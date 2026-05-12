‘Memorias vivas: Juan León y Castillo les recibe en su casa’, una oportunidad para viajar en el tiempo

La propuesta teatralizada permitirá al público recorrer la histórica vivienda junto al ingeniero grancanario en una experiencia inmersiva que tendrá lugar el día 16 de mayo, a las 21:30 horas, y el 23 de mayo en dos pases, a las 18:00 y a las 20:00 horas.

La Casa-Museo León y Castillo de Telde se suma, un año más, a la celebración del Día Internacional de los Museos, establecido en 1977 por el Consejo Internacional de los Museos (ICOM) y conmemorado cada 18 de mayo. Esta jornada busca concienciar sobre la importancia de estas instituciones como espacios de intercambio cultural, enriquecimiento entre culturas y promoción del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos.

En esta edición, el centro presenta una programación diversa y participativa que incluye talleres educativos, música y visitas teatralizadas. Estas últimas proponen una experiencia inmersiva que permite al público adentrarse en la historia de los hermanos León y Castillo y conocer su legado de una forma vivencial.

Las sesiones se celebrarán los sábados 16 y 23 de mayo, con la presencia de la figura de Juan León y Castillo, que recibirá a los visitantes en su propia casa. El día 16 la actividad comenzará a las 21:30 horas, mientras que el 23 habrá dos pases, a las 18:00 y a las 20:00 horas.

Durante aproximadamente una hora, los asistentes podrán recorrer los espacios de la vivienda, conocer anécdotas, resolver dudas e interactuar con el personaje histórico recreado.

Una experiencia compartida

El actor Aldo Cruz, encargado de interpretar al ingeniero, destaca el carácter dinámico de estas visitas. Cruz explica que “no se trata de un monólogo cerrado, sino de una experiencia construida a partir del diálogo con el público”.

En su interpretación, Juan León y Castillo aparece como un personaje equilibrado y sociable, aunque con rasgos propios del intelectual, como la timidez o la introspección.

La recreación se completa con un cuidado trabajo de ambientación que incluye vestuario de época, gafas de pinza y reloj de bolsillo, elementos que refuerzan la inmersión en el siglo XIX. Los distintos espacios de la casa-museo –como la cocina, la Sala de la Justicia o el despacho– ayudan a situar al visitante en el contexto histórico del ingeniero, artífice del Puerto de la Luz.

Este año, la propuesta se enmarca además en el lema del Día Internacional de los Museos, ‘Museos uniendo un mundo dividido’, que pone el acento en la conexión, el diálogo y el entendimiento entre culturas.

El director del centro, José Alejandro Díaz Hernández, destacó en el programa Hoy por Hoy El Drago, de SER Las Palmas, la importancia de la figura de Juan León y Castillo como símbolo de ese espíritu, por su papel en el desarrollo del Puerto de la Luz, las carreteras de la isla y la red de faros que guiaban la navegación hacia Gran Canaria.

En este sentido, Díaz Hernández subrayó que “tenemos la fortuna de que el Museo León y Castillo mantiene una vinculación muy especial con el Puerto de la Luz. Los hermanos estuvieron asociados a su creación y el enclave nos unió con el mundo”. Del mismo modo que el puerto lo hizo en sus orígenes y continúa haciéndolo hoy, la Casa-Museo León y Castillo se convierte en un espacio ideal para conocer, intercambiar y transformar; en definitiva, para compartir en un contexto cada vez más individualizado.