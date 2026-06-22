117 despidos por cada 100.000 habitantes: Canarias lidera el mapa laboral del país

El Consejo General del Poder Judicial cifra en 2.634 los procedimientos por despido en los juzgados canarios entre enero y marzo de 2026, pese a que la cifra bajó un 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los juzgados de lo social de Canarias registraron 2.634 demandas por despido en el primer trimestre de 2026.

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LO ESENCIAL 2.634 procedimientos por despido se registraron en Canarias en el primer trimestre de 2026. La tasa isleña fue de 117,1 demandas por cada 100.000 habitantes, la más alta del país. La media nacional se situó en 86,7 demandas por cada 100.000 habitantes. Las demandas por despido bajaron un 5,3% en Canarias frente a las 2.780 del mismo periodo de 2025.

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Canarias volvió a encabezar el ranking nacional de procedimientos por despido durante el primer trimestre de 2026. Los juzgados del archipiélago registraron 2.634 demandas entre enero y marzo, lo que sitúa a las islas en la tasa más elevada del país: 117,1 procedimientos por cada 100.000 habitantes, según los datos publicados este lunes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La cifra es significativa en perspectiva comparada. La media nacional se quedó en 86,7 demandas por cada 100.000 habitantes, es decir, más de 30 puntos por debajo de la tasa que registró Canarias en el mismo periodo. El dato consolida un patrón que el CGPJ ya había detectado en trimestres anteriores: el archipiélago ocupa de forma sostenida la cabecera de este indicador en el conjunto del Estado.

No obstante, el volumen absoluto de procedimientos sí experimentó una reducción. Los 2.634 expedientes del primer trimestre de 2026 suponen un descenso del 5,3% respecto a los 2.780 que se contabilizaron en el mismo periodo de 2025. En el conjunto de España, la tendencia fue la contraria: las demandas por despido crecieron un 3,5% a escala nacional, hasta alcanzar las 42.572 en ese mismo trimestre. Cataluña acumuló el mayor número en cifras absolutas, con 8.886 procedimientos, el 19,49% del total del país.

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Qué revelan los datos del CGPJ sobre la situación laboral en Canarias

El informe que publica periódicamente el CGPJ bajo el título Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales recoge la actividad de los juzgados de lo social y de lo mercantil en todo el territorio español. En el caso de Canarias, los datos del primer trimestre de 2026 apuntan a una doble lectura: la reducción en el número total de demandas sugiere cierta moderación, pero la tasa relativa por habitante sigue siendo la más alta del país, lo que refleja una presión sostenida sobre el empleo en las islas en comparación con otras comunidades autónomas.

Las reclamaciones de cantidad ante los tribunales laborales, que incluyen disputas por salarios impagados u otras deudas entre empresa y trabajador, también descendieron en Canarias durante ese periodo. Concretamente, pasaron de 2.309 procedimientos en el primer trimestre de 2025 a 2.199 entre enero y marzo de 2026, lo que representa una caída del 4,8%. Esta evolución a la baja en ambos indicadores laborales contrasta con el comportamiento nacional, donde las demandas por despido crecieron.

El historial reciente de Canarias en este indicador es elocuente. En el conjunto del año 2025, los juzgados de lo social del archipiélago registraron una tasa de 477,2 procedimientos por despido por cada 100.000 habitantes, la más alta de España, por encima de Madrid con 445,6 y de Murcia con 345,8. La tasa nacional en ese ejercicio anual fue de 334,9, es decir, 142 puntos inferior a la canaria.

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Concursos de acreedores y microempresas: el cuadro completo

Más allá de los despidos, el informe del CGPJ recoge otros indicadores que completan el retrato económico de Canarias. En materia de concursos de acreedores, el archipiélago registró un descenso del 3,3% en el primer trimestre de 2026: de los 1.022 procedimientos del invierno de 2025 se pasó a 988 entre enero y marzo de este año. Sin embargo, la tasa de concursos por cada 100.000 habitantes se situó en 43,9, la cuarta más alta del país, solo superada por Murcia (55,9), Cataluña (55,1) y Baleares (48,0).

En lo que respecta a los concursos presentados por personas naturales no empresarias, es decir, ciudadanos de a pie que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad por no poder hacer frente a sus deudas, Canarias también registró una ligera mejora. Si en el primer trimestre de 2025 habían sido 975 las personas del archipiélago que iniciaron este proceso, en el mismo periodo de 2026 la cifra bajó a 957, un descenso del 1,8%. La tasa de personas naturales no empresarias que se acogieron a concurso fue de 42,5 por cada 100.000 habitantes, la cuarta más alta del Estado, por detrás de Murcia (52,7), Cataluña (44,4) y Baleares (43,9).

Los Procedimientos Especiales de Microempresas (PEM), mecanismo diseñado para gestionar situaciones de insolvencia en empresas de uno a diez empleados, siguieron una evolución opuesta. En Canarias crecieron un 10% respecto al primer trimestre de 2025, al pasar de 30 a 33 procedimientos. El crecimiento fue impulsado principalmente por los expedientes de personas físicas, que aumentaron un 112,5%, mientras que los de personas jurídicas descendieron un 27,3%.

En el frente de los lanzamientos por impago de alquiler, Canarias registró una caída pronunciada. Los procedimientos derivados del incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos bajaron un 83,6%, pasando de 372 casos en el primer trimestre de 2025 a solo 61 en el mismo periodo de 2026. Los lanzamientos por ejecución hipotecaria también disminuyeron, en este caso un 55,3%, de 76 a 34 casos. En sentido contrario, los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda crecieron un 35,9% en el archipiélago, de 39 casos a 53 entre enero y marzo de 2026.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces en España. Su Servicio de Estadística publica trimestralmente el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que permite hacer seguimiento de la actividad en los juzgados de lo social y de lo mercantil en todas las comunidades autónomas. Los datos del primer trimestre de 2026 se hicieron públicos este lunes.

Para los trabajadores de Canarias que se enfrenten a un despido, el primer paso habitual es acudir al servicio de mediación laboral antes de presentar demanda ante el juzgado de lo social correspondiente. Los plazos para impugnar un despido ante la jurisdicción social son de veinte días hábiles desde la fecha de efectos de la extinción del contrato, según establece el Estatuto de los Trabajadores.

El próximo informe trimestral del CGPJ, que recogerá los datos del segundo trimestre de 2026, permitirá comprobar si la tendencia descendente en el volumen absoluto de demandas en Canarias se consolida o si la tasa relativa por habitante continúa superando con claridad la media nacional.