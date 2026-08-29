Canarias se prepara para un cambio del tiempo: la Aemet advierte de vientos muy fuertes y lluvias débiles

La AEMET ha activado avisos para las próximas 48 horas por rachas de hasta 70 km/h en zonas montañosas, precipitaciones débiles en el norte y temperaturas que rondarán los 30 grados.

La Aemet advierte de rachas de viento muy fuertes en las vertientes montañosas de Canarias durante el fin de semana.

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LO ESENCIAL Avisos amarillos de la Aemet por calor, viento fuerte y lluvias débiles en Canarias. Rachas de viento de hasta 70 km/h en vertientes expuestas y zonas altas de las islas montañosas. Temperaturas máximas de 36 grados en Gran Canaria y entre 34 y 35 grados en el resto del Archipiélago. Lluvias débiles y ocasionales concentradas en medianías del norte, especialmente el domingo.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado el tiempo en Canarias para este fin de semana debido a una combinación de altas temperaturas, precipitaciones débiles y rachas de viento muy fuertes que afectarán especialmente a las zonas montañosas del Archipiélago. Los fenómenos meteorológicos más adversos se concentrarán entre viernes y domingo, con el viento como elemento protagonista en las vertientes expuestas y un cambio gradual en el patrón de nubosidad.

La Aemet prevé que el termómetro alcanzará los 36 grados en puntos del este, sur y oeste de Gran Canaria, con posibilidad de llegar localmente a los 37 grados, mientras que el resto de las islas registrará máximas de entre 34 y 35 grados en medianías y cumbres. A esta masa de aire cálido se sumarán rachas máximas de viento de hasta 70 km/h, afectando principalmente a las zonas altas, vertientes expuestas al noreste y el interior de varias islas del Archipiélago.

Los avisos por viento comenzarán desde la noche de viernes en las cumbres de Gran Canaria, las vertientes sureste y noroeste de La Gomera, y zonas altas del oeste de Tenerife. Para la jornada del sábado, el viento del norte ganará intensidad en el interior y el sureste de Lanzarote, activando el aviso amarillo entre las 15:00 y las 21:00 horas. La Aemet destaca que el episodio de calor se intensificará durante las horas centrales de la jornada del sábado, concentrándose la mayor virulencia del viento en las vertientes sudeste y oeste de las islas montañosas durante la tarde.

AEMET prevé lluvia débil en el norte y cambio de nubosidad para el domingo

Para el domingo, la Aemet prevé un cambio gradual en la situación meteorológica. El predominio de los cielos nubosos se mantendrá en el norte de las islas de mayor relieve, con cielos más nubosos durante las primeras y últimas horas del día. Las precipitaciones serán más probables en medianías y durante las primeras horas, concentrándose las lluvias débiles y ocasionales principalmente en el nordeste de La Palma y en menor medida en Tenerife.

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En Gran Canaria, el viento seguirá siendo el protagonista del domingo. Se esperan rachas localmente muy fuertes en las vertientes sudeste y oeste durante la tarde, aunque con una intensidad ligeramente inferior a la del sábado. Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente en medianías y de forma moderada en zonas altas, permaneciendo estables en las costas. La Aemet solo contempla lluvias débiles y ocasionales en el nordeste de La Palma, mientras que en el resto de las islas predominarán los cielos poco nubosos.

Recomendaciones de seguridad y vigilancia de la Aemet

Ante esta situación meteorológica adversa que ha alertado la AEMET, las autoridades recomiendan extremar la precaución en la carretera, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y seguir las indicaciones de seguridad. Quienes tengan previstas actividades náuticas o en zonas costeras expuestas deben prestar especial atención al comportamiento del viento del nordeste, que soplará con intensidad moderada en general pero ganará fuerza considerable en vertientes muy concretas de las islas montañosas.

La Aemet también advierte que en cumbres centrales de Tenerife el viento será del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada del domingo. Este componente ventoso es el dato que verdaderamente condiciona los planes del fin de semana para quienes residan en zonas de interior o planifiquen actividades al aire libre en altitudes elevadas.

Los avisos tienen un alcance máximo de 48 horas de antelación, mientras que las predicciones detalladas se extienden hasta cinco días. Para el lector que resida en Canarias o planifique actividades al aire libre, conviene recordar que la Aemet proporciona herramientas de monitorización en tiempo real que permiten seguir la evolución de los fenómenos adversos con precisión horaria. El domingo el Archipiélago mantendrá una situación de inestabilidad generalizada, aunque menos severa que la prevista para el sábado, con las máximas temperaturas concentradas en las zonas del interior y el sur del Archipiélago.