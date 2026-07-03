Cuatro Banderas Negras para Canarias en 2026: cruceros, jaulas y una macrourbanización en el banquillo

Ecologistas en Acción señala al Puertito de Adeje, Las Teresitas, la costa de Telde y Lanzarote en su informe anual sobre los puntos más degradados del litoral español.

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LO ESENCIAL Canarias acumula cuatro Banderas Negras en la edición 2026 del informe de Ecologistas en Acción. El Puertito de Adeje recibe la bandera por tercer año consecutivo por el proyecto Cuna del Alma. Lanzarote pasará de 150.000 a 700.000 cruceristas entre 2021 y 2026, según el informe. En octubre de 2025, la mortandad masiva de lubinas en Telde obligó a cerrar las playas de Melenara y Salinetas.

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Canarias concentra cuatro de las 48 Banderas Negras que Ecologistas en Acción ha distribuido por el litoral español en su informe anual de 2026, publicado el 1 de julio. El Puertito de Adeje, la playa de Las Teresitas, la costa de Telde y Arrecife, en Lanzarote, son los cuatro puntos del archipiélago que la organización ecologista señala este año como los casos más graves de contaminación y mala gestión ambiental en las costas de las islas.

Las Banderas Negras en Canarias no son un galardón ni una prohibición oficial de baño. Mientras que la Bandera Azul reconoce la calidad de las aguas y los servicios de un arenal, la Bandera Negra funciona como una denuncia pública que señala problemas graves de contaminación o de mala gestión del litoral, aunque la playa pueda mantener unas buenas condiciones para el baño. Se trata, por tanto, de una herramienta de presión ciudadana y de visibilización ambiental, no de una alerta sanitaria en Canarias.

Las Banderas Negras son una iniciativa propia de Ecologistas en Acción, que desde 2005 publica un informe sobre el estado del litoral español. La entidad concede dos Banderas Negras por cada provincia o ciudad autónoma con costa: una por contaminación y otra por mala gestión ambiental. Dado que Canarias cuenta con dos provincias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, el archipiélago recibe cada año un total de cuatro señalamientos, lo que convierte a las islas en uno de los territorios con mayor presencia en el informe.

Los cuatro puntos críticos del litoral de Canarias en 2026

En el sur de Tenerife, la Bandera Negra al Puertito de Adeje se justifica por mala gestión y apunta directamente a la polémica construcción de la macrourbanización turística de lujo Cuna del Alma, un complejo proyectado para albergar 3.600 plazas y recibir a casi 200.000 turistas al año. Las obras se reanudaron en noviembre de 2024 «a pesar de que a día de hoy no cuenta con evaluación de impacto ambiental», acumulando hasta cinco paralizaciones cautelares e innumerables incumplimientos de la legislación ambiental al arrasar con patrimonio geológico y especies protegidas de flora y avifauna. La propuesta de Ecologistas en Acción es firme: paralización definitiva, demolición de lo construido y restitución total del paisaje originario.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el segundo punto señalado es la playa de Las Teresitas, cuya Bandera Negra viene motivada por un problema crónico de contaminación y mala gestión generalizada por parte de las administraciones. El Puertito de Adeje lleva tres años consecutivos recibiendo la Bandera Negra por mala gestión, lo que evidencia que las denuncias del informe no siempre se traducen en correcciones por parte de las instituciones responsables.

En Gran Canaria, la costa de Telde recibe una Bandera Negra por contaminación debido a los reiterados episodios vinculados a las jaulas de acuicultura industrial de lubinas. Ecologistas en Acción destaca que la mortandad masiva de peces registrada en octubre de 2025 provocó el cierre de playas como Melenara y Salinetas y extendió la contaminación por buena parte del litoral insular. El colectivo considera que estos episodios evidencian un problema estructural derivado del modelo de producción, con efectos sobre la calidad del agua, los ecosistemas marinos y el uso recreativo de la costa.

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La segunda Bandera Negra de la provincia de Las Palmas se le concede a Lanzarote por mala gestión vinculada al crecimiento del turismo de cruceros. El informe advierte de que la isla pasará de recibir unos 150.000 cruceristas en 2021 a una previsión de 700.000 en 2026, una presión que genera masificación y contaminación.El informe alerta del colapso del Parque Nacional de Timanfaya con colas kilométricas y del impacto negativo en Arrecife, con colapso de servicios y falta de taxis.

Qué significa una Bandera Negra y por qué Canarias no puede ignorarlas

Ecologistas en Acción en Canarias publica el informe Banderas negras 2026 otorgando 48 señalamientos a los casos más significativos de contaminación y mala gestión ambiental de los 8.000 kilómetros de costas españolas. El archipiélago canario, cuya economía descansa de forma estructural sobre el turismo de litoral, se encuentra entre los territorios con mayor exposición a este tipo de presiones ambientales, tanto por la intensidad del desarrollo urbanístico como por la llegada masiva de visitantes.

La Bandera Negra no es una señal oficial para los bañistas, sino un distintivo de carácter ambiental elaborado por una organización ecologista. Por tanto, una playa puede seguir siendo apta para el baño y cumplir todos los requisitos sanitarios establecidos por las autoridades, aunque figure en el informe de Banderas Negras por problemas ambientales en su entorno. Esta distinción es relevante para los residentes y visitantes de Canarias que frecuentan los espacios señalados: el riesgo identificado en el informe es ambiental y ecosistémico, no necesariamente inmediato para la salud de los bañistas en todos los casos.

El Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza, en vigor desde agosto de 2024, incluye objetivos vinculantes de restauración de hábitats y especies costeras. España debe remitir a la Comisión Europea su Plan Nacional de Restauración antes del 1 de septiembre de 2026, un instrumento que marcará qué, cómo, dónde y con qué recursos se va a restaurar la naturaleza en las próximas décadas. Ecologistas en Acción considera que este calendario supone una oportunidad concreta para que los problemas identificados en Canarias, y en el conjunto del litoral español, reciban respuesta institucional vinculante.

El eje central del informe de 2026 es precisamente la restauración de la naturaleza. Por ello, propone una veintena de medidas que Ecologistas en Acción espera que sean incluidas o tomadas en consideración en el Plan Nacional de Restauración, estrategia que España debe remitir a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre de 2026. Para los cuatro enclaves de Canarias señalados este año, la organización plantea actuaciones específicas de recuperación que van desde la paralización de obras en el Puertito de Adeje hasta la revisión del modelo de gestión de la acuicultura industrial en el litoral grancanario.

El informe completo de Ecologistas en Acción incluye un mapa interactivo con los 48 puntos señalados en toda España y las propuestas de restauración asociadas a cada uno de ellos. Las cuatro localizaciones de Canarias pueden consultarse en ese recurso junto al diagnóstico técnico completo y las medidas que la organización reclama a las administraciones competentes.