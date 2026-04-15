Bomberos de Tenerife intervienen en un incidente con gases inflamables en Arona

Bomberos de Tenerife con base en el parque de San Miguel de Abona fueron requeridos este miércoles, sobre las 00:50 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112, para interevenir en un incidente con gases inflamables en un establecimiento de Arona.

Llegados al lugar, comprobaron que se había producido un escape de gas desde una bombona del local, por lo que, tras la evacuación del personal, procedieron a cerrar los colectores de la instalación de propano. Intervino la Policía Local.

Por otro lado, efectivos del parque de Icod de los Vinos y La Orotava, junto con voluntarios de Ycoden-Daute, fueron solicitados ayer, sobre las 18:00 horas, por un accidente de tráfico en la TF-5, a la altura de La Guancha.

Un vehículo impactó contra un muro de hormigón en la entrada de un túnel, siendo desplazado unos 100 metros como consecuencia del impacto. Los efectivos procedieron a la señalización de la vía y evaluaron los riesgos para después estabilizar el coche.

Una vez realizado este procedimiento, excarcelaron al copiloto, que se encontraba atrapado, desde el portón trasero para su posterior transferencia al Servicio de Urgencias Canario (SUC). Intervino también la Guardia Civil.

Intervenciones de los Bomberos de Tenerife en Incidentes Recientes

En Arafo, un fuego de rastrojos activó a los efectivos del parque de Güímar sobre las 17:45 horas de este martes.

El incendio se produjo en un solar abandonado. Colaboró la Policía Local. Asimismo, efectivos del parque de La Laguna fueron requeridos, sobre las 15:45 horas, por el incendio de un contenedor de basuras en la calle Fernando Díaz Cutillas. Acudió la Policía Local.

Efectivos del parque de San Miguel fueron solicitados, sobre las 14:00 horas, para colaborar con el SUC en la evacuación de una persona con obesidad desde el primer piso de su vivienda.

La paciente fue evacuada a través de la autoescalera desde el balcón del inmueble para su posterior trasferencia al recurso sanitario. Colaboró la Policía Local.