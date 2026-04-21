La biblioteca de Fernando León y Castillo: entre misterios, lujos y curiosidades

La Casa-Museo León y Castillo celebra el Día Internacional del Libro con la conferencia ‘Libros raros y curiosos en la biblioteca de Fernando León y Castillo’. El fondo documental que conserva el museo reúne piezas de gran valor por su estilo, maquetación y contenido.

La cita tendrá lugar el 23 de abril, a las 19:00 horas, y estará a cargo del técnico de museos Juan Ismael Santana, quien analizará cinco obras especialmente llamativas de la colección.

Figura clave de la política canaria con proyección en España y Francia, D. Fernando León y Castillo reunió a lo largo de su vida un archivo de gran valor histórico y patrimonial. Política, derecho y literatura conviven en una biblioteca que refleja tanto su trayectoria pública como sus intereses personales.

Sus tiempos: cómo se construye su legado

Durante el último tercio del siglo XIX y comienzo del XX, la lectura vivió una notable expansión. La burguesía impulsó la difusión cultural, mientras crecían las publicaciones y surgían instituciones como gabinetes y ateneos. Al mismo tiempo, las clases populares comenzaron a reclamar acceso a la educación para reducir la distancia con las élites.

El periodismo atravesaba una época de auge y la lectura empezó a socializar. Aún así, el acceso no era igual para todos: las bibliotecas privadas seguían siendo un privilegio reservado a las clases medias y altas.

En este contexto, Fernando León y Castillo ocupaba una posición destacada. Su trayectoria política y su interés por la lectura le permitieron reunir una valiosa colección bibliográfica, a la que dedicó buena parte de su tiempo.

Consciente de su valor, dejó dispuesto que su biblioteca fuese donada tras su fallecimiento en 1918. Años después, gracias a la intervención de Luis Doreste Silva, 15 cajas de libros fueron entregadas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La biblioteca hoy

En septiembre de 1929, las obras pasaron a formar parte del Museo Canario. 70 años después, cuando la Casa-Museo León y Castillo ya llevaba más de cuatro décadas en funcionamiento, asumió la conservación del fondo bibliográfico.

Finalmente, en 1999, el Cabildo de Gran Canaria formalizó el acuerdo que lo convirtió en propietario del legado reunido por Fernando León y Castillo. En la actualidad, la biblioteca supera el millar de obras y se acerca a los dos mil volúmenes.

La biblioteca de Fernando León y Castillo: misterios, lujos y curiosidades en su colección

La colección está especialmente centrada en la historia de España y Francia, y es una referencia para investigadores de distintos ámbitos. Destacan los estudios sobre las antiguas colonias españolas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, territorios que León y Castillo administró como ministro de Ultramar en 1881 y 1883.

Aunque su consulta está restringida a especialistas, la biblioteca puede visitarse y sigue siendo parte de la memoria cultural de Telde, donde funcionó durante años como biblioteca municipal hasta 1991.

Cartas satíricas, arte por encargo y grandes herencias

La conferencia de Juan Ismael Santana se centrará en cinco obras seleccionadas de la biblioteca de Fernando León y Castillo. Piezas singulares que reflejan no solo el valor bibliográfico de la colección, sino también los intereses intelectuales y políticos de su propietario.

Una de las más destacadas es Idea de un príncipe político cristiano representada en cien empresas (1659), de Diego Saavedra Fajardo. Se trata de un tratado político que sirvió como guía de gobierno para León y Castillo. Su encuadernación en piel antigua refuerza el carácter histórico de un ejemplar que ha atravesado siglos.

También figura Cartas apologéticas a la Historia de Fray Gerundio de Campazas (1760), de José Francisco de Isla. Una obra satírica que criticaba con ironía los sermones vacíos de la época y que alcanzó una enorme difusión antes de ser censurada por la Inquisición. Se vendieron 800 ejemplares en 24 horas, editándose hasta que el Consejo de la Inquisición ordenó suspender su producción.

Otro volumen destacado es Los criminales de Cuba y D. José Trujillo. Narración de los servicios prestados en el cuerpo de policía de la Habana (1882), de José Trujillo Monagas. Un regalo institucional para D. Fernando y clave para conocer detalles sobre la Sociedad Secreta afrocubana de los ñáñigos. Resulta sorprendente el registro de delincuentes que incluye para entender la sociedad de la época.

Más allá de estos títulos, la conferencia también abordará obras de carácter sacro y artístico vinculadas directamente a León y Castillo, muchas de ellas realizadas o dedicadas expresamente a él.