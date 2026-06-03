Fred. Olsen Express moviliza a más de 90 voluntarios en una acción de limpieza del litoral en Tenerife

Fred. Olsen Express reafirma su compromiso con el cuidado y la conservación del litoral con una limpieza que reunió a más de 90 participantes, entre alumnado y profesorado del colegio Mayco, personal de la naviera y voluntariado externo. La jornada se llevó a cabo en las playas de La Viuda, Lima y El Socorro, donde se retiraron más de 500 kilos de residuos.

Esta iniciativa marca el inicio de una nueva edición del proyecto que la naviera desarrolla, por cuarto año consecutivo, en colaboración con Terramare Medioambiente y con el apoyo de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales de GESPLAN.

Se enmarca en la estrategia ‘En Armonía con el Mar’, que reúne más de 90 iniciativas impulsadas por Fred. Olsen Express para fomentar la sostenibilidad ambiental y la protección del entorno marino. En este contexto, la jornada de limpieza contribuye de forma directa al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, especialmente el ODS 14 (Vida submarina), centrado en la conservación y el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos, y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), al promover la colaboración entre entidades públicas, privadas, centros educativos y ciudadanía. La acción también se alinea con los compromisos recogidos en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

La jefa de comunicación y marketing de Fred. Olsen Express, Marina González, señaló la importancia de promover este tipo de acciones para “conservar la costa, proteger los ecosistemas y, lo más importante, concienciar a las futuras generaciones sobre el cuidado del entorno”. “En esta ocasión, seleccionamos esta zona por la cantidad de residuos que llegan a su costa. En total, hemos recogido 528 kg de desperdicios, entre los que destacan plásticos, vidrios y madera tratada”, subrayó.

Por su parte, el director insular de Residuos del Cabildo de Tenerife, Alejandro Molowny, apuntó que esta iniciativa se desarrolla dentro del ‘mes de los océanos’ con el objetivo de “promover la preservación del medioambiente y la biodiversidad marina entre los casi 80 niños y niñas participantes”.

En estos cuatro años Fred. Olsen Express ha llevado a cabo acciones de limpieza de playas y fondos marinos en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, con la participación de más de 1.000 personas voluntarias, principalmente estudiantes de centros educativos, retirando cerca de 3.500 kilos de residuos.

Cada actuación incluye el registro y clasificación de los desechos recogidos, cuyos datos se incorporan a la plataforma MARNOBA de la asociación Vertidos Cero y sirven de base para el informe anual del Programa Nacional de Seguimiento de las Basuras Marinas en playas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El proyecto tiene el propósito de fomentar la participación de la comunidad en la conservación de los litorales y fondos marinos de Canarias, impulsando la protección de los ecosistemas y la biodiversidad marina. A su vez, busca concienciar a los más jóvenes sobre la relevancia de preservar el medio marino. Las personas interesadas en conocer las próximas acciones e inscribirse, pueden hacerlo a través de la web de la naviera.