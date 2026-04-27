La Cámara pide al Gobierno de España un plan de contingencia ante el conflicto de Irán y advierte de la vulnerabilidad de Canarias

La Cámara pide al Gobierno de España un plan de contingencia para Canarias ante el conflicto de Irán

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, solicitó hoy al Gobierno de España “la activación de un plan de contingencia específico para Canarias ante el conflicto de Oriente Próximo, como estrategia para minimizar la repercusión de la guerra sobre la economía del territorio más vulnerable del país antes una crisis geopolítica de estas características”.

Santiago Sesé hizo estas declaraciones durante la presentación de los resultados del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del segundo trimestre de 2026, según el cual se produjo un descenso en Canarias del 4,6%. Especificó que “estos resultados del ICE no reflejan aún plenamente el impacto que está teniendo el conflicto en Irán, porque en el momento en que se realizó la encuesta los efectos de esta situación no eran tan claros”.

El presidente recordó que Canarias es especialmente vulnerable por su condición ultraperiférica, la fragmentación insular y la elevada dependencia exterior para el transporte de mercancías, el suministro energético y la llegada de turistas. “De ahí que Canarias necesite apoyo para anticiparse a un posible agravamiento del conflicto pudiera provocar sobre sectores estratégicos para las Islas, especialmente en materia de conectividad aérea y marítima, costes energéticos, inflación, cadenas logísticas y actividad turística”, aseguró el presidente.

Tambíen hizo hincapié en que esta estrategia preventiva debe estar coordinada con las administraciones canarias, además de contemplar mecanismos de respuesta rápida para garantizar el abastecimiento, reforzar la conectividad del Archipiélago, contener el impacto de los sobrecostes y proteger la competitividad de empresas y autónomos.

Respecto a los resultados del ICE, Santiago Sesé, explicó “esta caída, la mayor del país, se debe a que las islas dejan atrás la temporada alta turística y entran en una etapa de menor actividad económica. A ello se suma la estabilización de la economía, de la que venimos hablando desde hace meses”. Por ello, ofreció una visión sobre cuál puede ser la situación para los próximos meses, especialmente respecto a la evolución de los precios.

Santiago Sesé explicó que el 25,7% de las empresas encuestadas asegura que los precios podrán seguir aumentando en los próximos meses, debido al incremento de los carburantes y del transporte, que arrastrará a los productos de la cesta de la compra y a los costes de la actividad empresarial. Insistió en que, si el conflicto se prolonga, el impacto sobre Canarias podrá pasar de moderado a considerable, afectando a las empresas y a las familias.

A continuación, la directora general de la Cámara, Lola Pérez, desgranó los resultados del ICE. Comenzó refiriéndose a las expectativas de las empresas para el segundo trimestre de este año. El 63,2% de las empresas canarias espera mantener estable su actividad en el segundo trimestre del año, mientras que el 18,8% espera mejorar sus resultados y el 18%, por otra parte, prevé que se aminoren. Lola Pérez confirmó que, “a la vista de estos datos, podemos decir que se acentúa la tendencia a la moderación de las expectativas empresariales”.

El análisis de la opinión de las empresas sobre los meses de enero a marzo muestra que el 22,2% de ellas mejora su actividad en el inicio del año y un 62,2% la mantiene, mientras que el 15,9% experimentó un retroceso. Así, el saldo entre las respuestas favorables y las desfavorables fue de 7 puntos, aunque se moderó respecto al último trimestre de 2025, igual que sucedió en años anteriores.

Todos los sectores de actividad experimentaron una disminución de la confianza, salvo la construcción, que aumentó en un 2,6%.

En la industria, el 23% de empresas confían en mejorar su actividad a corto plazo. Sin embargo, se reducen las respuestas que apuntan a la estabilidad, que pasan del 63% de los primeros tres meses del año al 58% para el periodo de abril a junio.

El 69% de las empresas comerciales espera mantener su actividad para los meses de abril, mayo y junio respecto al primer trimestre, a pesar de que los saldos de situación y expectativas son negativos.

Las ramas del transporte y la hostelería siguen siendo las más optimistas, pese al retroceso por motivos estacionales del Indicador. Un 39% de las empresas afirmó haber mejorado sus resultados en el primer trimestre del año respecto al cuarto de 2025 y tan solo un 8% apuntó haber experimentado un retroceso en su actividad.

Las compañías agrupadas en ‘Otros servicios’, mejoran sus expectativas respecto al primer trimestre del año, con un aumento del saldo de dos puntos. El porcentaje de respuestas que apuntan estabilidad se mantiene igual, con un porcentaje de respuestas en ambos periodos del 66%.

Por islas

Lola Pérez informó de que La Palma (3,4%) y El Hierro (1,6%) fueron las únicas islas de Canarias en las que aumentó la confianza empresarial. “Los retrocesos más notables los registran La Gomera (-13,4%), Lanzarote (-7,3%) y Gran Canaria (-6,2%), mientras que Tenerife y Fuerteventura registran caídas de un 3,8 y un 3,2%, respectivamente”, dijo.

Aludió también a los factores indicativos del clima empresarial canario, en el que se desprende una desaceleración de la creación de empleo y que se alinea con las previsiones de estabilidad económica para los próximos meses. “Con este panorama, el 83% de los negocios espera mantener su volumen de empleo alcanzado durante el primer trimestre”, afirmó y añadió que “tan solo el 8% prevé aumentar sus plantillas y un 9% tiene expectativas de reducirlas”.

En este sentido, el sector de actividad que tiene mayores expectativas de permanecer con la misma cantidad de trabajadores es la industria (88,7%), seguido del comercio (88%) y de la construcción (83,4%). “Este último presenta, por otro lado, un mayor número de empresas con previsiones de reducir sus plantillas (9,6%) respecto a las que esperan aumentarlas (7%)”.

La directora especificó los datos proporcionados por el presidente respecto a los precios y apuntó que, mientras el 25,7% de empresas espera un aumento de precios, un 8,7% apunta a un retroceso y un 65,6% a la estabilidad.

Lola Pérez finalizó recordando que los efectos del conflicto bélico sobre la actividad empresarial se conocerán con mayor profundidad en la encuesta del mes de junio.