400 euros para 24.500 jóvenes canarios: así funciona el Bono Cultural Joven 2026

El programa del Ministerio de Cultura arranca su quinta edición con novedades: por primera vez permite gastar los 400 euros en instrumentos musicales, material artístico y cursos culturales. El plazo de solicitud cierra el 31 de octubre.

Jóvenes canarios podrán solicitar el Bono Cultural Joven 2026 hasta el 31 de octubre a través de la web oficial del Ministerio de Cultura.

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LO ESENCIAL Hay 24.579 potenciales beneficiarios en Canarias, según el INE. La ayuda es de 400 euros para jóvenes nacidos en 2008 que cumplan 18 años en 2026. El plazo de solicitud va del 22 de junio al 31 de octubre de 2026. En Canarias hay 142 entidades adheridas al programa de las 3.952 en toda España.

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El bono cultural joven 2026 ya está disponible para más de 24.500 jóvenes residentes en Canarias: desde este lunes 22 de junio, los nacidos en 2008 que cumplan 18 años a lo largo de este año pueden solicitar los 400 euros del programa impulsado por el Ministerio de Cultura. La quinta edición del cheque cultural incorpora novedades relevantes y amplía, por primera vez, los usos permitidos más allá del consumo cultural tradicional.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Canarias cuenta con 24.579 potenciales beneficiarios, distribuidos en dos provincias: 12.746 jóvenes en Las Palmas y 11.833 en Santa Cruz de Tenerife. En el conjunto del país, el número de nacidos en 2008 que pueden optar al bono cultural joven asciende a 561.459 personas.

El plazo para formalizar la solicitud permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del 31 de octubre de 2026. El trámite es exclusivamente telemático y debe realizarse a través de la web oficial bonoculturajoven.gob.es. Para completarlo, es imprescindible contar previamente con alguna forma de identificación digital válida: Cl@ve con registro básico, Cl@ve con registro avanzado o certificado digital. Los jóvenes que aún no hayan cumplido los 18 años en el momento de la solicitud pueden obtener Cl@ve de forma presencial en una oficina de registro.

Qué cambia en el bono cultural joven 2026: las novedades de esta edición

La principal novedad de esta quinta convocatoria del bono cultural joven es la ampliación de los productos y actividades subvencionables. Por primera vez, los beneficiarios podrán destinar parte del saldo a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales, tanto presenciales como en línea. Hasta ahora, el bono estaba orientado únicamente al consumo cultural: entradas de teatro, cine, conciertos, libros, videojuegos o música en formato físico.

El Ministerio de Cultura ha justificado esta ampliación como una medida para fomentar la creatividad como parte del desarrollo personal de los jóvenes y para impulsar la cultura desde un rol más activo y participativo. El ministro Ernest Urtasun presentó las novedades del bono cultural joven en un acto celebrado en el Teatro Valle-Inclán de Madrid.

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La edición de 2026 ofrece además dos modalidades de uso entre las que el solicitante debe elegir al formalizar la petición, sin posibilidad de cambio posterior. La primera es el modelo fraccionado, que distribuye los 400 euros en bloques diferenciados: hasta 200 euros para artes en vivo, espectáculos y patrimonio cultural; hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico como libros, discos o videojuegos; y el resto para consumo digital. La segunda modalidad, nueva en esta convocatoria, permite concentrar los 400 euros en una sola categoría, incluyendo formación cultural, instrumentos musicales o material de creación artística.

Cómo solicitar el bono cultural joven y dónde gastarlo en Canarias

La solicitud del bono cultural joven puede presentarla el propio joven o, de forma delegada, un adulto que actúe en su representación. En ese caso, es obligatorio adjuntar el formulario de representación disponible en la web oficial, correctamente firmado por el beneficiario. El libro de familia no tiene validez como documento acreditativo de representación.

Una vez concedida la ayuda, el beneficiario dispone de un año completo para gastar los 400 euros en los establecimientos adheridos al programa. El bono funciona como una tarjeta de prepago que puede utilizarse en formato virtual desde el teléfono móvil o, para quienes lo prefieran, en formato físico enviado al domicilio. En Canarias hay actualmente 142 entidades adheridas al programa, de las 3.952 participantes en toda España.

El bono cultural joven está regulado por el Real Decreto 401/2026, de 20 de mayo, que actualiza las bases del programa aprobado inicialmente mediante el Real Decreto 191/2023. La dotación presupuestaria máxima de esta convocatoria asciende a 160 millones de euros en todo el territorio nacional, lo que la convierte en uno de los programas de fomento cultural juvenil de mayor alcance del Gobierno central.

En cuanto a los requisitos de acceso al bono cultural joven, pueden solicitarlo los jóvenes nacidos en 2008 con nacionalidad española o residencia legal acreditada en España. El programa también ampara a solicitantes de asilo, personas con protección temporal por situaciones de conflicto y jóvenes extranjeros extutelados que estén tramitando su permiso de residencia. La campaña institucional de esta edición lleva por lema ‘La cultura la haces tú’ y se dirige a la llamada generación ’08’, término con el que estos jóvenes suelen identificarse en redes sociales.

Los jóvenes canarios interesados en el bono cultural joven disponen de más de cuatro meses para completar su solicitud en bonoculturajoven.gob.es. El cierre del plazo está fijado para el 31 de octubre de 2026, y la siguiente acción prevista por el Ministerio de Cultura es la actualización periódica del listado de entidades adheridas, que determinará en qué establecimientos concretos de las islas podrá utilizarse el saldo.