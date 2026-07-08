Trump ordena cortar todo el comercio con España tras calificarla de «caso perdido»

El presidente estadounidense ha ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, paralizar las relaciones comerciales con Madrid durante la cumbre de la OTAN en Ankara

Donald Trump durante su intervención en la cumbre de la OTAN en Ankara, donde anunció la ruptura de relaciones comerciales con España.

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LO ESENCIAL Trump ha ordenado al secretario del Tesoro cortar todo el comercio con España y suspender las visitas diplomáticas. Calificó a España como «caso perdido» durante sus declaraciones ante los medios en la cumbre de la OTAN en Ankara. El presidente estadounidense critica que España no participa ni paga en la OTAN y no permite el uso de bases militares para la guerra de Irán. Moncloa responde que Estados Unidos mantiene superávit comercial con España y que cualquier represalia es competencia exclusiva de la Unión Europea.

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Las declaraciones de Trump, realizadas ante los medios acompañado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, marcan una nueva escalada en la tensión entre Washington y el Gobierno de Pedro Sánchez.

La arremetida de Trump contra España se produce sin que nadie le preguntara sobre el tema. El presidente estadounidense aprovechó su intervención en la cumbre para lanzar críticas directas contra Madrid, aunque también incluyó reproches a otros aliados europeos. «Hablé con Alemania, hablé con Francia, hablé con el Reino Unido, hablé con Italia. No hablé con España. España es un caso perdido. Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España», afirmó Trump ante los medios de comunicación.

El mandatario estadounidense fue más allá en sus críticas. «No quiero seguir haciendo negocios con España. Ni siquiera hablen con ellos. No tienen remedio, son malas personas», insistió. Trump también añadió que corten el comercio «de inmediato» y que no quiere «tener nada que ver con España», mientras reiteraba que los españoles «no participan, no pagan» en la OTAN y «actúan con hostilidad».

Sorteando el tono de confrontación, en el Ejecutivo replican a la Administración de Donald Trump que España “mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU” y que su intención es que esto no cambie. En cualquier caso, tiran de datos económicos para apuntar que EEUU se beneficia más de su relación bilateral, pues tiene superávit comercial con España. Asimismo, estas fuentes del Gobierno añaden que “los vínculos económicos los tejen las empresas privadas, no los gobiernos” para concluir que “la relación bilateral entre EEUU y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa”.

El enfrentamiento también está vinculado a una cuestión más amplia de fricción dentro de la OTAN. Trump manifestó su descontento general con la Alianza Atlántica, criticando la posición de varios países sobre Groenlandia y la falta de apoyo estadounidense en operaciones contra Irán. Sin embargo, España ha sido el blanco más directo de sus ataques verbales en esta ocasión.

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La respuesta de Madrid y la protección de Bruselas hacia Trump

El Gobierno español ha respondido con aparente calma a las amenazas de Trump. Fuentes de Moncloa han asegurado que «España recibe con tranquilidad y normalidad estas declaraciones» y han reafirmado que el país «mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos» sin intención de que eso cambie.

Madrid ha esgrimido varios argumentos para desactivar la amenaza. En primer lugar, ha recordado que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con España, es decir, que Washington es quien más se beneficia de la relación bilateral. En segundo lugar, ha subrayado que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea, por lo que cualquier represalia unilateral de Washington contra un único Estado miembro resultaría problemática desde el punto de vista normativo y práctico.

La Comisión Europea ha salido en defensa de España sin concretar qué medidas de represalia podría tomar contra Estados Unidos. El portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, ha declarado que Bruselas «velará siempre por que los intereses de la Unión Europea y de todos nuestros Estados miembros queden plenamente protegidos» y que seguirá «abogando por un comercio transatlántico estable, predecible y mutuamente beneficioso».

Las amenazas comerciales de Trump contra España no son completamente nuevas. En ocasiones anteriores, el presidente estadounidense ha amenazado a Madrid con aranceles por su postura sobre el gasto militar, pero la Unión Europea respondió que una amenaza comercial contra uno de sus miembros era atacar a todo el bloque. Aquellas amenazas nunca se materializaron en acciones concretas, un precedente que el Gobierno español podría estar usando ahora para mantener su respuesta serena ante las nuevas declaraciones de Trump.

Trump podría imponer tasas o cortar el comercio sobre ciertos productos críticos, como pueden ser el aceite o el vino en el caso español, pero ahora cuenta con el freno del acuerdo comercial firmado por EEUU con la UE el pasado verano, que impide este tipo de coerciones, tal como aprobaron las instituciones europeas.