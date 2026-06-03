Las pantallas LED se abren paso en congresos, ferias y eventos de empresa

MyLED detecta más demanda de pantallas de gran formato para presentaciones, convenciones, stands y actos corporativos.

Las pantallas LED se han convertido en un elemento cada vez más habitual en congresos, ferias, convenciones y eventos de empresa. Ya no se utilizan solo para mostrar una presentación, sino también para dar ritmo al acto, reforzar la imagen de marca y facilitar que el público siga mejor lo que ocurre en el escenario.

MyLED Pantallas LED, empresa especializada en la instalación y alquiler de pantallas LED, señala que cada vez más negocios, agencias de eventos, organizadores de congresos e instituciones recurren a este tipo de equipos para mejorar la puesta en escena de sus actos. El objetivo suele ser claro: que los contenidos se vean bien, que el mensaje llegue a todos los asistentes y que el evento tenga una imagen más cuidada.

Más que una pantalla para proyectar

En muchos actos, la pantalla es el centro visual de la sala. Detrás de una ponencia, en un stand de feria o como fondo de una presentación, el formato LED permite mostrar vídeos, gráficos, agendas, logotipos, retransmisiones en directo o mensajes preparados para cada momento del evento.

Este tipo de pantallas resulta especialmente útil en salas grandes, auditorios o espacios con mucha luz, donde una proyección tradicional puede perder fuerza o resultar menos visible desde algunos puntos. También evita problemas habituales como sombras, reflejos o limitaciones de tamaño.

“En un congreso o una convención, la pantalla ayuda a que nadie pierda el hilo. No se trata solo de poner una presentación grande, sino de conseguir que el público vea bien el contenido y que el acto tenga una imagen coherente de principio a fin”, explican desde MyLED.

Congresos, ferias y presentaciones de producto

El uso de pantallas LED gigantes cambia según el tipo de evento. En un congreso, pueden servir como pantalla principal para ponencias, gráficos, vídeos o retransmisión de cámaras. En una feria, ayudan a que un stand destaque entre muchos otros y permiten mostrar productos, campañas o vídeos corporativos de forma continua.

En una presentación de producto, una rueda de prensa o un acto institucional, la pantalla puede funcionar como fondo visual del escenario, sustituyendo parte de la cartelería impresa y permitiendo cambiar el mensaje durante el evento. También se utilizan en entregas de premios, juntas, reuniones internas, formaciones, galas y eventos híbridos.

Para agencias y organizadores, esta versatilidad es una ventaja práctica. Una misma tecnología puede adaptarse a una sala pequeña, un auditorio, un pabellón ferial o incluso un espacio exterior, siempre que se elija bien el formato y la resolución.

Elegir bien el tamaño y la resolución

Instalar una pantalla LED para un evento no consiste solo en colocar el panel más grande posible. Hay que tener en cuenta el tamaño de la sala, la distancia del público, la iluminación, el tipo de contenido y el lugar que ocupará la pantalla dentro del montaje.

MyLED trabaja con diferentes configuraciones de pixel pitch, como P1.9, P2.8, P3.9 y P4.8, para ajustar la definición de la imagen a cada caso. En eventos donde el público está cerca de la pantalla, se suele optar por una resolución más alta. En escenarios grandes o espacios abiertos, pueden utilizarse formatos de mayor tamaño pensados para verse desde más distancia.

Para eventos al aire libre, carpas o espacios con condiciones más exigentes, la empresa también cuenta con modelos preparados para exterior y con certificación IP65.

Alquiler para actos puntuales

En eventos, el alquiler suele ser la opción más habitual. Muchas empresas necesitan una pantalla durante uno o varios días, pero no tienen necesidad de comprarla. Por eso, MyLED ofrece alquiler de pantallas LED para congresos, ferias, convenciones, presentaciones y actos temporales, con montaje y apoyo técnico durante el proyecto.

Esta fórmula permite adaptar el equipo a cada evento. No requiere la misma pantalla un stand de feria que una convención con varios cientos de asistentes, ni una presentación de producto que una gala con escenario, iluminación y cámaras.

Trabajo en distintas zonas de España

MyLED trabaja en diferentes puntos de España, con presencia habitual en instalaciones y alquileres de pantallas LED en Madrid y en el norte peninsular, especialmente en Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Santander y Asturias. También atiende proyectos en otras comunidades mediante desplazamiento de su equipo técnico.

La empresa cuenta además con un showroom en Derio, Bizkaia, donde los clientes pueden ver distintos formatos de pantalla LED, comparar resoluciones y valorar qué tipo de montaje encaja mejor con su evento, espacio o necesidad de comunicación visual.

El crecimiento de las pantallas LED en eventos responde a una necesidad cada vez más común: que el público vea bien, que el mensaje se entienda y que el acto tenga una imagen profesional sin depender únicamente de carteles, lonas o proyectores. En un entorno en el que cada presentación, congreso o feria compite por la atención de los asistentes, la pantalla se ha convertido en una pieza clave del montaje.

Contacto:

MyLED Pantallas LED

Ugaldeguren Kalea, 16, 48160 Elexalde Derio, Bizkaia

Teléfono: 946 29 02 49

Web: pantallas-led.com