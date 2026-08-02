Canarias en alerta máxima: temperaturas superiores a 40 grados y riesgo extremo de incendios

El Gobierno de Canarias activa el máximo nivel de prevención a partir del lunes tras detectar condiciones críticas de calor extremo, humedad muy baja y viento favorable para la propagación de fuegos en zonas forestales.

Zona forestal de medianía en Gran Canaria bajo condiciones de calor extremo y sequedad, con riesgo máximo de propagación de incendios.

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LO ESENCIAL Alerta máxima activada en Gran Canaria desde las 11:00 del lunes 3 de agosto en zonas por encima de los 400 metros. Temperaturas locales que superarán los 40 grados centígrados en la cuenca de Tejeda y medianías del sureste y oeste. Humedad relativa inferior al 30 por ciento en zonas forestales, condición crítica para la propagación de incendios. Viento del nordeste (alisio) con intensidad moderada a fuerte en zonas expuestas y canales interinsulares.

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Canarias se prepara para una de las situaciones meteorológicas más críticas del verano. El Gobierno de Canarias activa la alerta máxima por incendios forestales en Gran Canaria a partir de las 11:00 horas del lunes 3 de agosto, en respuesta a un episodio de altas temperaturas que se extenderá durante varios días y amenaza con afectar especialmente a Canarias con condiciones extremadamente peligrosas para la propagación de fuegos.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha tomado esta decisión en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (INFOCA) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), basándose en la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. La alerta máxima afectará a partir de la cota de 400 metros en Gran Canaria, mientras que el resto del archipiélago, incluidas las islas occidentales, permanecerá en situación de alerta ordinaria por riesgo de incendios forestales.

El episodio de calor intenso que se aproxima presentará características particularmente preocupantes para la propagación de incendios. Las temperaturas locales podrán superar los 40 grados, con mayor incidencia en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sureste y oeste de Gran Canaria. Esta configuración meteorológica favorecerá el establecimiento de una masa de aire cálido y seco sobre las zonas forestales, con humedades relativas inferiores al 30 por ciento en las altitudes más expuestas.

Vientos fuertes y condiciones extremas: el factor que agrava la situación en Canarias

Junto al calor extremo, el viento se presenta como un factor crítico en la propagación de fuegos forestales. Los productos meteorológicos analizados muestran rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, especialmente en las vertientes sureste y oeste, desde las costas hasta las zonas de medianías. El viento del nordeste (alisio) predominará con intensidad moderada, pero con intervalos localmente fuertes en zonas expuestas y canales interinsulares.

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Esta combinación de altas temperaturas, baja humedad relativa y vientos significativos crea un escenario de riesgo que la Dirección General de Emergencias considera merecedor del nivel máximo de protección. Los distintos productos meteorológicos analizados muestran un incremento progresivo del riesgo de incendio forestal durante los próximos días, siendo el lunes el punto más crítico. Además, desde las 15:00 horas de este domingo, también está vigente una situación de prealerta por viento en todas las islas de Canarias.

Qué significa la alerta máxima y cómo afecta a la población de Canarias

La activación del nivel máximo de protección implica una movilización integral de los recursos de emergencia en Canarias. El sistema INFOCA establece protocolos reforzados de vigilancia, con equipos de especialistas en extinción y prevención dispuestos para actuar de inmediato ante cualquier conato. La alerta máxima también conlleva restricciones de acceso a zonas forestales y medidas de concienciación pública sobre los riesgos asociados.

La Dirección General de Emergencias ha instado a la población de Canarias a seguir recomendaciones específicas de autoprotección durante el período de máximo riesgo. Entre las medidas prioritarias se encuentra evitar actividades que generen fuentes de ignición en zonas forestales, como no tirar colillas, no hacer barbacoas descontroladas, y no abandonar basura que pueda actuar como acelerador de fuegos. Los ciudadanos residentes en proximidad a zonas boscosas deben mantener sus propiedades limpias de vegetación seca y estar atentos a las comunicaciones oficiales de emergencia.

La situación será objeto de seguimiento permanente, pudiendo actualizarse el ámbito territorial de la alerta máxima INFOCA en función de la evolución de las predicciones meteorológicas y de los índices de riesgo de la Agencia Estatal de Meteorología y del Gobierno de Canarias. Este seguimiento continuo permite a las autoridades reaccionar con rapidez si las condiciones mejoran o, por el contrario, se intensifican más allá de lo previsto.