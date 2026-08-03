Cuándo remitirá la ola de calor en Canarias: la AEMET da la fecha del cambio del tiempo

La Agencia Estatal de Meteorología confirma que el descenso más claro de las temperaturas llegará a partir del martes, 4 de agosto, aunque el lunes aún habrá registros elevados en medianías y zonas altas de Canarias.

Termómetro que marca más de 40 grados durante la ola de calor que afecta a Canarias este agosto.

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LO ESENCIAL El descenso más apreciable de temperaturas comienza el martes, 4 de agosto. El lunes aún se esperan temperaturas elevadas en medianías y zonas altas de Canarias. Gran Canaria registró 36,5 ºC antes de las 10.00 horas del domingo. El Gobierno de Canarias activó alerta máxima en Gran Canaria a partir del lunes.

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La ola de calor que afecta a Canarias comenzará a perder intensidad a partir de este lunes según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), cuando se registre un descenso generalizado de las temperaturas tanto máximas como mínimas. Sin embargo, este proceso será gradual, sin un final abrupto del episodio. El calor disminuirá progresivamente desde esa fecha, aunque en zonas del interior, medianías y cumbres podrían mantenerse valores superiores a los habituales durante los días posteriores.

Aunque la ola de calor comience a ceder el lunes, las condiciones no serán frías. Canarias transitará hacia un ambiente notablemente más soportable, pero las temperaturas seguirán siendo propias de la estación estival en el Archipiélago de Canarias.

Los avisos sanitarios también se calculan teniendo en cuenta la duración del calor y su impacto acumulado sobre la población. Salud Pública considera especialmente vulnerables a mayores de 65 años, menores de cuatro, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan o realizan ejercicio al aire libre. La ola de calor comenzará a aflojar este hoy y remitirá de forma más clara desde el martes, aunque el calor intenso podrá persistir localmente y las alertas autonómicas podrían mantenerse durante más tiempo.

Evolución del calor en Canarias en los próximos días

Las noches han sido especialmente difíciles durante este episodio de calor extremo en Canarias. La falta de refrescamiento nocturno representa uno de los aspectos más perturbadores, ya que impide el descanso adecuado de la población y acumula estrés térmico en el organismo.

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El aviso rojo en Gran Canaria afecta a las cumbres y a las zonas este, sur y oeste de la isla, según la Aemet. Además, todo el archipiélago canario permanece bajo avisos por altas temperaturas. En Tenerife, el nivel es naranja (riesgo importante), ya que se espera que los termómetros alcancen hasta 37 grados en el este, el sur y el oeste de la isla.

En el resto de Canarias Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro los avisos son de nivel amarillo por las altas temperaturas previstas. Además, en La Gomera y Gran Canaria también permanecen activas alertas amarillas por fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en numerosos puntos.

Es fundamental mantener una hidratación constante, usar ropa ligera y proteger la cabeza durante los desplazamientos. Salud Pública en Canarias ha emitido protocolos especiales para salvaguardar a los grupos más vulnerables durante todo el episodio.

Medidas de protección en Canarias y recomendaciones

Los servicios de emergencia advierten que debe llamarse al 112 inmediatamente si alguien presenta síntomas de golpe de calor: piel caliente y enrojecida, pulso acelerado, fiebre superior a 40 grados, convulsiones o alteración de la conciencia. En Canarias, ante esta situación, es necesario actuar con rapidez: trasladar a la persona a un lugar fresco y aplicar paños fríos o un baño de agua fría.

El Gobierno de Canarias mantiene activas las medidas extraordinarias en varios municipios y ha elevado la alerta a nivel máximo en Gran Canaria por el riesgo extremo de incendios forestales. Protección Civil insta a la ciudadanía a extremar precauciones y seguir el episodio a través de los canales oficiales de emergencias. La AEMET continuará actualizando diariamente sus boletines de predicción para monitorizar la evolución y ajustar los avisos según sea necesario.