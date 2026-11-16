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Terminas la lavadora, sacas las prendas y aparece el problema de siempre: ¿dónde las tiendes sin ocupar media casa? En un piso pequeño, un tendedero abierto puede bloquear el pasillo, impedirte abrir un armario o invadir el salón.

Cuando no tienes secadora ni una terraza amplia, necesitas combinar dos cosas: un lugar donde circule el aire y una forma de aprovechar el espacio disponible. Amontonar prendas puede retrasar el secado.

Por eso merece la pena mirar más allá del tendedero de suelo. El tendedero de pared extensible de Homellence permite aprovechar una pared, como alternativa a los modelos de techo o al balcón. Todo depende del espacio y la ventilación.

Busca un sitio ventilado, no solo una pared libre

Antes de decidir dónde tender, observa tu rutina. Si colocas la colada en el baño, ¿puedes abrir una ventana o utilizar el extractor? ¿Deja libre el pasillo? Un rincón desocupado no siempre es un buen lugar para secar, si apenas circula el aire.

La ropa mojada libera humedad mientras se seca. Si se acumula, puede provocar condensación y manchas en superficies frías. Ventila la estancia durante el secado y evita pegar las prendas a las paredes. Si la humedad persiste, reduce la cantidad de ropa por tanda. Si tienes ventanas enfrentadas, ábrelas durante un rato para renovar el aire y facilitar la salida del vapor.

En un baño pequeño, un sistema que puedas recoger después de usarlo facilita recuperar el espacio. El tendedero de Homellence, por ejemplo, queda a solo 2,8 cm de la pared cuando está plegado. Eso resulta práctico si tienes que pasar por esa zona varias veces al día, pero ocupa sitio cuando tiendes.

Aprovecha el techo, el balcón o la pared según tu vivienda

Si cuentas con un balcón, puedes aprovecharlo cuando sea seguro. Evita que las prendas sobresalgan o puedan salir volando. En áreas costeras de Canarias, la humedad ambiental y el viento pueden cambiar el tiempo de secado, así que adapta el horario. Antes de tender fuera, revisa también las normas de uso del balcón de tu edificio.

Dentro de casa también tienes alternativas. Un tendedero de techo deja despejada parte de la superficie útil si la altura lo permite. Uno de suelo se mueve de una habitación a otra, pero necesitas guardarlo. El tendedero de pared libera el suelo cuando lo recoges, a cambio de necesitar una instalación fija.

Piensa, sobre todo, en el espacio abierto. Una solución discreta al plegarse puede ocupar bastante mientras sostiene ropa de cama. Antes de decidirte, imagina el tendedero en funcionamiento, con prendas extendidas, y comprueba que podrás abrir puertas y usar la estancia.

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Deja espacio entre prendas y reduce el agua desde la lavadora

El secado mejora cuando el aire puede rodear los tejidos. Si amontonas camisetas o doblas toallas gruesas, el interior tarda más en secarse. Reparte la colada sin apretarla, coloca las prendas grandes bien extendidas y procura que no se toquen continuamente. Evita también que las prendas queden pegadas a cortinas o muebles, porque el aire necesita circular alrededor de la tela.

También puedes ganar tiempo antes de tender. Centrifuga según las etiquetas de cada tejido. Así queda menos agua por evaporar. No fuerces un centrifugado intenso con prendas delicadas solo por querer terminar antes.

Cuando lavas sábanas y toallas el mismo día, el espacio disponible puede quedarse corto. Separa las coladas voluminosas y deja las piezas pequeñas para otro momento. Si tienes un balcón utilizable, aprovecha los días secos para tender allí las sábanas; si tiendes dentro, elige una tanda que puedas ventilar durante más tiempo. Organizar las tandas puede ser más eficaz que añadir otro tendedero.

¿Qué necesitas si tiendes toallas, vaqueros o ropa de cama?

Además del espacio, considera el peso de la ropa. Las toallas mojadas y los vaqueros pesan más que una camiseta. Si vas a utilizarlos a menudo, comprueba la resistencia de las varillas y la capacidad de carga, sin confundir el peso admitido por cada barra con el conjunto de la instalación.

El modelo de pared mencionado utiliza estructura de acero y varillas de aluminio, con un recubrimiento resistente a la corrosión. Admite hasta 5 kg por varilla y está pensado también para prendas pesadas. Distribuye el peso y considera la resistencia de tu pared.

Puedes elegir entre tres largos: 70 cm con 3,5 m de tendido, 100 cm con 6 m y 120 cm con 8,4 m. No elijas solo por capacidad. Mide el hueco y calcula cuánto espacio necesitarás con la ropa desplegada. Comprueba que no tapará interruptores ni dificultará acceder a estantes. Está disponible en blanco, capuchino, antracita y negro, para integrarlo en el baño, la cocina, el pasillo o el balcón.

Antes de fijarlo, comprueba la pared y el paso

Este tipo de tendedero se atornilla una vez a la pared; incluye tornillos y tacos, y el montaje lleva aproximadamente media hora. Entre dos personas puede resultar más cómodo, porque el propio tendedero pesa entre 2,6 y 4 kg, según el modelo. Si alquilas, revisa las condiciones antes de fijarlo.

En paredes macizas de ladrillo u hormigón, la instalación suele ser más sencilla. Si tienes pladur, necesitarás tacos específicos o una fijación a un montante. En todos los casos, comprueba que la pared soporte el peso del tendedero y de la ropa mojada; ante la duda, consulta a un profesional. La seguridad importa más que aprovechar un hueco concreto.

Recupera tu casa en cuanto termina el secado

Recoge la colada cuando esté seca. Si es plegable, dejarlo cerrado devuelve espacio al pasillo o al baño sin necesidad de mover muebles. Revisa las prendas gruesas antes de doblarlas: una superficie seca no significa necesariamente que todo el tejido lo esté.

Al final, secar la ropa en un piso pequeño exige menos improvisación y más atención a tus hábitos. Elegir dónde tender, separar las prendas y retirar la humedad del ambiente te permite convivir con la colada sin renunciar al paso ni a las actividades de cada estancia. Y eso importa tanto en un apartamento urbano como en una vivienda costera de Canarias.