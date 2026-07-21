Suko abre el mayor almacén de productos asiáticos en Gran Canaria con 3.000 metros y más de 1.500 referencias

La superficie especializada en alimentación oriental inaugura en el Polígono Industrial de Jinámar con modelo dual de venta al público y suministro profesional, reforzando el comercio en Gran Canaria.

Momento de la inauguración de Suko en el Polígono Industrial de Ajimar, Jinámar, con presencia de autoridades y representantes empresariales de Gran Canaria.

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LO ESENCIAL Suko abre en Telde con casi 3.000 metros cuadrados de superficie. El catálogo dispone de más de 1.500 referencias procedentes de distintos países asiáticos. Jaime Jiang, empresario con trayectoria en Lanzarote, lidera la expansión en Gran Canaria. El modelo combina venta directa al público con suministro a restaurantes y establecimientos de hostelería.

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Suko Canarias, impulsado por el empresario Jaime Jiang en Gran Canaria, abrió sus puertas en el Polígono Industrial de Jinámar, en Telde, con una propuesta que trasciende el concepto tradicional de cash & carry. El establecimiento combina la venta directa al público con el suministro a profesionales del sector de la restauración, hostelería y distribución.

La inauguración de Suko en Gran Canaria ha marcado un hito comercial en la isla. La apertura, celebrada por todo lo alto, reunió a representantes institucionales y del tejido empresarial que quisieron respaldar personalmente este nuevo proyecto. La presencia de estos representantes subraya la relevancia que el proyecto tiene para el desarrollo económico del municipio.

Suko Canarias apuesta por un modelo de negocio que combina la venta directa al público con el suministro a restaurantes, establecimientos de hostelería y grandes superficies en Gran Canaria. Su catálogo reúne miles de referencias de alimentación asiática importadas de distintos países, junto a una selección de productos canarios, integrando la producción local en su oferta. Desde ramens, salsas japonesas y chinas, bebidas especiales, productos congelados y snacks orientales hasta artículos de cocina tradicionales como cuchillos japoneses, woks y teteras chinas, el surtido abarca la amplitud de la gastronomía oriental.

El impulso empresarial detrás de Suko en Gran Canaria

Suko surgió de la necesidad de tener productos, stock de alimentos en Lanzarote típicos de la comida asiática, más notable durante y después de la pandemia. Debido a este problema, las exportaciones tardaban y en muchos casos no llegaban. Este vacío en el mercado se transformó en una oportunidad empresarial que ha terminado consolidándose en Gran Canaria con una apuesta de envergadura.

La amplia variedad de productos y su política de precios competitivos hicieron que las primeras compras se sucedieran desde el mismo momento de la apertura. Ahora cuentan con un único punto de referencia centralizado en la isla.

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Impacto laboral y apuesta por el empleo en Gran Canaria

Otro de los aspectos destacados del proyecto es su impacto en el empleo en Gran Canaria. Más del 80% de la plantilla está formada por trabajadores canarios, un dato que refleja la apuesta de la empresa por generar oportunidades laborales en las islas y contribuir al desarrollo económico del municipio. Este compromiso con el empleo local subraya que Suko no es solo un proyecto comercial, sino una iniciativa que refuerza la economía de Telde y sus alrededores.

La ubicación en el Polígono Industrial de Jinámar posiciona a Suko como un activo estratégico en uno de los principales centros de distribución y comercio del Archipiélago, junto a otras empresas de envergadura que operan en esa zona.

Además de su orientación al sector profesional, Suko Canarias abre sus puertas al público en general con una amplia oferta de productos de alimentación asiática e internacional a precios competitivos en Gran Canaria. En sus instalaciones es posible encontrar desde productos básicos y frescos hasta congelados, bebidas, salsas, especias, dulces y artículos especializados, junto a una selección de productos canarios, convirtiéndose en una nueva opción de compra para quienes buscan variedad, calidad y buenos precios en Telde.

Cómo acceder y horarios en Gran Canaria

Suko Canarias está ubicado en la calle El Procesador, 17, en el Polígono Industrial de Jinámar, en Telde. El establecimiento abre al público de lunes a sábado, de 10:00 a 19:00 horas. Esta amplitud horaria facilita el acceso tanto de profesionales que necesitan abastecer sus negocios como de clientes particulares que deseen explorar la oferta de productos orientales sin horarios restrictivos.

La apertura de Suko en Gran Canaria responde a la creciente popularidad de la gastronomía asiática en las islas. Desde K-dramas que han disparado el interés por la cocina coreana hasta la consolidación de restaurantes japoneses, chinos y tailandeses, la demanda de ingredientes auténticos y de calidad ha crecido exponencialmente. Con este proyecto, Telde se posiciona como un hub de distribución de productos orientales que atenderá no solo a la industria de la restauración sino también a los consumidores finales que buscan experimentar sabores auténticos en sus propias cocinas.