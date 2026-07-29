Un turista casi muere ahogado al ser succionado en una piscina de un hotel de Gran Canaria

Un hombre fue rescatado tras ser succionado por el filtro de una piscina de hotel en Gran Canaria. El incidente reabre el debate sobre los sistemas de seguridad en instalaciones acuáticas turísticas.

Las piscinas de hoteles deben contar con sistemas de seguridad contra succión de filtros para proteger a los bañistas.

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LO ESENCIAL Un hombre fue rescatado tras ser succionado por el filtro de una piscina en un hotel de Gran Canaria. El accidente ocurrió en las instalaciones acuáticas de un establecimiento hotelero en la isla. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó recursos de emergencia para atender al afectado. El incidente plantea interrogantes sobre los mecanismos de seguridad en piscinas de complejos turísticos.

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Un hombre fue rescatado en Gran Canaria por poco de una muerte segura al quedar atrapado por la succión del filtro de una piscina en un hotel de Gran Canaria. El incidente, que se produjo en el sur de la isla, movilizó de inmediato a los servicios de emergencia, quienes activaron un operativo de urgencia para liberar al bañista de la trampa mecánica.

El rescate se llevó a cabo gracias a la rápida intervención del personal del complejo hotelero y la posterior coordinación de los servicios de urgencia. Los operarios consiguieron desprender al hombre de la zona de succión, evitando una tragedia que habría resultado mortal de prolongarse el tiempo de atrapamiento.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó los protocolos de asistencia médica de emergencia una vez conocida la situación. El bañista fue atendido in situ para evaluar posibles lesiones derivadas del incidente, incluyendo traumas por compresión y posibles problemas respiratorios asociados al tiempo bajo presión de succión en Gran Canaria.

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Riesgos de succión en piscinas de Gran Canaria y normativa de seguridad

Los sistemas de filtración de piscinas funcionan mediante bombas de considerable potencia capaz de crear diferencias de presión significativas. Cuando una persona queda parcial o totalmente cubierta sobre una salida de succión, la presión diferencial puede ser lo suficientemente fuerte para mantener atrapada a la víctima, incluso si es adulta y trata de liberarse. Este mecanismo es particularmente peligroso en piscinas privadas de hoteles donde la supervisión puede variar según la época de ocupación.

Las lesiones más comunes derivadas de atrapamientos por succión incluyen atrapamiento del pelo, succión del tórax y abdomen, evisceración de asas intestinales y, en los casos más graves, muerte por ahogamiento. La magnitud de estas lesiones depende del tiempo de exposición a la presión de succión y del área del cuerpo afectada. En Gran Canaria, como en el resto del territorio español, no existe una ley estatal específica sobre seguridad en piscinas, aunque hay decretos que hacen referencia al aspecto técnico-sanitario del agua y normas de vigilancia y socorrismo.

Los establecimientos hoteleros en Gran Canaria están obligados a cumplir normativas autonómicas de seguridad en piscinas. Las regulaciones exigen que los sistemas de drenaje incluyan sumideros de fondo antisucción que reducen riesgos de atrapamiento para los bañistas, válvulas de alivio de presión diferencial y, en muchos casos, drenajes múltiples para evitar que un único punto pueda generar succión excesiva.

La normativa más significativa en este campo es la UNE-EN15228-2, que establece requisitos técnicos para la gestión de piscinas. Además, para parques acuáticos, instalaciones de ocio acuático y piscinas de uso público como hoteles, es imprescindible conocer los requisitos de la UNE-EN 1069-2.