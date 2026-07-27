Aparece en Canarias un pez bacalete antena: investigadores estudian este insólito descubrimiento

Investigadores documentan por primera vez en aguas españolas la presencia del Bregmaceros atlanticus tras analizar tres ejemplares hallados en El Hierro y Tenerife.

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LO ESENCIAL Tres ejemplares del pez bacalete antena fueron localizados en aguas canarias tras campaña oceanográfica. Primer registro en España de la especie Bregmaceros atlanticus en aguas españolas. Distribución limitada al Atlántico: los investigadores replantean la teoría previa sobre su presencia en tres océanos. Técnicas de genética molecular permitieron confirmar la identificación mediante análisis del gen COI.

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Investigadores del Instituto Español de Oceanografía han documentado por primera vez en aguas españolas la presencia del pez Bregmaceros atlanticus, conocido popularmente como bacalete antena. El hallazgo se basa en el estudio de tres ejemplares localizados en Canarias y ha obligado a los investigadores a replantear lo que se conocía hasta ahora sobre la distribución geográfica de esta enigmática especie de aguas profundas.

El descubrimiento, publicado recientemente en la revista científica Marine Biodiversity, representa un hito importante para la biología marina. Dos de los ejemplares fueron capturados en 2012 durante la campaña oceanográfica CETOBAPH, realizada frente a la costa de El Hierro a bordo del buque oceanográfico Cornide de Saavedra. El tercer ejemplar, hallazgo aún más relevante, apareció varado en una playa del sur de Tenerife en 2024, constituyendo el primer caso documentado de varamiento de esta especie en el mundo.

Para confirmar con certeza la identidad de los peces, el equipo de investigadores combinó dos metodologías complementarias. En primer lugar, realizaron un estudio exhaustivo de los caracteres morfológicos de cada ejemplar. Posteriormente, aplicaron análisis de genética molecular mediante la secuenciación del gen COI, el marcador estándar empleado internacionalmente para la identificación de especies marinas. Este enfoque dual permitió asignar con seguridad los ejemplares canarios a un grupo genético específico asociado inequívocamente con Bregmaceros atlanticus. Como resultado del trabajo, se ha incorporado una nueva secuencia genética a las bases de datos internacionales de referencia.

¿Qué es el bacalete antena? Investigadores revelan dónde vive

El bacalete antena recibe este nombre por el largo radio dorsal que sobresale de su cabeza a modo de antena. Es un pez de pequeño tamaño que habita en aguas profundas, generalmente entre la superficie y varios cientos de metros de profundidad. Su identificación ha resultado históricamente compleja debido a su reducido tamaño y sus características morfológicas particulares, lo que explica por qué su presencia en aguas españolas no había sido documentada hasta ahora.

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Este pez pelágico mesopelágico es un habitante típico de las zonas oceánicas donde la luz solar no penetra, un entorno extremo que requiere adaptaciones especializadas para la supervivencia. Su rareza y la dificultad para observarlo en su entorno natural han hecho que los investigadores lo consideren una especie poco conocida en términos de biología y ecología. El hallazgo en Canarias proporciona información valiosa sobre su comportamiento y distribución real.

Hasta ahora, la comunidad científica asumía que el Bregmaceros atlanticus presentaba una distribución circumtropical, es decir, que habitaba las aguas tropicales de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Sin embargo, los resultados obtenidos por los investigadores del Instituto Español de Oceanografía, en colaboración con las universidades de Vigo y de La Laguna, apuntan en una dirección completamente distinta. La distribución real de esta especie podría estar restringida exclusivamente al océano Atlántico, según explica Rafael Bañón, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y primer autor del estudio.

Este descubrimiento cuestiona décadas de literatura científica sobre la especie y subraya la importancia de los trabajos de campo y la investigación rigurosa. Los investigadores señalan que el hallazgo vuelve a situar a Canarias como un enclave de enorme valor para el estudio de la biodiversidad marina. Las características oceanográficas del archipiélago, con sus corrientes marinas particulares y sus afloramientos de agua fría, crean condiciones únicas que facilitan el estudio de especies de aguas profundas. El caso del ejemplar varado en Tenerife sugiere que fenómenos oceanográficos característicos de la zona podrían desplazar de forma puntual especies de las profundidades hasta la costa.

Para los especialistas, este hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre la fauna marina española, sino que refuerza el papel de las aguas canarias como uno de los grandes escenarios para investigar la vida en las profundidades del Atlántico. La metodología empleada por los investigadores, combinando análisis morfológicos y genéticos, establece un modelo de trabajo que puede aplicarse a otras especies igualmente esquivas y de difícil identificación.

El Instituto Español de Oceanografía, centro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es la principal institución española dedicada a la investigación oceanográfica. Su contribución a proyectos como este demuestra el valor de mantener programas de investigación marina a largo plazo, incluso cuando los resultados tardan años en publicarse. El caso del bacalete antena, con ejemplares recogidos en 2012 y 2024, ilustra cómo los hallazgos científicos requieren tiempo, colaboración entre instituciones y rigor metodológico para que los investigadores transformen sus aportaciones en contribuciones significativas al conocimiento.