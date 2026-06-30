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Proyecto Emplea

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la fundación Foresta finalizan la primera fase del proyecto Emplea Verde SBT

El proyecto permite la contratación y formación especializada de más de una decena de personas

Agencias CER
Agencias CER · hace 10 horas
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GC503 Zona 7

La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la fundación Foresta restauran 60 hectáreas de espacios verdes a través del proyecto Emplea Verde SBT, que se puso en marcha en diciembre del año pasado para promover actuaciones ambientales en diferentes espacios de la localidad, generando empleo y formando a personas desempleadas.

El proyecto surgió como una iniciativa del área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y ha contado con financiación compartida entre el Ayuntamiento y los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan), aportando cada entidad el 50% del presupuesto total.

Las actuaciones desarrolladas, que permitieron retirar 60 toneladas de residuos vegetales, se centraron en la recuperación, mantenimiento y acondicionamiento de diferentes zonas verdes y espacios públicos del municipio a través de labores de desbroce, poda, limpieza y retirada de restos, así como mejoras en infraestructuras de riego y acciones de embellecimiento y restauración paisajística en diversos enclaves.

El proyecto permitió actuar en 3,4 kilómetros de las carreteras GC-500 y GC-503, en la Casa de la Cultura Castillo del Romeral y en distintos centros educativos, donde se llevaron a cabo trabajos de mejora de espacios, huertos escolares y áreas exteriores destinadas al uso educativo y recreativo.

El programa permitió la contratación de 16 personas desempleadas, integradas en un equipo multidisciplinar formado por personal forestal, técnico y administrativo.

Los participantes completaron un itinerario formativo especializado, que incluyó acciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales en trabajos forestales, el manejo de maquinaria forestal y la instalación y mantenimiento de sistemas de riego. Gracias a esta formación, el proyecto alcanzó el cien por cien de los objetivos previstos en materia de capacitación profesional.

Este proyecto constituye un ejemplo de colaboración entre Administraciones públicas y entidades especializadas para impulsar iniciativas que combinan sostenibilidad, empleo y mejora del bienestar comunitario, reforzando el compromiso con la protección del entorno natural y el desarrollo socioeconómico de la isla.

El proyecto está alineado con las líneas estratégicas europeas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Concretamente se alinea con los ODS 4, 8, 13, 15 y 17 creando alianzas público privadas para conseguir objetivos.

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