable descenso en cumbres, 24 – 30ºC máxima.

La Palma: Salvo algunas nubes bajas a menos de 700m en puntos del norte y este, cielos despejados. Temperaturas en descenso notable, y viento del norte flojo a moderado.

La Gomera: Cielos poco nubosos o despejados salvo algunas nubes en zonas bajas del norte. Calima que tiende a remitir. Temperaturas más bajas, alguna máxima 30 – 32ºC.

Tenerife: Numerosas horas de sol salvo algunas nubes bajas por el Norte y Nordeste. Temperaturas en descenso, más notable en medianías y cumbres, máximas 24 – 32ºC, y viento del Norte moderado en costas con intervalos fuertes al Sur de Anaga.

Gran Canaria: Tiempo soleado salvo algunas nubes bajas a menos de 600 metros en puntos del norte y la capital. Las temperaturas descenderán, quedarán máximas 34 – 36ºC en las medianías del sur y oeste. Viento del norte con intervalos fuertes.

Fuerteventura: Sol con algunos intervalos de nubes bajas por el norte de Jandía y la costa oeste. Temperaturas en descenso, máximas 24 – 32ºC, y viento del norte flojo a moderado, más intenso en Morro Jable.

Lanzarote: Predominio de los cielos poco nubosos salvo algunos intervalos de nubes bajas por el norte y oeste. Las temperaturas descenderán, y viento del norte flojo a moderado.

La Graciosa: Predominio de los cielos nubosos. Sensación de bochorno, temperatura máxima de 26ºC en Caleta de Sebo. Y viento del norte-nordeste 20 – 30km/h.