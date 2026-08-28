Aparece una mujer muerta en una tienda de campaña en el sur de Tenerife

Una tienda de campaña frente al mar: así vivía la mujer hallada sin vida en el sur de Tenerife

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LO ESENCIAL La Guardia Civil no apreció signos de violencia en el cuerpo. Será la autopsia la que determine las causas de la muerte. Un vecino que paseaba con su perro dio el aviso. Arona tiene 22 asentamientos informales repartidos por el municipio. La mayor concentración está justo en la franja costera.

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El cuerpo sin vida de una mujer en Tenerife fue hallado la tarde de este jueves en el interior de una tienda de campaña situada en el entorno de Las Galletas, en la costa del municipio de Arona, en el sur de Tenerife. El aviso lo dio un vecino que paseaba con su perro por la zona y que se topó con la escena. Fuentes de la Guardia Civil confirmaron a Europa Press que no se apreciaron signos de violencia en el cuerpo, aunque serán los resultados de la autopsia los que determinen finalmente las causas del fallecimiento.

Según avanzó el diario El Día, la fallecida sería una ciudadana de origen extranjero en situación de sinhogarismo que residía de forma temporal en esa misma tienda de campaña. Hasta que concluya el procedimiento forense no habrá una explicación oficial de lo ocurrido, y las autoridades no han facilitado por el momento la identidad ni la edad de la mujer. Es, en apariencia, un suceso menor en el volumen de noticias que genera cada día el sur de Tenerife. Y sin embargo apunta directamente a una realidad que el propio Ayuntamiento de Arona puso negro sobre blanco hace apenas dos meses.

Lo que el informe de Arona ya había advertido sobre el sur de Tenerife

En julio, el Ayuntamiento de Arona y Cáritas Diocesana de Tenerife presentaron el estudio Las personas en situación de exclusión residencial extrema en el municipio de Arona 2025, el primer diagnóstico municipal de estas características que se elabora en el archipiélago. El informe, construido a partir de 172 entrevistas en profundidad y basado en la clasificación europea Ethos de la federación Feantsa, identificó a 307 personas en situación de sinhogarismo entre 2024 y 2025. Las estimaciones sobre asentamientos informales elevan esa cifra real a una horquilla de entre 470 y 885 personas.

El documento localizó además 22 asentamientos informales repartidos por el municipio, formados por chabolas, cuevas, edificios sin terminar y caravanas, con la mayor concentración precisamente en la franja costera. Es decir, en el mismo tipo de entorno donde apareció esta tienda de campaña. Otros datos del estudio dibujan el grado de precariedad: el 51,2% de las personas entrevistadas no tiene acceso a agua potable y el 77,7% no percibe ningún tipo de ayuda, pensión o subsidio. El 37,8% afirma que su salud ha empeorado desde que perdió su vivienda.

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El sinhogarismo oculto de las mujeres en Tenerife

Hay un apartado del informe que cobra especial relevancia a la luz de lo ocurrido en Las Galletas. El perfil mayoritario de la exclusión residencial en Arona sigue siendo masculino, con casi un 78% de hombres, pero las mujeres representan ya en torno al 22% de las personas identificadas. Cáritas vincula esa cifra al llamado sinhogarismo oculto, una realidad más difícil de detectar porque quienes la sufren evitan los espacios visibles de calle y que, según la entidad, en muchos casos se cruza con la violencia de género. Las unidades familiares con menores, por su parte, se duplicaron desde el primer semestre de 2025.

El estudio apunta también al carácter cronificado del problema en el sur de Tenerife: un 52,1% de las personas afectadas lleva más de un año sin hogar y un 14% supera los cinco años. La dimensión migratoria es igualmente determinante, ya que casi el 70% de quienes fueron identificados son de origen extranjero, un perfil que coincide con el que apuntan las primeras informaciones sobre la mujer fallecida. La falta de redes de apoyo y las barreras administrativas figuran entre los principales factores desencadenantes.

Al presentar el diagnóstico, el consistorio aronero anunció su intención de trabajar de forma coordinada con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para articular respuestas. Cáritas subrayó entonces que el estudio no era solo un retrato de la situación, sino una herramienta para impulsar medidas urgentes. Arona es uno de los principales destinos turísticos de Tenerife y de toda España, un municipio que recibe millones de visitantes al año y que convive, a pocos metros de sus paseos marítimos, con núcleos de infravivienda que el propio informe describe como invisibilizados.

La investigación sobre lo sucedido en Las Galletas sigue abierta y corresponde a la Guardia Civil. Hasta que la autopsia aporte conclusiones, cualquier hipótesis sobre las causas de la muerte carece de fundamento. Lo que sí está documentado, y firmado por una administración pública y una entidad social de Tenerife, es que en ese mismo municipio hay centenares de personas durmiendo en condiciones equiparables a las de esa tienda de campaña.