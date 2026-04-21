La Casa-Museo Tomás Morales celebra la diversidad literaria con el recital ‘Una primavera en Moya’

La Casa-Museo Tomás Morales y el recital ‘Una primavera en Moya’: Celebrando la diversidad literaria

La Casa-Museo Tomás Morales acoge el jueves 23 de abril, a las 18:30 horas, el recital literario ‘Una primavera en Moya’, una propuesta que reunirá a más de veinte autores y autoras de la literatura canaria en una velada dedicada a la lectura de poemas y microrrelatos inspirados en el municipio norteño.

El encuentro, coordinado por las escritoras María del Pino Marrero Berbel y Purificación Santana Pérez, plantea una tarde de literatura en la que se entremezclarán textos breves en verso y prosa bajo una misma premisa: tomar como inspiración la idea de ‘Una primavera en Moya’. Este concepto servirá como hilo conductor de la velada, en la que los participantes compartirán creaciones inéditas que evocan el paisaje, la naturaleza y los recuerdos asociados a este entorno.

En palabras de Marrero Berbel, la propuesta surge de la idea de compartir literatura en un lugar especialmente significativo para los escritores y escritoras participantes. “Estar presentes en la institución que da sombra a nuestro extraordinario escritor, buque insignia del Modernismo en Gran Canaria, es para nuestro grupo de autores la mejor forma de sentirnos arropados”, subraya.

El recital contará con la participación de autores de diferentes trayectorias y perfiles, desde firmas consolidadas hasta escritores más noveles e incluso estudiantes que comienzan a dar sus primeros pasos en el ámbito literario.

Esta convivencia entre generaciones constituye uno de los principales valores de la propuesta, que busca ofrecer un espacio abierto a la diversidad de voces y estilos.

“Hay que arropar a los mayores por la trascendencia que hayan tenido en su carrera, pero también es importante dar impulso a las nuevas generaciones para que se inicien en la literatura”, apunta Marrero Berbel sobre el espíritu que inspira la iniciativa.

Para favorecer el dinamismo del acto, los textos que se presenten deberán ser inéditos y breves, dada la amplia participación prevista. Cada autor o autora leerá una única pieza, en verso o en prosa, lo que permitirá al público disfrutar de una muestra variada de microrrelatos y poemas en una sesión ágil y diversa.

En palabras de la coordinadora, la actividad busca poner en valor el campo, la naturaleza y el ecosistema que caracterizan al municipio de Moya, así como los recuerdos y experiencias vinculados a este territorio. Al mismo tiempo, el recital pretende dar visibilidad a autores poco conocidos y reconocer la trayectoria de aquellos que cuentan con una mayor experiencia en el panorama literario.

La iniciativa propone una tarde de encuentro en torno a la literatura, entendida como un espacio de creación compartida en el que confluyen distintas sensibilidades, generaciones y miradas sobre un mismo paisaje y una misma inspiración.

Sobre María del Pino Marrero Berbel

María del Pino Marrero Berbel (Cartagena, 1950) es licenciada en Filosofía y Letras (Filología Románica). Poeta, narradora y pintora, es también directora y guionista de cine, ilustradora y fotógrafa. Participa en revistas culturales y en la prensa, tanto nacional como extranjera, y ha sido antologada en diversos textos de autores canarios, españoles e internacionales. En 2021 recibió el reconocimiento de Hija Adoptiva de Gran Canaria por parte del Cabildo, como ciudadana distinguida de la isla.

Ha publicado cerca de una veintena de obras entre poemarios, relatos y ensayos, entre los que destacan La Grecia que hay en mí (1999), Ciento volando (2013), La Isleta maravillosa (2015), Mujeres 88 (2017), La flor herida (2018) y La América que hay en mí (2018), entre otros.

Sobre Purificación Santana Pérez

Purificación Santana Pérez es licenciada en Filosofía y Letras, especialidad de Geografía e Historia, funcionaria de carrera y catedrática de Educación Secundaria. Cuenta con más de treinta años de experiencia docente en el ámbito educativo, especialmente en el tramo de edad entre los 12 y los 18 años, así como en la gestión de centros educativos, donde ha desempeñado cargos de dirección.

Escritora de literatura infantil y juvenil, relatos cortos para adultos y teatro para niños, es autora de diversos álbumes ilustrados como El Barrio de los Mil Olores, Marilina Calderón, El Misterio del Teatro Embrujado o Plaza Placita Plazuela (Anroart Ediciones, 2010). También ha publicado cuentos como La Fábrica de la Lluvia (Biblioteca Municipal de Arucas) y Mostrenco y yo (Centro de la Cultura Popular Canaria).