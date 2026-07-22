Sustancias camufladas entre hortalizas: así distribuía en Canarias la red criminal desarticulada

La Policía Nacional incauta 350 kilos de hachís ocultos entre piñas de millo en una operación en Canarias que ha permitido desarticular una organización dedicada al tráfico entre islas. Tres detenidos han ingresado en prisión.

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LO ESENCIAL 350 kilos de hachís incautados en la operación desarrollada por la UDYCO de Las Palmas. Tres personas detenidas e ingresadas en prisión por pertenencia a organización criminal. 700.000 euros de perjuicio económico ocasionado a la red criminal. La droga procedía de Marruecos y era distribuida entre distintas islas mediante empresas logísticas canarias.

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La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de hachís entre las islas de Canarias, en una operación que ha permitido incautar 350 kilogramos de la sustancia y detener a tres personas. La investigación, desarrollada durante meses por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Las Palmas, ha destapado una red sofisticada que utilizaba productos agrícolas como cobertura para distribuir droga a través del circuito logístico interinsular.

La estructura de la organización revelaba un alto grado de planificación. La red recibía el hachís procedente de Marruecos y, tras prepararlo en instalaciones ubicadas en Gran Canaria, lo canalizaba a través de empresas del sector logístico canario. El método era ingenioso: los traficantes ocultaban los paquetes de hachís entre productos aparentemente legales para burlar los controles en los traslados marítimos y aéreos entre islas. En concreto, camuflaban la droga entre cajas de hortalizas y piñas de millo, documentos que facilitaban su paso desapercibido en terminales y puertos.

En el momento de la intervención policial, los agentes localizaron los 350 kilos de droga ocultos entre piñas de millo que se encontraban listos para ser distribuidos en Canarias. El hallazgo fue clave para desmantelar toda la infraestructura de la red. Los efectivos de la UDYCO también incautaron varios vehículos utilizados para el transporte y material diverso relacionado con la preparación y logística del cargamento, lo que ha permitido ocasionar a la organización un perjuicio económico estimado en cerca de 700.000 euros.

La red empleaba una estrategia logística compleja para reducir el riesgo de detección en Canarias. Utilizaba habitualmente furgonetas de alquiler, una medida deliberada para dificultar el seguimiento policial y evitar la trazabilidad de los desplazamientos. Además, contaba con una red de transportistas distintos encargados de recoger y entregar la mercancía conforme a instrucciones previamente establecidas, lo que fragmentaba la cadena de responsabilidad y complicaba las tareas de investigación.

Investigación de meses en las islas de Canarias

El trabajo de inteligencia permitió identificar cómo la organización operaba, utilizando empresas del sector para canalizar envíos que contenían drogas. Las pesquisas también revelaron que el traslado de drogas se realizaba principalmente entre Gran Canaria y Tenerife, aprovechando las conexiones regulares de transporte entre ambas islas.

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Durante los meses de investigación, los agentes lograron determinar el funcionamiento interno de la red y su modus operandi completo. Este análisis permitió identificar no solo a los responsables de la importación, sino también a quienes participaban en la preparación, el transporte y la distribución final de la sustancia en el archipiélago. La información reunida resultó determinante para diseñar la operación que culminaría con los arrestos.

La fase operativa de la investigación culminó con la detención de tres personas en el municipio grancanario de Telde, todas presuntamente integradas en distintos niveles de la organización criminal que operaba en Canarias. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión. Las autoridades han confirmado que la investigación permanece abierta, lo que sugiere que se continúan analizando vínculos y ramificaciones de la red.

La Unidad de Droga y Crimen Organizado, con sede en Las Palmas, es la estructura policial responsable de combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en Canarias. Su trabajo se enfoca en desmantelar organizaciones dedicadas a la importación, preparación y distribución de drogas entre las islas. Las operaciones como esta demuestran la sofisticación que alcanzan algunas redes criminales, que aprovechan la geografía insular y la logística comercial para introducir cantidades significativas de droga en el mercado ilícito regional.

La incautación de 350 kilos representa un golpe significativo en la cadena de distribución local, aunque las autoridades reconocen que la oferta de hachís en el mercado sigue siendo elevada en la región.

Para los ciudadanos y empresas de Canarias, esta operación tiene implicaciones prácticas inmediatas. Los controles en puertos y aeropuertos pueden intensificarse temporalmente, y las autoridades podrían solicitar mayor colaboración de empresas logísticas para validar cargamentos. Asimismo, cualquier irregularidad detectada en envíos de productos agrícolas debe reportarse a través de los canales oficiales de la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Los detenidos permanecerán en prisión preventiva mientras avanzan los trámites judiciales. La investigación continúa abierta para identificar posibles cómplices y ramificaciones de la red en otras islas del archipiélago. La Policía Nacional ha insistido en que operaciones como esta son esenciales para reducir el flujo de drogas que llega a Canarias desde el norte de África y para proteger la seguridad pública en un territorio donde el tráfico interinsular presenta desafíos únicos para las fuerzas de seguridad. Cualquier información sobre actividades sospechosas puede reportarse a través del teléfono de denuncia anónima 900 100 100.