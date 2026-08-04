El dilema de Ceuta: cómo la protección de menores se convierte en colapso asistencial

Con 862 menores no acompañados en centros diseñados para 29 plazas, España afronta el dilema entre garantizar los derechos fundamentales y la saturación asistencial que precariza la acogida.

Centros de acogida de menores en Ceuta funcionando al 2.872% de saturación, requiriendo nuevas instalaciones provisionales.

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LO ESENCIAL 862 menores no acompañados bajo tutela en Ceuta, con una saturación cercana al 2.872%. El Ministerio de Juventud e Infancia activará reubicación en 15 días máximo hacia otras comunidades autónomas. La capacidad estructural ordinaria de Ceuta es de apenas 29 plazas para menores extranjeros no acompañados. Se han reubicado 652 menores desde la entrada en vigor de la reforma legal de contingencia migratoria.

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Los menores no acompañados que llegan a Ceuta gozan de protección legal reforzada por tratados internacionales, pero la realidad de la ciudad autónoma expone una paradoja insostenible: el marco jurídico que prohíbe devolver a los MENA ha colapsado los recursos de acogida, transformando la tutela en precariedad.

El dilema surge de una rigidez legal bien intencionada. La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor español, establece que todo menor extranjero que pisa territorio nacional queda bajo tutela del Estado o de las comunidades autónomas. Ningún rechazo en frontera, ninguna devolución colectiva. El principio ético es claro: los menores son vulnerables y requieren protección integral.

Cientos de ellos no caben en los edificios. La protección garantizada sobre el papel se convierte en un lema retórico cuando los centros saturados no pueden garantizar higiene, alimentación regular ni atención educativa individualizada.

El colapso asistencial de menores no acompañados y la reagrupación familiar ignorada

El mayor contrasentido es que la rigidez legal para prohibir cualquier repatriación desborda precisamente los recursos dedicados a la acogida de menores no acompañados. La Ley de Extranjería contempla técnicamente que los MENA pueden ser repatriados para reagrupación familiar en su país de origen, siempre que se verifique que existe un entorno familiar seguro y se respete el derecho del menor a ser oído. Los trámites requieren informe previo de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal. Es un proceso garantista, pero también burocrático y lento.

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La paradoja es que esta vía existe pero se infrautiliza. Mientras el sistema español presupone de forma sistemática que el entorno de origen es perjudicial, prioriza el arraigo forzoso del menor en el país receptor aunque sus progenitores o tutores legales lo esperen en su país. El resultado es un doble fracaso: el menor no retorna con su familia cuando ello sería seguro, y la administración se ve obligada a mantener una tutela indefinida en centros masificados que no pueden proporcionar la atención prometida. La situación de calle que sufren cientos de menores ceutíes contradice el espíritu de la ley que los debería proteger.

Reubicación de emergencia: cuando la ley de protección revela sus límites en menores no acompañados

La medida se ampara en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, reformado el año pasado, que establece una acogida vinculante y solidaria entre territorios cuando hay contingencia migratoria extraordinaria.

Sin embargo, la reubicación es un parche de emergencia, no una solución estructural. Los MENA seguirán bajo tutela indefinida en otras ciudades, acumulándose en centros que también sufren saturación. El Gobierno ha confirmado que destinará partidas económicas extraordinarias para financiar traslados y acogida temporal, pero la pregunta de fondo permanece sin respuesta: ¿es suficiente trasladar el problema geográficamente, o hace falta repensar el equilibrio entre garantizar los derechos fundamentales y la capacidad real de las administraciones de cumplir esa promesa?

Es una sentencia que afirma los derechos del menor, pero que también agudiza el dilema operativo: mientras se multiplican los mecanismos de protección legal, los centros de acogida siguen sin tener plazas.

La crisis de Ceuta expone una verdad incómoda para el Estado de Derecho: la protección genuina de los menores no puede consistir solo en prohibiciones legales sobre devoluciones. Requiere infraestructuras reales, financiación sostenida, protocolos bilaterales ágiles para repatriación segura cuando existe familia en el país de origen, y corresponsabilidad genuina entre comunidades autónomas. Mientras eso no ocurra, los menores no acompañados seguirán siendo legalmente tutelados pero asistencialmente abandonados.