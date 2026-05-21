Canalink adjudica a Inelcom la ejecución de las canalizaciones y el tendido terrestre de fibra óptica en Pájara

Canalink, empresa dependiente del Cabildo de Tenerife a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), ha puesto en marcha una nueva actuación estratégica destinada a reforzar la conectividad digital de Fuerteventura mediante la adjudicación de las obras de canalización enterrada y tendido de fibra óptica terrestre en el municipio de Pájara.

El proyecto forma parte del programa de mejora de infraestructuras digitales del archipiélago y cuenta con financiación de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Inelcom Proyectos es la empresa adjudicataria, cuya oferta ha sido la mejor valorada dentro del procedimiento de licitación electrónica. El contrato, con un presupuesto de 221.376 euros y un plazo de ejecución de 11 meses, contempla la ejecución de canalizaciones enterradas para comunicaciones, así como el tendido del cableado de fibra óptica por el interior de estas canalizaciones, constituyéndose así parte de la infraestructura de la red de fibra óptica de Canalink en la isla.

Estas actuaciones permitirán materializar la primera gran fase del sistema de comunicaciones previsto para el sur de Fuerteventura, orientado a reforzar la capacidad, resiliencia y seguridad de las conexiones digitales entre islas.

La construcción de la estación de cable submarino entra en fase de evaluación

Por su parte, la licitación para la construcción de la estación de cable submarino prevista en el municipio de Pájara ya ha sido publicada de nuevo, tras quedar desierta inicialmente, y se encuentra actualmente en proceso de evaluación de ofertas.

Este segundo contrato, con un presupuesto de licitación igual a 481.339 euros, tiene un plazo estimado de ejecución de tres meses y está vinculado igualmente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Canalink subraya que la adjudicación del tendido supone un avance decisivo para el despliegue de esta infraestructura estratégica, clave para la mejora de la conectividad de Fuerteventura y del conjunto del archipiélago, en línea con los objetivos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y del Cabildo de Tenerife.

Acerca de Canalink

Canalink es una empresa de referencia en el sector de las telecomunicaciones submarinas a nivel nacional e internacional que presta servicio a operadores como Vodafone, Masorange, y Maroc Telecom, entre otros.

Dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, el objetivo de la compañía es conectar Canarias con el mundo, a través de nuevas tecnologías y soluciones de conectividad a medida de cada cliente.