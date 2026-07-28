La AEMET activa el aviso naranja en estas zonas de Canarias por la ola de calor de hasta 39 grados

La AEMET eleva a nivel naranja la alerta en Gran Canaria por temperaturas que alcanzarán los 39 grados en medianías. El episodio se prolongará hasta el domingo con noches tórridas y riesgo extremo de incendios.

Termómetro marca temperaturas extremas durante la ola de calor que afecta a Gran Canaria bajo aviso naranja de la AEMET.

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LO ESENCIAL Gran Canaria en aviso naranja por la AEMET desde este miércoles 29 de julio. Temperaturas máximas de 37 a 39 grados en medianías del este, sur y oeste. Noches tórridas con mínimas que no bajarán de 25-27 grados en zonas afectadas. Episodio se mantiene hasta el domingo 2 de agosto según la AEMET.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte que la masa de aire cálido y seco que afecta al archipiélago traerá consigo temperaturas generalizadas de 37 ºC con máximas locales que podrán alcanzar los 39 ºC en medianías, especialmente en la cuenca de Tejeda y en las zonas orientadas al sur y oeste de la isla.

El episodio de calor extremo mantendrá al archipiélago en alerta al menos hasta el domingo 2 de agosto, según las previsiones de la AEMET en Canarias. La agencia meteorológica ha identificado el pico de mayor riesgo entre el jueves 30 de julio y la jornada del viernes 31, momentos en los que el ascenso térmico resultará más drástico en Gran Canaria. Las condiciones comenzarán a deteriorarse de forma acusada a partir de la mañana del miércoles, cuando un patrón anticiclónico provocará el desplome de la capa de humedad marina, abriendo paso a un ambiente sofocante con presencia de polvo en suspensión por encima de la franja costera.

La AEMET ha detallado que durante estos días el aviso por altas temperaturas ascenderá a nivel naranja en el este, sur y oeste de Gran Canaria, mientras que las cumbres grancanarias y la cuenca de Tejeda permanecerán en aviso amarillo (riesgo moderado) con valores que oscilarán entre los 35 ºC y los 37 ºC.

Qué significa el aviso naranja de la AEMET y cómo actuar

El nivel naranja emitido por la AEMET indica que existen riesgos meteorológicos importantes que pueden afectar a la población vulnerable y a los bienes ubicados en zonas expuestas. En estas situaciones, la agencia recomienda limitar actividades no esenciales y prestar especial atención a las recomendaciones de las autoridades locales. Este nivel de alerta supone que los fenómenos meteorológicos adversos son menos frecuentes pero con capacidad de causar impactos graves en la población, infraestructuras y economía.

La AEMET sugiere a la población canaria tomar medidas preventivas específicas durante este episodio: beber agua con frecuencia, evitar el esfuerzo físico entre las 12:00 y las 17:00 horas, buscar espacios frescos y extremar la atención a las personas dependientes del entorno, como menores, ancianos y enfermos crónicos. Además, se recomienda no realizar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, especialmente en trabajos que impliquen exposición directa al sol. Las empresas y administraciones públicas deben adaptar horarios laborales y establecer medidas de prevención de riesgos laborales cuando el aviso naranja esté activo.

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La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece el deber de evaluar y prevenir los riesgos derivados del calor extremo. Asimismo, el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, refuerza la protección frente a olas de calor, prohibiendo el desarrollo de determinadas tareas al aire libre cuando la AEMET activa aviso naranja o rojo, obligando a las empresas a adaptar condiciones de trabajo mediante reducción o modificación del horario si las medidas preventivas no bastan.

Contexto institucional: la AEMET y su sistema de alertas meteorológicas

Los avisos de la AEMET se emiten con una antelación mínima de 24 horas, salvo en fenómenos imprevisibles. El organismo elabora predicciones varias veces al día y actualiza sus avisos en función de la evolución de los modelos meteorológicos.

El portal oficial de la AEMET (aemet.es) permite consultar en tiempo real el estado de los avisos y la evolución de las temperaturas previstas para cada zona. La agencia publica mapas de avisos interactivos, predicciones a corto y medio plazo, y alertas específicas por fenómenos adversos. Además, la Red de Alerta Nacional (Es-Alert) permite que las autoridades de Protección Civil envíen mensajes de alerta directamente a los teléfonos móviles localizados en zonas afectadas por emergencias, siempre que el usuario tenga activados los permisos correspondientes en su dispositivo.

Durante un episodio de calor extremo como el actual, el Gobierno de Canarias declara situaciones de prealerta o alerta de incendios forestales en aquellas islas donde el riesgo sea más elevado. En paralelo, los servicios de emergencia refuerzan su presencia y capacidad de respuesta. Las autoridades sanitarias activan protocolos especiales para atender a población vulnerable, y los medios de comunicación difunden recomendaciones preventivas a través de todos los canales disponibles.

Implicaciones para el lector canario y próximos pasos

Este episodio de calor extremo afecta directamente a la vida cotidiana de los grancanarios durante una semana completa. Si tienes actividades planificadas al aire libre, es recomendable reprogramarlas para las primeras horas de la mañana (antes de las 12:00) o al atardecer (después de las 18:00). En el ámbito laboral, los trabajadores expuestos al sol pueden beneficiarse del derecho a adaptar horarios o, en casos extremos, del permiso climático contemplado en la normativa laboral. Las familias con menores, personas mayores o con enfermedades crónicas deben reforzar medidas de hidratación y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de máxima radiación.

Se espera que las temperaturas comiencen a descender a partir del domingo 2 de agosto, cuando los modelos meteorológicos prevén los primeros cambios significativos en la situación atmosférica. Hasta entonces, es imprescindible mantenerse informado a través del portal oficial de la AEMET (aemet.es) y de las recomendaciones de Protección Civil canaria. El estado de los avisos se actualiza varias veces al día, por lo que es aconsejable consultar las previsiones con regularidad durante el episodio. Cualquier duda sobre medidas de prevención o recomendaciones sanitarias puede dirigirse a los servicios locales de emergencia o a los centros de atención primaria de salud.