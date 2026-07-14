Estos famosos españoles e internacionales nacieron en Canarias: la lista que muchos no conocen

Personajes ilustres de Canarias que muchos no saben que son canarios: la lista que te sorprenderá

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LO ESENCIAL Canarias ha dado al mundo cientos de figuras destacadas. Muchos canarios ilustres no son reconocidos como tales fuera del archipiélago. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria. Pedro Almodóvar rodó parte de su cine en Canarias. Grandes deportistas actuales son de origen canario.

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Canarias ha dado al mundo, a lo largo de los siglos, un número desproporcionadamente alto de figuras destacadas en relación a su población. Escritores universales, cantantes de proyección internacional, deportistas de élite, científicos reconocidos, cineastas premiados, políticos históricos y artistas plásticos que marcaron una época. Muchos de estos personajes forman parte del imaginario colectivo español y europeo, pero su condición de canarios muchas veces se pierde en el conjunto y buena parte del público no reconoce que su origen está en el archipiélago atlántico.

Este es un recorrido por algunos de los canarios más destacados que probablemente no sabías que eran de las islas. Un pedazo de identidad, de historia y de orgullo local que forma parte esencial del patrimonio cultural del archipiélago. Todos los datos biográficos son públicos y están documentados por instituciones oficiales, biografías académicas o los propios canales oficiales de los personajes citados.

De la literatura al cine: los canarios que marcaron la cultura de Canarias

El nombre más grande de Canarias y quizá el más olvidado en cuanto a origen es el de Benito Pérez Galdós. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, es probablemente el mayor novelista español del siglo XIX y uno de los grandes maestros del realismo europeo, autor de Fortunata y Jacinta, Marianela, los Episodios Nacionales y decenas de obras que forman parte del canon literario español. Cursó estudios en Madrid y desarrolló allí toda su carrera, hasta el punto de que en el imaginario colectivo se le vincula muchas veces más con la capital que con su Gran Canaria natal. La casa donde nació es hoy la Casa-Museo Pérez Galdós, referencia obligada del turismo cultural en Las Palmas.

En el terreno operístico y musical destaca Alfredo Kraus, tenor grancanario nacido en Las Palmas en 1927 y fallecido en 1999. Considerado uno de los mejores tenores líricos de la segunda mitad del siglo XX, brilló en las principales óperas del mundo con una carrera excepcional. El principal auditorio de Las Palmas de Gran Canaria lleva hoy su nombre.

En la generación siguiente, Pedro Guerra, cantautor tinerfeño nacido en La Laguna en 1966, se consolidó como uno de los grandes cantautores españoles contemporáneos con canciones como Contamíname, escrita para Ana Belén, y numerosos discos propios. Y en el cine, personajes como el actor y humorista Manolo Vieira, referente absoluto del humor grancanario durante décadas, o cineastas como David Baute (director tinerfeño) han situado al archipiélago en el mapa audiovisual.

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En las artes plásticas en Canarias destacan figuras universales como César Manrique, artista, arquitecto, escultor y ambientalista nacido en Arrecife (Lanzarote) en 1919. Su huella marca por completo la identidad visual y arquitectónica de Lanzarote y buena parte del archipiélago, con obras como los Jameos del Agua, el Mirador del Río, el Jardín de Cactus o el Timanfaya. La Fundación César Manrique conserva hoy su legado. Otras figuras destacadas del arte canario incluyen a Óscar Domínguez, pintor surrealista tinerfeño integrado en el movimiento parisino junto a André Breton y Salvador Dalí, y a Néstor de la Torre, uno de los grandes referentes del modernismo canario.

El archipiélago de Canarias ha dado al mundo figuras universales cuya vinculación con las islas muchas veces queda diluida en el reconocimiento nacional o internacional: desde Benito Pérez Galdós hasta Alfredo Kraus, pasando por César Manrique, Óscar Domínguez o Pedro Guerra.

Del deporte a la ciencia: los canarios que triunfan hoy

El deporte español en Canarias actual está muy marcado por figuras nacidas en Canarias que muchas veces no se identifican inmediatamente con el archipiélago. El caso más significativo es el de David Silva, mediocentro grancanario nacido en Arguineguín en 1986, campeón de dos Eurocopas y un Mundial con la selección española, y una de las mayores leyendas del Manchester City de la era Guardiola. En el mismo perfil se enmarca Pedri, actual estrella del FC Barcelona y de la selección española, nacido en Tegueste (Tenerife) en 2002. También el tinerfeño Juan Carlos Valerón, uno de los mejores mediapuntas del fútbol español de las últimas décadas, o el grancanario Carlos Aragoneses, con carrera destacada en la NBA.

En el mundo del deporte de motor en Canarias, la afición canaria conoce bien la trayectoria de pilotos históricos vinculados a las islas. Y en el mundo del baloncesto español destaca de manera especial la Selección Canaria de Baloncesto histórica, con figuras como Sergio Rodríguez «El Chacho», base grancanario nacido en Tejeda en 1986, con carrera en la NBA y en varios equipos europeos de élite.

En el terreno científico y académico en Canarias también hay figuras canarias de proyección internacional. El físico teórico Antonio González Rodríguez, investigador destacado de origen canario, o profesionales de la investigación biomédica formados en la ULL y la ULPGC que hoy trabajan en centros internacionales de referencia. Y en el mundo institucional y político, personajes como José Manuel Soria (grancanario, exministro), Jerónimo Saavedra (grancanario, primer presidente de Canarias en democracia y figura clave del socialismo español) o Adán Martín Menis (tinerfeño, expresidente de Canarias) han marcado la historia política reciente del archipiélago y del país.

La lista podría alargarse durante páginas y sigue creciendo cada generación: Canarias sigue exportando talento en todas las disciplinas y su huella es mucho más profunda en la historia cultural, artística, científica y deportiva española de lo que muchas veces se reconoce.