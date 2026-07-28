Adiós a comprar iPhone: Apple permite ahora alquilarlos desde 17,99 dólares mensuales

Apple lanza su programa Upgrade en Estados Unidos, permitiendo alquilar dispositivos como iPhone, Mac, iPad y Apple Watch con opciones de compra al finalizar el contrato de arrendamiento.

Apple Upgrade permite alquilar dispositivos como iPhone, iPad, Mac y Apple Watch con opción a compra al finalizar el contrato.

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LO ESENCIAL Apple Upgrade ofrece alquiler de iPhone desde 17,99 dólares mensuales. El programa está disponible en tiendas físicas y online en Estados Unidos. Los contratos van desde 12 a 36 meses según el dispositivo. Apple se alía con Klarna, plataforma de financiación, para gestionar el programa.

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Apple ha lanzado oficialmente Apple Upgrade, un programa de alquiler que permite a los usuarios estadounidenses acceder a iPhone, iPad, Mac y Apple Watch mediante pagos mensuales flexibles. El servicio, gestionado por la plataforma de financiación Klarna, ofrece cuotas que comienzan en 11,99 dólares para Apple Watch e iPad, 17,99 dólares para iPhone y 24,99 dólares para Mac.

A diferencia del modelo tradicional de compra, el programa permite a los clientes usar equipos de última generación sin realizar un desembolso inicial completo. La iniciativa está disponible en la tienda en línea de Apple, la aplicación Apple Store y en las tiendas físicas de la compañía en Estados Unidos.

Los usuarios inscritos en ese programa podrán migrar a Apple Upgrade cuando sean elegibles, accediendo a una cartera de dispositivos mucho más amplia que antes limitada principalmente a iPhones.

Cómo funciona Apple Upgrade y sus opciones de pago

El funcionamiento del programa es sencillo. Apple Upgrade opera con contratos de arrendamiento que varían según el dispositivo: 12 o 24 meses para iPhone y Apple Watch, y 24 o 36 meses para Mac e iPad. Al finalizar el período de arrendamiento, los usuarios tienen tres opciones claras: devolver el dispositivo y abandonar el programa, cambiar el equipo por un modelo más reciente, o comprar el dispositivo mediante un pago único que descuente las cuotas ya pagadas.

Los precios varían según el modelo y especificaciones del dispositivo. Por ejemplo, un iPhone 17 Pro de 256 GB cuesta 31,99 dólares mensuales en un contrato de 24 meses o 45,99 dólares en 12 meses. Para MacBook Pro de 16 pulgadas con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, el costo es de 38,99 dólares durante 36 meses o 53,99 dólares en 24 meses. Los clientes pueden reducir sus cuotas mensuales canjeando un dispositivo anterior a través del programa Apple Trade In, que aplica el valor del cambio directamente al arrendamiento.

Un incentivo adicional para usuarios de Apple Card es la posibilidad de obtener un 3% de devolución en efectivo (Daily Cash) al realizar los pagos mensuales con esa tarjeta de crédito.

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Apple Upgrade: proceso de solicitud y requisitos de elegibilidad

El proceso de inscripción en Apple Upgrade es accesible y rápido. Los clientes seleccionan el dispositivo deseado, eligen el programa como método de pago y completan una solicitud a Klarna. La aprobación se basa en una evaluación crediticia de tipo «soft check», que no afecta la puntuación de crédito del solicitante según confirma Apple. Los usuarios pueden recibir aprobación en cuestión de minutos, tanto en línea como en tiendas físicas.

Sin embargo, no todos los dispositivos de Apple son elegibles para el programa. Están excluidos del arrendamiento el iPhone 16, iPhone 16 Plus, Apple Watch SE, MacBook Neo, Mac mini, iPad (A16) y Studio Display. Además, el programa no está disponible para compras con descuentos educativos, dispositivos reacondicionados, ni para empleados de Apple que utilicen su programa de compra especial. Los usuarios también deben tener un plan móvil activo con AT&T, T-Mobile o Verizon al momento de contratar un iPhone, aunque los teléfonos se entregan desbloqueados y pueden usarse posteriormente con otros operadores compatibles.

Klarna realiza comprobaciones crediticias rápidas y proporciona a los clientes información detallada sobre sus opciones de arrendamiento antes de la inscripción. Una vez aprobada la solicitud, los usuarios reciben el dispositivo y comienzan a hacer pagos mensuales aproximadamente 30 días después del envío o disponibilidad para recoger en tienda.

Flexibilidad y opciones de terminación anticipada en Apple Upgrade

Uno de los aspectos más atractivos del programa es la flexibilidad que ofrece a los usuarios. Si deciden terminar el arrendamiento anticipadamente, el costo será el monto restante de las cuotas no pagadas. Sin embargo, no hay cargo adicional por pagar la totalidad del arrendamiento antes de la fecha de vencimiento.

Esta estructura convierte a Apple Upgrade en una opción más flexible que los modelos tradicionales de financiación. Los clientes que deseen actualizar a un dispositivo más nuevo pueden hacerlo sin esperar al final del contrato, aunque deberán asumir los pagos pendientes. Esta característica es especialmente relevante para usuarios que buscan tener siempre la tecnología más reciente sin los compromisos a largo plazo de una compra convencional.

El programa también garantiza que el total de cuotas pagadas será inferior al precio de venta original del dispositivo si el cliente elige devolverlo o cambiarlo al final del arrendamiento. Esta estructura de precios refleja el modelo de alquiler tradicional, donde el valor del equipo se deprecia durante el período de uso y se refleja en cuotas más bajas que en una compra financiada estándar.