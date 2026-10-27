El volcán de Canarias que los científicos del IGN vigilan y no es el Teide

La mitad de los terremotos de Canarias salen del mismo sitio y está bajo el agua

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LO ESENCIAL Su cima está a 1.600 metros de profundidad. Concentra unos 1.000 terremotos al año. La base mide 3,5 kilómetros de diámetro. El IEO ha detectado actividad hidrotermal. Lo descubrió un buque alemán en 1998.

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Cada vez que tiembla en Canarias, la conversación va directa al Teide. Y casi siempre se equivoca de volcán. Porque el edificio que más veces aparece en los registros sísmicos del archipiélago no está en Tenerife: está a 1.600 metros bajo el agua, en el canal que separa Tenerife de Gran Canaria, y se llama volcán de Enmedio.

El dato que lo resume todo lo dio Eduardo Suárez, portavoz del Instituto Geográfico Nacional en Canarias: de los aproximadamente 2.000 terremotos que se registran al año en el archipiélago, cerca de 1.000 se localizan en el área del volcán de Enmedio. La mitad de toda la sismicidad canaria sale de un punto que nadie ha visto nunca.

Qué es exactamente el volcán de Enmedio en Canarias

Es un edificio volcánico submarino con una base de 3,5 kilómetros de diámetro y una cima que se queda a más de 1.600 metros por debajo de la superficie. Lo identificó en 1998 el buque de investigación alemán Meteor, durante la campaña M43/1. Lleva, por tanto, menos de treinta años en los mapas.

Su posición no es casual. El canal entre Tenerife y Gran Canaria es, según el documento oficial Sismicidad en las Islas Canarias del IGN, la zona de mayor actividad sísmica tectónica de todo el archipiélago. Ahí está la principal falla sismogénica submarina de la región.

Y esa es la distinción clave que casi siempre se pierde: la sismicidad del volcán de Enmedio es tectónica, no volcánica. Responde al estrés de la corteza, no al movimiento de magma.

El IGN plantea tres explicaciones posibles para esa actividad constante: la propia dinámica del edificio volcánico, la existencia de una falla entre ambas islas, y un posible movimiento de aproximación entre Tenerife y Gran Canaria por ajuste hidrostático.

Lo que el IEO ha encontrado ahí abajo

Aquí está la novedad, y es considerable. Un equipo del Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha confirmado por primera vez la existencia de actividad hidrotermal en esta montaña submarina.

Hidrotermalismo significa agua caliente circulando por el interior de la roca y saliendo al fondo marino. Es la señal de que el sistema no está apagado, sino que conserva calor residual suficiente para calentar el agua que se infiltra en sus fracturas.

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Los científicos del IEO fueron explícitos en el matiz: esto no implica que el volcán esté en erupción ni que vaya a estarlo. El hidrotermalismo es común en estructuras volcánicas submarinas y aparece también en edificios que llevan milenios sin actividad eruptiva.

Lo que sí aporta es conocimiento. El estudio permite investigar procesos hidrotermales profundos que ayudan a entender mejor el vulcanismo submarino de Canarias, una parte del archipiélago que sigue siendo en gran medida desconocida. Porque las siete islas que se ven son solo la punta emergida de un sistema volcánico mucho más grande.

Por qué se confunde con el Teide y por qué importa en Canarias

La confusión es sistemática y tiene consecuencias. Cuando el IGN localiza un enjambre en el canal entre islas, muchas lecturas lo interpretan como actividad del Teide, cuando responde a un régimen completamente distinto.

Hay ejemplos recientes y de cierta entidad. En febrero de 2026, un terremoto de magnitud 4,1 a 10 kilómetros de profundidad en esa zona se sintió en una docena de municipios de las dos islas. Tanto Involcan como el IGN salieron a desvincularlo de la actividad del Teide. Luca D’Auria, de Involcan, calificó el episodio de fisiológico dentro de la dinámica geológica de las islas.

En mayo de 2026 se registró uno aún mayor: magnitud 4,8 mbLg, equivalente a 4,6 en magnitud momento, con epicentro a unos 60 kilómetros al norte de Gran Canaria y 30 de profundidad. Se sintió en quince localidades de Tenerife y cinco de Gran Canaria.

La diferencia entre un sistema y otro es real. En el Teide, la sismicidad se vincula a procesos internos volcánicos y los focos permanecen estáticos en la profundidad de la corteza, sin la migración ascendente que precedió a la erupción del Tajogaite en La Palma. En el volcán de Enmedio, la actividad es puramente tectónica, diaria y de pequeña magnitud, con episodios ocasionales que sí se notan en tierra.

Ambos están monitorizados en tiempo real por el IGN, con más de un centenar de estaciones desplegadas en Canarias, y por la Red Sísmica Canaria de Involcan. Y ninguno de los dos presenta en la actualidad indicios de actividad eruptiva inminente.

Lo que queda es una paradoja geográfica curiosa: el volcán más activo sísmicamente de Canarias no tiene ni mirador, ni sendero, ni fotografía. Solo un nombre descriptivo y mil terremotos al año.