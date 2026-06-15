Si vas a viajar a España, Estados Unidos o Canadá este 2026, esto es lo que debe cumplir tu pasaporte sí o sí

Viajar a España, Estados Unidos o Canadá con el pasaporte vencido o a punto de vencer puede dejar a cualquier viajero fuera del avión, sin importar si el billete está pagado o si la reserva del hotel está confirmada. No es una norma nueva ni una prohibición especial: es el requisito básico de presentar un pasaporte vigente en cualquier frontera internacional. La diferencia está en los detalles, porque cada uno de estos tres destinos exige un margen de vigencia distinto y un permiso de entrada diferente según la nacionalidad del viajero. Conocer ambas cosas antes de salir de casa evita rechazos en el mostrador del aeropuerto.

Para los miles de canarios que cada año viajan a estos tres destinos (Estados Unidos como gran referencia turística atlántica, Canadá como destino emergente y la propia España como puerta de Schengen) y para todos los visitantes latinoamericanos que llegan al archipiélago como puerto de entrada a Europa, conviene tener claras las reglas vigentes en 2026.

Qué vigencia de pasaporte pide cada país

Estos son los tres marcos distintos que aplican en cada uno de los tres destinos analizados:

Estados Unidos : como regla general, exige un pasaporte válido durante al menos seis meses más allá de la estadía prevista . Sin embargo, los ciudadanos de más de cien países (el llamado «Six-Month Club») están exentos de esta regla: les basta con que el documento siga vigente durante toda su permanencia. España forma parte de este club.

: como regla general, exige un pasaporte válido durante al menos . Sin embargo, los ciudadanos de más de cien países (el llamado «Six-Month Club») están exentos de esta regla: les basta con que el documento siga vigente durante toda su permanencia. España forma parte de este club. Canadá : no aplica una regla fija de seis meses. Exige que el pasaporte esté vigente durante toda la visita . Si el documento caduca mientras el viajero está en el país, el ingreso puede ser rechazado en el control fronterizo.

: no aplica una regla fija de seis meses. Exige que el pasaporte . Si el documento caduca mientras el viajero está en el país, el ingreso puede ser rechazado en el control fronterizo. España y todo el espacio Schengen: suma dos condiciones simultáneas. El pasaporte debe tener al menos tres meses de vigencia tras la fecha de salida del área Schengen y haber sido emitido en los últimos diez años. Quien no cumpla cualquiera de estas dos condiciones puede quedarse sin entrar, incluso aunque su pasaporte siga formalmente vigente.

A estas condiciones se suma una recomendación práctica que muchos viajeros olvidan: el pasaporte debe tener al menos una página en blanco disponible para los sellos de entrada y salida en los países que aún utilizan sellado manual.

España exige que el pasaporte tenga al menos tres meses de vigencia tras la salida del espacio Schengen y haber sido emitido en los últimos diez años. Las dos condiciones son simultáneas.

La vigencia no basta: hace falta también el permiso de entrada con el pasaporte

El pasaporte es solo una parte de la ecuación. Cada país decide además quién entra con visado y quién con un permiso electrónico más simple. Es importante revisarlo antes de viajar porque la tramitación puede llevar semanas en algunos casos.

Estados Unidos : admite sin visado a los ciudadanos de los países de su programa de exención (entre ellos España), que viajan con la autorización electrónica ESTA . El resto de viajeros debe tramitar una visa B-1/B-2 en una embajada o consulado.

: admite sin visado a los ciudadanos de los países de su programa de exención (entre ellos España), que viajan con la autorización electrónica . El resto de viajeros debe tramitar una visa B-1/B-2 en una embajada o consulado. Canadá : pide una eTA (autorización electrónica de viaje) a los viajeros exentos de visado que llegan por aire, y una visa de visitante al resto. Los residentes permanentes de Estados Unidos (titulares de la green card) están exentos del trámite.

: pide una a los viajeros exentos de visado que llegan por aire, y una visa de visitante al resto. Los residentes permanentes de Estados Unidos (titulares de la green card) están exentos del trámite. Espacio Schengen (España incluida): actualmente admite sin visado a los ciudadanos de los países exentos, pero esto cambiará con la entrada en vigor del ETIAS, prevista para el último trimestre de 2026 (estimado octubre).

EES y ETIAS: los dos nuevos sistemas europeos

Aquí está la novedad más importante de 2026 para quien viaje a España o a cualquier país del espacio Schengen. La Unión Europea ha activado dos sistemas que cambian de forma significativa las reglas en las fronteras.

EES, ya en funcionamiento desde abril de 2026

El Sistema de Entradas y Salidas (EES) entró en funcionamiento el pasado 9 de abril de 2026 en las fronteras exteriores del espacio Schengen, incluyendo todos los aeropuertos canarios. Es un sistema de registro biométrico: todos los viajeros no pertenecientes a la UE deben dejar registradas sus huellas dactilares y un escaneo facial en el primer punto de entrada al espacio Schengen. Sustituye progresivamente al sellado manual del pasaporte y permitirá controlar de manera mucho más estricta el cumplimiento de la regla 90/180: estancias máximas de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

ETIAS, previsto para octubre de 2026

El ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes) es la autorización electrónica que la Unión Europea exigirá a partir del último trimestre de 2026 a todos los viajeros exentos de visado que quieran entrar al espacio Schengen. Su funcionamiento es similar al ESTA estadounidense: trámite online, formulario digital con datos personales y autorización en pocos minutos en la mayoría de los casos. Su coste estimado es moderado, su validez será plurianual y no se trata de una visa: no permite trabajar ni estudiar en Europa.

Recomendaciones antes de viajar

Para evitar cualquier sorpresa en frontera, conviene aplicar estas tres recomendaciones básicas: