Un estudio advierte sobre los peligros para la salud por usar estas esponjas en la cocina

Las esponjas mágicas de melamina son uno de los productos de limpieza más populares del mundo. Eliminan manchas difíciles, marcas de rotulador, restos de grasa y rozaduras en paredes sin necesidad de productos químicos. Pero un estudio publicado en la revista Environmental Science & Technology de la American Chemical Society (ACS) acaba de revelar un problema que la mayoría de los usuarios desconoce: cada vez que se usan, liberan millones de microfibras de plástico que terminan en el desagüe, en el agua y, potencialmente, en la cadena alimentaria.

Los investigadores de la Universidad de Nanjing (China) analizaron esponjas de melamina de tres marcas populares y descubrieron que una sola esponja puede liberar hasta 6,5 millones de microfibras de plástico por gramo de material desgastado. A escala global, las estimaciones son escalofriantes: teniendo en cuenta solo las ventas de un único distribuidor online (Amazon), las esponjas de melamina podrían estar emitiendo más de 1,5 billones de microfibras de plástico al mes en todo el mundo. Y esa cifra solo tiene en cuenta un minorista.

Una sola esponja mágica puede liberar hasta 6,5 millones de microfibras de plástico por gramo de desgaste. A escala global, se estima que emiten más de 1,5 billones de partículas al mes, según el estudio publicado en Environmental Science & Technology.

Por qué las esponjas mágicas libera plástico al usarla

Las esponjas mágicas están fabricadas con espuma de melamina, un material plástico llamado poli(melamina-formaldehído). Este polímero forma una red de fibras rígidas extremadamente finas organizadas en una estructura de espuma ligera. Aunque al tacto la esponja parece suave, su estructura interna actúa como un papel de lija ultrafino: es esa abrasividad la que le permite eliminar manchas sin necesidad de jabón ni productos químicos.

El problema es que la misma acción de raspado que limpia las superficies también destruye progresivamente la propia esponja. A medida que se frota contra cualquier superficie, las fibras de melamina se deforman, se fracturan y se desprenden en forma de microfibras de plástico de entre 10 y 405 micrómetros de longitud. Esas fibras, invisibles a simple vista, se van por el desagüe con el agua de la limpieza.

Los investigadores descubrieron que las esponjas de menor densidad se desgastan más rápido y liberan más microfibras que las de mayor densidad. También observaron que cuanto más rugosa es la superficie que se limpia, más partículas se desprenden. En otras palabras: limpiar una encimera de granito con la esponja mágica libera más microplásticos que limpiar una superficie lisa.

Adónde van esas microfibras de plástico

Las microfibras desprendidas de la esponja de melamina se van directamente al sistema de aguas residuales. Las plantas de tratamiento de agua no están diseñadas para capturar partículas tan pequeñas, por lo que una parte significativa termina en ríos, lagos y océanos. Una vez en el medio acuático, los microplásticos pueden ser ingeridos por peces y otros organismos, entrando así en la cadena alimentaria.

Los microplásticos contienen sustancias químicas que, según investigaciones previas, pueden alterar el sistema hormonal del cuerpo humano y se han asociado con un mayor riesgo de trastornos reproductivos y ciertos tipos de cáncer. Aunque la investigación sobre los efectos de los microplásticos en la salud humana está todavía en sus primeras fases, la magnitud de la emisión detectada en este estudio es suficientemente grande como para que los científicos la consideren una fuente de contaminación que no se había tenido en cuenta hasta ahora.

Los autores del estudio proponen dos vías para reducir el impacto ambiental de las esponjas de melamina. Por un lado, recomiendan a los fabricantes que diseñen esponjas más densas y duraderas, que se desgasten más lentamente y liberen menos microfibras. Por otro, sugieren a los consumidores que consideren alternativas naturales que no contengan plástico, como los estropajos de fibra de coco, los cepillos de bambú o los paños de microfibra reutilizables.

Para quienes no quieran renunciar a la esponja mágica, la recomendación es elegir las versiones de mayor densidad y ser conscientes de que cada uso reduce la esponja y libera partículas de plástico al agua. Las esponjas de melamina siguen siendo herramientas de limpieza muy eficaces, pero su uso masivo en millones de hogares de todo el mundo tiene un coste ambiental oculto que este estudio ha sacado a la luz por primera vez.