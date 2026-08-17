Aviso al fin de semana de la AEMET: una DANA podría afectar a Canarias sin lluvia pero con calima

La depresión que va a dejar tormentas fuertes, granizo y vendavales en la Península según la AEMET está situada en aguas cercanas de Canarias

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL La depresión aislada en niveles altos se sitúa entre Madeira y el cabo de San Vicente. Su posición está impulsando aire cálido y polvo sahariano hacia la geografía española. La dana cruzará la Península entre el miércoles y el jueves y será reabsorbida por una vaguada. El archipiélago queda al sur de la baja, en el flanco donde domina el flujo continental. Los modelos prevén una ondulación importante del chorro polar a partir del fin de semana.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Según la AEMET, hay una paradoja geográfica esta semana que merece explicarse. La dana que va a descargar entre el miércoles y el jueves sobre la España peninsular, con tormentas fuertes, granizadas y vendavales, no está sobre la Península. Está situada entre Madeira y el cabo de San Vicente, es decir, en aguas macaronésicas y en algunos casos más cerca de Canarias que de buena parte del territorio peninsular según datos la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Y sin embargo, aquí no va a llover. Lo que esa misma depresión está dejando en el archipiélago es exactamente lo contrario a una tormenta: aire cálido y polvo en suspensión. La posición de la baja es precisamente la que está impulsando aire cálido y polvo sahariano en esta primera mitad de la semana.

Por qué la dana no descarga en Canarias aunque esté al lado

Conviene empezar por lo que es una dana, porque el término se usa con mucha ligereza. Las siglas responden a depresión aislada en niveles altos: una bolsa de aire frío que se descuelga del chorro polar y queda girando en la atmósfera media y alta, desligada de la circulación general. Por sí sola no genera nada.

Para que una dana produzca tormentas severas necesita algo debajo: aire cálido y húmedo en niveles bajos que pueda ascender con violencia al encontrarse con ese aire frío en altura. Eso es lo que ocurre sobre el interior peninsular en agosto, con suelos recalentados y humedad disponible. Y es lo que explica los más de 100 litros por metro cuadrado registrados este fin de semana en el interior de Castellón o la riada súbita en la comarca leonesa de El Bierzo.

En Canarias ese motor no existe en verano, y ahí está la diferencia de fondo. El archipiélago vive bajo el dominio de la subsidencia anticiclónica, ese aire que desciende, se comprime y forma la inversión térmica que actúa como tapa. Con una tapa así, el aire de superficie no puede ascender por mucho frío que haya arriba. El alisio hace el resto, manteniendo una estructura estable capa sobre capa.

Hay además un factor de posición. El archipiélago se sitúa al sur de la baja, y en el flanco meridional de una depresión el viento gira de forma que el flujo llega desde el este y el sureste, es decir, desde el continente africano. De ahí que la misma configuración que provoca tormentas en Castilla y León empuje hacia el archipiélago aire seco, recalentado y cargado de polvo mineral. No es casualidad ni mala suerte: es la geometría de la circulación.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Es la lección que conviene retener cada vez que aparecen los mapas rojos de la Península: en Canarias, una dana cercana no anuncia lluvia. Anuncia calima. La misma pieza atmosférica produce efectos opuestos según el lado en el que te encuentres.

Lo que puede notarse en Canarias y lo que viene después según la AEMET

El efecto práctico en el archipiélago de Canarias según la AEMET hay que buscarlo, por tanto, en el boletín diario de la AEMET y no en los mapas de tormentas peninsulares. Los elementos a vigilar son tres: la presencia de calima, especialmente en altura, que afecta a la calidad del aire en medianías y cumbres mientras la costa apenas lo percibe; la evolución de las temperaturas, con las máximas concentradas en las vertientes sur y en el interior; y el viento, que es el que de verdad condiciona los planes en las islas.

Y hay un cuarto elemento que no es meteorológico pero que se deriva directamente de los otros tres: el riesgo de incendio forestal. La combinación de aire seco procedente del continente, humedades relativas bajas en cotas altas y vegetación castigada tras un verano muy cálido es exactamente la que mantiene activos los dispositivos de vigilancia en Canarias. Cualquier plan en zona de monte pasa por comprobar antes el estado de las alertas, que se gestionan aparte del boletín de la AEMET.

En cuanto a la evolución peninsular según la AEMET, la dana cruzará la Península entre miércoles y jueves y todo apunta a que será reabsorbida por una vaguada a lo largo del jueves. Ese día las tormentas serán más intensas y extensas, con especial incidencia en Castilla y León, la vertiente cantábrica, La Rioja, los Pirineos y las sierras del sureste. En la madrugada del viernes, los restos de la depresión llegarán ya en forma de onda al nordeste peninsular, con posibles tormentas fuertes o muy fuertes en Cataluña, Aragón, Baleares y el Cantábrico oriental según la AEMET.

La parte que sí puede acabar afectando al archipiélago llega después. Los modelos contemplan que el chorro polar se ondulará de forma importante en estas latitudes a partir del fin de semana, con una vaguada que podría desgajarse en las inmediaciones de España y generar una nueva depresión aislada. Cuando el chorro baja de latitud, la posibilidad de que la inestabilidad alcance a Canarias aumenta, aunque en agosto sigue siendo poco frecuente.

Los análisis de la AEMET apuntan a que lo peor del verano ya ha quedado atrás y algunos hablan incluso de un primer zarpazo otoñal en esta segunda mitad de agosto, tras una estación muy cálida y muy seca. Habrá que confirmarlo con las próximas actualizaciones. Mientras tanto, en Canarias lo operativo sigue siendo lo de siempre: consultar el mapa de avisos por islas y por vertientes que publica la AEMET, porque aquí veinte kilómetros separan un escenario de otro.