Manga o mango en Canarias: las diferencias importantes para saber cuál te acabas de comer

Canarias, Venezuela y la costa de Colombia distinguen manga y mango, y en Cuba lo hacen al revés

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LO ESENCIAL En Canarias se distingue el mango, fibroso, de la manga, sin hebras. El Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias recogió la distinción en La Aldea de San Nicolás. La palabra manga procede del portugués y designa una variedad del mango sin escotadura. El mismo uso existe en Venezuela y en la costa atlántica de Colombia. En Cuba la distinción está invertida: allí la manga es la pequeña y el mango el grande.

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Ocurre cada verano en cualquier frutería del archipiélago de Canarias. Alguien pide un mango, el vendedor le pregunta si quiere mango o manga, y se produce una pausa incómoda. La creencia más extendida fuera de las islas es que en Canarias se dice manga donde en la Península se dice mango, y que es una simple variante local. No es eso. Son dos cosas distintas, y la diferencia se nota al primer bocado.

El criterio es tan sencillo como concreto: las hebras. El mango es el fibroso, el que deja hilos entre los dientes. La manga es el que no los tiene. Y esa distinción no es una invención comercial reciente ni una manía de barrio: está recogida en los trabajos lingüísticos sobre el habla de las islas.

La diferencia real entre manga y mango, según el atlas lingüístico de Canarias

La referencia más solvente aparece en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias, el ALEICan, citada por la propia Real Academia Española en su Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española. En una nota explicativa del mapa 1083, el atlas documenta cómo los hablantes de una localidad de Gran Canaria, concretamente La Aldea de San Nicolás, distinguen dos tipos de frutos del mango o manguero basándose en el género gramatical.

La formulación recogida no deja lugar a dudas: de la Mangifera indica se conocen dos variedades, mango, que es el fibroso, y manga, que es el que carece de hebras. Es decir, el mismo árbol y dos frutos que la lengua separa cambiando una sola letra.

El diccionario académico apunta en la misma dirección y añade el origen. La voz manga procede del portugués y designa tanto a un árbol de los países intertropicales, variedad del mango, con el fruto sin escotadura, como al propio fruto de ese árbol. Ese detalle de la escotadura, la muesca que presenta el perfil de algunos mangos, es otro de los rasgos morfológicos que separan a unos de otros.

La descripción popular en Canarias coincide con todo lo anterior y la afina. La manga suele ser más grande, tiene la carne firme y sin hebras y, bien madura, resulta muy dulce y jugosa. El mango es también muy sabroso, pero más pequeño y con bastantes hilos, que pueden resultar incómodos al masticar. En el valle de Mogán, en el suroeste de Gran Canaria, las mangas tienen fama propia entre los propios canarios.

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El español usa el género gramatical para separar el árbol del fruto, como en naranjo y naranja. Lo que hace Canarias es más raro: emplea ese mismo recurso para distinguir dos variedades del mismo fruto. Es un giro lingüístico poco común y perfectamente funcional.

Por qué Canarias comparte esta distinción con Venezuela y Colombia

Aquí está la parte que convierte una curiosidad de frutería en una pequeña historia atlántica. El uso de manga para denominar una variedad concreta no es exclusivo del archipiélago: se documenta también en Venezuela y en la costa atlántica de Colombia. Y en las tres zonas se atribuye a variedades obtenidas por evolución natural, resultado de la adaptación de la planta durante siglos a un clima más favorable que el de su región de origen.

La coincidencia no es casual. Canarias, Venezuela y el Caribe comparten siglos de ida y vuelta migratoria, y con las personas viajaron las palabras, los cultivos y las formas de nombrarlos. Buena parte del vocabulario que hoy suena compartido entre el archipiélago y el continente americano tiene ese origen.

Lo curioso es que la distinción no viajó intacta. En Cuba, otra isla con vínculos históricos estrechísimos con el archipiélago, el criterio aparece invertido: allí la manga es la pequeña y el mango el grande. Es un buen recordatorio de que estas clasificaciones populares son locales y no admiten reglas universales.

Conviene también una advertencia práctica para quien vaya a la compra en Canarias. Las variedades comerciales que hoy se cultivan en las islas se conocen con nombres propios, y muchas se venden indistintamente como mangas o como mangos según el establecimiento. La Tommy Atkins es la más extendida por su resistencia, de tamaño mediano a grande y piel entre roja, naranja y verde. La Keitt es grande, de piel verde y pulpa amarilla firme, totalmente exenta de fibras y con matices cítricos. Y la Ataulfo, conocida como mango de miel, es pequeña, de piel amarilla y pulpa cremosa.

El cultivo tiene además un peso agrícola nada despreciable en el archipiélago. Se manejan cifras en torno a las 428 hectáreas repartidas entre las dos provincias, con algo más de la mitad en Santa Cruz de Tenerife y el resto en Las Palmas, y una producción anual que ronda las 7.600 toneladas. La recolección se concentra en los meses cálidos, y hay un detalle técnico que explica bastante sobre la calidad: es importante recolectarla no demasiado madura, para evitar la aparición de pulpa gelatinosa en los cultivares más sensibles.

Así que la próxima vez que alguien pregunte si en Canarias se dice manga o mango, la respuesta correcta es que se dicen las dos cosas, porque son dos cosas. Y la prueba definitiva no está en el diccionario ni en la etiqueta: está en si al morderla quedan hilos entre los dientes.