El euríbor y las hipotecas, entender el presente para anticipar el futuro

Hay pocas decisiones en la vida que pesen tanto como firmar una hipoteca. No solo por el dinero que implica que es mucho sino por lo que representa: años de compromiso, de planificación, de esperanza puesta en cuatro paredes. Y en medio de todo ese proceso, aparece siempre la misma palabra, casi inevitable: euríbor.

Para muchos propietarios, ese término dejó de ser abstracto en 2022. Fue entonces cuando el índice comenzó su escalada más pronunciada en décadas, pasando de valores negativos a superar el 4% en poco más de un año. Una subida que se tradujo, sin anestesia, en cientos de euros adicionales en las cuotas mensuales de millones de familias españolas. No fue fácil. Para algunos, directamente, fue un golpe duro.

Qué es el euríbor y por qué importa tanto

El euríbor acrónimo de Euro Interbank Offered Rate es el tipo de interés al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí. Suena técnico y lejano, pero tiene una consecuencia muy concreta: determina cuánto pagas cada mes si tienes una hipoteca variable. Cuando el euríbor sube, tu cuota sube. Cuando baja, respiras un poco más.

La mayoría de las hipotecas variables en España están referenciadas al euríbor a 12 meses, y se revisan periódicamente cada seis o doce meses tomando como referencia el valor medio del índice en un periodo determinado. Así que lo que ocurra con este indicador en los próximos meses importa, y mucho.

El ciclo de subidas y el giro del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) llevó los tipos de interés a mínimos históricos durante años para estimular la economía europea tras la crisis financiera y, más tarde, tras la pandemia. Esa política de dinero barato fue el combustible que disparó el mercado inmobiliario: los precios de la vivienda subieron, las hipotecas se firmaron a tipos irrisorios y muchos compradores se sintieron afortunados de haber llegado a tiempo.

Pero la inflación llegó para cambiarlo todo. A partir de 2022, el BCE inició una política agresiva de subidas de tipos que arrastró al euríbor hacia arriba con una velocidad que pocos anticiparon. El impacto fue inmediato en las hipotecas variables, y generó una interesante paradoja en el mercado: las hipotecas fijas, que durante años fueron la opción minoritaria, se convirtieron de repente en la elección preferida de quienes querían dormir tranquilos.

La corrección del euríbor y lo que viene

Desde mediados de 2024, el euríbor ha emprendido un camino de descenso. El BCE comenzó a bajar tipos ante las señales de moderación de la inflación, y el índice respondió con cierta lentitud pero de forma sostenida. A principios de 2025, el euríbor a 12 meses se situaba en niveles claramente por debajo del 3%, lo que supuso un alivio tangible para quienes tenían hipotecas variables revisadas en ese período.

¿Y ahora qué? Esa es la pregunta del millón, literalmente. Seguir la previsión euríbor se ha convertido en un hábito casi obsesivo para propietarios, futuros compradores y analistas financieros por igual. Las proyecciones del mercado apuntan a que el índice podría continuar su descenso gradual durante 2026, aunque con matices importantes: el ritmo dependerá de cómo evolucione la inflación europea, del crecimiento económico especialmente en Alemania y Francia y de las decisiones que tome el BCE en cada una de sus reuniones.

No hay certezas. Nunca las hay en estos temas. Pero la tendencia general apunta hacia una estabilización en cotas más moderadas que las de 2023, lo que debería traducirse en cuotas hipotecarias más llevaderas para quien tenga un préstamo variable.

Mercado inmobiliario: tensión entre oferta y demanda

Mientras el euríbor oscila, el mercado de la vivienda sigue con su propia dinámica. En España, la tensión entre oferta y demanda no ha desaparecido: hay pocas viviendas disponibles en las ciudades más demandadas Madrid, Barcelona, Valencia, las capitales de costa y los precios se resisten a bajar de forma significativa. La demanda demográfica sigue siendo alta, impulsada en parte por el crecimiento de los hogares unipersonales y por la llegada de población extranjera.

Curiosamente, la bajada del euríbor puede tener un efecto ambivalente en el mercado inmobiliario. Por un lado, mejora el acceso a la financiación y activa a compradores que estaban esperando. Por otro, esa misma reactivación de la demanda puede presionar los precios al alza en mercados donde ya hay escasez de oferta.

¿Hipoteca fija o variable? La eterna pregunta

La elección entre una hipoteca fija y una variable nunca ha sido sencilla, y sigue sin serlo. En un entorno de euríbor descendente, la variable vuelve a ganar atractivo. Pero apostar por ella implica asumir que los tipos no volverán a dispararse. La fija ofrece estabilidad saber exactamente cuánto pagarás cada mes durante veinte o treinta años tiene un valor enorme en términos de tranquilidad pero puede resultar más cara si el euríbor se mantiene bajo durante mucho tiempo.

La decisión, como casi todo en finanzas personales, depende de cada situación: del perfil de riesgo, del horizonte temporal, de la capacidad de absorber variaciones en la cuota y, también, de cuánto sueño se está dispuesto a perder mirando gráficos de tipos de interés.

Lo que sí parece claro es que entender cómo funciona el euríbor, qué lo mueve y hacia dónde apunta ya no es una cuestión exclusiva de economistas. Es, sencillamente, parte de ser propietario en el siglo XXI.