Lo que el Teide esconde bajo el cráter: 125 bombas de Hiroshima al año

Involcan compara el Teide con Hiroshima y el resultado sale a seis bombas por año

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LO ESENCIAL Son 7.930 billones de julios en veinte años. Equivale a 125 bombas de Hiroshima. Supera 16,4 veces la energía de los terremotos. El cráter mide solo 0,0069 kilómetros cuadrados. No tiene ningún efecto destructivo.

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Hay un agujero en la cumbre de el Teide en Tenerife que mide 0,0069 kilómetros cuadrados. Menos de siete mil metros, el tamaño de un campo de fútbol grande. Por ahí, el Teide ha liberado en los últimos veinte años más energía que todos los terremotos de la isla entera juntos. Dieciséis veces más, para ser exactos.

El cálculo es del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), que ha comparado dos formas distintas de energía volcánica para explicar algo que no se ve ni se siente, pero que es la clave de cómo se vigila un volcán.

Las cifras que maneja Involcan sobre el Teide

La energía térmica acumulada por la emisión de gases volcánicos a través del cráter del Teide, entre 2005 y finales de 2024, asciende a 7.930 billones de julios. Escrito en notación científica, 7,93 por diez elevado a quince.

Esa cifra, por sí sola, no dice gran cosa. Por eso Involcan la ha traducido a una referencia que todo el mundo entiende: equivale a 125 veces la energía liberada por la bomba nuclear de Hiroshima, cifrada en unos 63 billones de julios. Es decir, algo más de seis artefactos al año durante dos décadas.

Conviene decirlo cuanto antes para evitar malentendidos: esta energía no tiene ninguna de las implicaciones destructoras del artefacto norteamericano. Involcan hace la comparación para poner en valor que existen manifestaciones de energía «que no llegamos a sentir pero que están presentes en nuestra naturaleza volcánica».

La otra mitad de la comparación es la energía elástica, que es la que se libera en los terremotos. En toda la isla de Tenerife, durante esos mismos veinte años, los seísmos acumularon 483 billones de julios.

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El resultado de dividir una cifra entre otra es el dato que da sentido al estudio: la energía térmica del cráter del Teide es 16,4 veces mayor que la energía elástica de todos los terremotos registrados en la isla.

Por qué esto importa para la vigilancia del Teide

La desproporción se entiende mejor con la superficie, según los datos recogidos en el periódico esTenerife, los 7.930 billones de julios salen de un área minúscula, los 0,0069 kilómetros cuadrados del cráter. Los 483 billones de la energía sísmica se reparten por los 2.034 kilómetros cuadrados de toda la isla de Tenerife.

Dicho de otro modo: una superficie casi 300.000 veces más pequeña libera dieciséis veces más energía. Ahí está el hallazgo.

Y ahí está también el motivo por el que Involcan publicó estos números. La idea es poner en valor la importancia de los gases volcánicos en la monitorización de la actividad volcánica. Cuando se habla de vigilar un volcán, casi todo el mundo piensa en terremotos, en enjambres sísmicos y en magnitudes. Pero los seísmos no son el único indicador, y según este trabajo, tampoco el mayor en el caso del Teide.

El volcán libera mucha más energía de forma silenciosa, a través de los gases que emite por el cráter, que de forma perceptible a través de los terremotos. Una red de vigilancia que solo mirase los sismogramas estaría ignorando la mayor parte de lo que ocurre.

Eso encaja con otro proceso que los científicos siguen desde hace años en Canarias: desde 2016 se registra en Tenerife una presurización del sistema volcánico-hidrotermal que los expertos consideran normal a corto plazo, y que explica que los valores de emisión difusa más altos del archipiélago estén precisamente aquí, y no en La Palma.

Conviene cerrar con lo obvio, porque un titular con la palabra Hiroshima lo pide. Nada de esto indica riesgo de erupción ni anticipa nada. El Teide es un volcán activo en estado de reposo, con semáforo volcánico en verde, y lo que estos números describen es su funcionamiento normal: un sistema que respira gases calientes de forma continua y que, por eso mismo, puede vigilarse midiendo lo que exhala.