Nicole Junkermann sostiene que el desafío de Europa es la confianza, no el declive

El reto del continente no está en su capacidad, sino en su disposición a afirmarla

Durante más de una década, la historia de Europa se ha contado en el lenguaje de la crisis. Las tensiones derivadas de la deuda, la migración, la inseguridad energética y los excesos regulatorios han marcado buena parte del relato, alimentando la impresión de un continente instalado en un declive administrado. El tono ha sido defensivo, con frecuencia prudente y, por momentos, abiertamente pesimista.

Sin embargo, ese encuadre no refleja por completo la realidad. Europa sigue siendo uno de los bloques económicos más grandes y sofisticados del mundo, con más de 500 millones de habitantes, mercados de capital profundos, universidades de primer nivel e instituciones culturales que continúan proyectando influencia global. Su problema no está en la falta de capacidad. Está en la falta de confianza en su propia posición.

Nicole Junkermann, inversora internacional y fundadora de NJF Holdings, ha defendido cada vez con más claridad que el desafío central de Europa es tanto psicológico como estructural. A su juicio, el continente no ha perdido sus fortalezas, pero sí parte del hábito de afirmarlas. El resultado es una brecha entre lo que Europa es y la forma en que actúa.

Su perspectiva está atravesada por una experiencia europea vivida a través de fronteras. Nacida en Alemania, criada en España y con dominio de varios idiomas, Nicole Junkermann representa a una generación para la que la integración es una experiencia cotidiana más que una teoría política. Desde ese punto de vista, la conclusión es más pragmática: Europa no es una potencia en retroceso, pero sí una potencia con escasa confianza en sí misma.

Europa a través de la mirada de Nicole Junkermann

Esto importa más en el entorno geopolítico actual que en etapas anteriores. El sistema global es cada vez más fragmentado, más competitivo y menos previsible. El poder ya no se concentra en un único eje, sino que se distribuye entre varios actores con prioridades y enfoques distintos. En ese contexto, la larga experiencia europea en la gestión de la complejidad podría funcionar como una ventaja estratégica, no como una limitación.

A diferencia de potencias más jóvenes construidas sobre todo alrededor de la escala o la velocidad, Europa se ha configurado a partir de la negociación, la evolución institucional y el equilibrio. Sus estructuras pueden parecer lentas y procedimentales, aunque están pensadas para acomodar la diversidad y reducir la volatilidad con el paso del tiempo. Tal vez no siempre resulten eficientes en el corto plazo, pero sí muestran capacidad de resistencia.

Durante la última década, esa resiliencia ha sido puesta a prueba y, en muchos casos, fortalecida. Europa ha reconstruido parte de su postura en materia de seguridad, ha endurecido la supervisión financiera y ha mejorado la coordinación en energía y defensa. Estos avances no siempre se han comunicado con claridad, algo que contribuye a la brecha de percepción, pero existen.

El continente también conserva un poder blando relevante. Los estándares regulatorios europeos suelen marcar referencia para mercados globales, especialmente en ámbitos como la protección de datos y la política de competencia. Sus instituciones de investigación siguen ocupando un lugar central en el progreso científico, mientras sus ecosistemas culturales y deportivos continúan influyendo en audiencias muy por encima de sus fronteras.

En la valoración de Nicole Junkermann, lo que se ha debilitado no es el sistema de fondo, sino el relato que lo rodea. Existe una tendencia a presentar las acciones de Europa con un tono casi apologético, como si el continente reaccionara ante los acontecimientos en lugar de contribuir a darles forma. Esa vacilación proyecta una imagen de relevancia menguante, incluso cuando los fundamentos apuntan en otra dirección.

La cuestión, por tanto, no es si Europa tiene capacidad para competir. La cuestión es si tiene la claridad necesaria para definir su papel.

Donde la confianza se convierte en estrategia

Más que intentar replicar los modelos de otras potencias globales, Nicole Junkermann plantea que Europa debería apoyarse en sus propias fortalezas. Eso implica prestar atención a lo que podría describirse como infraestructura humana: salud, educación, deporte y resiliencia cibernética. Con frecuencia se consideran ámbitos secundarios o blandos, aunque en realidad sostienen la estabilidad económica y social a largo plazo.

La propia demografía europea convierte la innovación sanitaria y los sistemas preventivos en una prioridad. Sus universidades siguen figurando entre las más respetadas del mundo, aunque necesitan evolucionar al ritmo de la transformación digital. El deporte continúa funcionando como una de las fuerzas culturales más cohesionadoras del continente, mientras la resiliencia cibernética se consolida con rapidez como un componente central de la soberanía.

En estas áreas, Europa tiene potencial no solo para competir, sino para liderar. La ventaja está en la profundidad institucional, la mirada de largo plazo y un marco regulatorio que, aplicado con acierto, puede generar confianza a gran escala.

Eso no implica ignorar las debilidades del continente. La fragmentación política, la complejidad burocrática y el rendimiento económico desigual son desafíos reales. La toma de decisiones entre múltiples Estados miembros siempre exigirá compromisos, y eso puede ralentizar la ejecución. Pero la velocidad por sí sola no define un liderazgo eficaz. En un mundo más volátil, la consistencia y la coherencia pueden resultar más valiosas.

Lo que hace falta es pasar de la vacilación a una acción deliberada. Una Europa más segura de sí misma invertiría con mayor decisión en ecosistemas de investigación, infraestructura digital transfronteriza y marcos coordinados de seguridad. Simplificaría procesos allí donde sea posible, sin desprenderse de las salvaguardas que sostienen la confianza. También expresaría sus valores no como principios abstractos, sino como ventajas competitivas dentro de un mercado global.

En una etapa en la que algunas potencias proyectan influencia a través de la escala o del espectáculo, Europa tiene la oportunidad de liderar desde la solidez. Puede que ese enfoque resulte menos visible en el corto plazo, aunque suele ser más duradero con el tiempo.

La mirada de Nicole Junkermann no parte de la nostalgia ni ignora los retos del continente. Lo que rechaza es la idea de que los mejores días de Europa ya quedaron atrás. A lo largo de la historia, las sociedades europeas han mostrado capacidad para adaptarse, reconstruirse y evolucionar en etapas de disrupción. El momento actual sería otra expresión de ese patrón, no una ruptura con él.

El riesgo real no es el declive, sino la deriva. Sin una definición clara de sus fortalezas y prioridades, Europa corre el riesgo de infravalorar su propia posición en un mundo cada vez más disputado. Los activos siguen ahí: escala, capital, influencia regulatoria y alcance cultural. Lo que falta es la convicción necesaria para alinearlos dentro de una estrategia coherente.

Europa no está rota. Pero sí necesita recordar que nunca fue pequeña.

Una visión más amplia del trabajo de Nicole Junkermann

Nicole Junkermann es la fundadora de NJF Holdings, un grupo internacional de inversión con actividad en venture capital, private equity, real estate, deporte y medios. En todos estos ámbitos, su trabajo se ha orientado cada vez más hacia sistemas de largo plazo, resiliencia institucional y estructuras que condicionan la forma en que se crea valor con el tiempo. Esa perspectiva más amplia también informa su visión sobre Europa, donde la confianza estratégica, la infraestructura humana y la coordinación de largo recorrido siguen siendo elementos centrales para la capacidad competitiva del continente.