La AEMET activa la primera ola de calor en Canarias: aviso naranja activado con 37 grados el lunes

La AEMET ha emitido avisos amarillos y naranja para varias islas entre el 5 y el 6 de julio, con Gran Canaria como epicentro del episodio y temperaturas que podrían rozar los 37 grados en medianías del sur.

Vista de un municipio del interior de Gran Canaria bajo el calor intenso del verano, durante un episodio de altas temperaturas.

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LO ESENCIAL La AEMET eleva a aviso naranja Gran Canaria el lunes 6 de julio, con máximas de 37 grados. Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana alcanzarán 35 grados el domingo. El Gobierno de Canarias declara prealerta por altas temperaturas en todo el archipiélago desde el domingo. El calor intenso podría prolongarse hasta al menos el miércoles 8 de julio, según la AEMET.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los primeros avisos por altas temperaturas del verano en Canarias, confirmando lo que los modelos meteorológicos venían anticipando desde días atrás: el archipiélago afronta la primera ola de calor de 2026. Los termómetros subirán de forma notable a partir del domingo 5 de julio, con máximas que rozarán los 37 grados en puntos del interior de Gran Canaria y noches que, en medianías del sur, no bajarán de los 26 y 27 grados.

El episodio no ha llegado por sorpresa. La AEMET en Canarias llevaba días alertando de un ascenso térmico vinculado a una situación de bloqueo atmosférico y altos geopotenciales sobre el territorio nacional. Una DANA asciende en latitud desde el norte de Canarias y se situará el fin de semana al oeste de la península ibérica, favoreciendo el desplazamiento hacia el norte de una masa de aire seco y muy cálido. Unido a la elevada insolación propia de julio, el resultado es un episodio de temperaturas persistentes que la Agencia califica de «probable» aunque reconoce cierta incertidumbre en su extensión exacta.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, señaló que el calor intenso podría continuar hasta al menos mediados de la semana, con la posibilidad de que se configure una ola de calor a partir del domingo 5, aunque con moderada incertidumbre. El escenario más probable contempla que el miércoles 8 de julio comiencen los primeros descensos térmicos significativos.

La AEMET eleva a naranja Gran Canaria: hasta 37 grados el lunes

La AEMET ha ampliado los avisos por temperaturas máximas para los días 5 y 6 de julio. Gran Canaria estará en aviso amarillo el domingo desde las 11.00 hasta las 20.00 horas, con máximas que podrán alcanzar los 35 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, y en la cuenca de Tejeda. El lunes, la Agencia eleva el nivel a naranja en el mismo horario, con temperaturas máximas de 37 grados en esas mismas zonas y noches en las que el termómetro no bajará de los 26 y 27 grados.

Los municipios de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana serán los puntos más calurosos del archipiélago: la AEMET prevé máximas de 32 grados el sábado y de 35 el domingo. La provincia de Las Palmas concentra los valores más elevados, especialmente en el interior y el sur de la isla, donde el calor se dejará sentir con mayor fuerza lejos de la influencia de los alisios.

Tenerife y La Gomera entran en aviso amarillo el lunes entre las 11.00 y las 20.00 horas, con temperaturas máximas previstas de 34 grados. Lanzarote, que no estará en aviso el domingo, se sumará a la lista el lunes con máximas de hasta 34 grados en el interior y el sudeste de la isla. Las zonas costeras del norte y las capitales podrán mantener valores más moderados gracias a la persistencia del viento de componente norte, pero las medianías, las vertientes sur y sureste y los puntos de interior serán los más expuestos.

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La AEMET advierte, además, de niveles elevados de radiación ultravioleta durante el episodio, un factor de riesgo añadido para quienes permanezcan al aire libre en las horas centrales del día. Sanidad ha recordado estos días que el archipiélago presenta los niveles más altos de radiación solar de España durante todo el año, de acuerdo con los datos de la propia Agencia.

Alerta por incendios y Plan de Vigilancia frente al Calor activados

El calor no viene solo. La inversión térmica baja, situada inicialmente en torno a los 400 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en las islas occidentales con tendencia a descender, retendrá el calor y resecará la vegetación. Por este motivo, el Gobierno de Canarias ha declarado en alerta por riesgo de incendio forestal a Gran Canaria y a Tenerife, con la alerta establecida por encima de los 400 metros de altitud en Gran Canaria y en las medianías y cumbres del sur y oeste de Tenerife.

Las corporaciones locales limitarán los accesos a las pistas forestales y los trabajos agrícolas. Queda estrictamente prohibido arrojar colillas, encender fuegos artificiales en zonas de peligro o acampar fuera de los espacios autorizados. Ante cualquier avistamiento de humo, las autoridades recuerdan que se debe llamar inmediatamente al 112. La intrusión de aire sahariano también provocará la llegada de calima débil, principalmente en la provincia de Las Palmas.

En paralelo, el Gobierno de Canarias mantiene activo su Plan Autonómico de Vigilancia y Prevención frente al Calor, diseñado para calcular diariamente el nivel de riesgo para la salud en las distintas zonas del archipiélago, alertar a los organismos implicados y coordinar la respuesta ante episodios de altas temperaturas. El plan pone el foco especialmente en personas mayores, menores, pacientes crónicos y trabajadores al aire libre, los colectivos más vulnerables ante este tipo de situaciones.

La AEMET, por su parte, insiste en que sus previsiones se actualizan a diario y que los avisos podrán ampliarse conforme avance el episodio, dado que estos se emiten con solo 48 horas de antelación y se espera que las temperaturas más elevadas se alcancen entre el lunes y el martes. Los modelos meteorológicos apuntan a que el verano de 2026 tendrá en Canarias una mayor probabilidad de ser más cálido de lo habitual, por lo que no se descartan nuevos episodios en las próximas semanas.

Para el vecino del interior de Gran Canaria o de las medianías del sur de Tenerife, las recomendaciones son concretas: beber agua con frecuencia, evitar el esfuerzo físico entre las 12.00 y las 17.00 horas, buscar espacios frescos y extremar la atención a las personas dependientes del entorno. El estado de los avisos y la evolución de las temperaturas puede consultarse en tiempo real a través del portal oficial de la AEMET en aemet.es, donde la Agencia actualiza sus predicciones varias veces al día.

El próximo punto de inflexión se espera en torno al miércoles 8 de julio, cuando la AEMET prevé los primeros descensos térmicos en el centro y norte peninsular. En Canarias, la evolución dependerá de cómo se comporte la masa de aire cálido y de si el alisio recupera protagonismo en las zonas bajas del norte. Hasta entonces, el archipiélago afronta los días más calurosos del verano hasta la fecha.