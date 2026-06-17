Operativo internacional al sur de Canarias: 500 kilos de cocaína intervenidos en un velero tras varios días de seguimiento

En aguas cercanas a Canarias, el buque de operaciones especiales Petrel I del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha incautado 500 kilos de cocaína a bordo de un velero localizado a 740 kilómetros al sur de Canarias, en pleno océano Atlántico, en el marco de una operación coordinada con la Aduana Francesa y con apoyo de inteligencia internacional. La intervención ha terminado con la detención de los tres tripulantes de la embarcación, ya trasladados al puerto de Las Palmas de Gran Canaria junto con la droga aprehendida. Es una de las operaciones antinarcóticas de mayor calado desarrolladas en aguas próximas al archipiélago canario en lo que va de año.

Según la información facilitada este miércoles por el propio Servicio de Vigilancia Aduanera, este suceso no tiene relación la narcolancha encontrada ayer en Tenerife, dos de los detenidos son de nacionalidad brasileña, mientras que el tercero es de nacionalidad marroquí. La identificación judicial completa y las medidas cautelares aplicables a los tres detenidos serán determinadas por la autoridad judicial competente en las próximas horas, una vez completada la entrega formal y el atestado correspondiente.

Una operación coordinada con cinco organismos

El operativo se desencadenó tras la recepción de información de inteligencia sobre un velero sospechoso que navegaba a unas 400 millas náuticas (740 kilómetros) al sur de Canarias. El Petrel I se desplazó hasta el lugar y desarrolló durante varios días un seguimiento estrecho de la embarcación sospechosa, con el apoyo del buque Jean François Deniau de la Aduana Francesa, una de las grandes unidades operativas francesas en el Atlántico oriental.

La cooperación internacional desde Canarias ha sido uno de los rasgos diferenciadores de esta intervención. En el proceso de coordinación e intercambio de información de inteligencia han intervenido:

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria española.

de la Agencia Tributaria española. La Aduana Francesa , con su buque Jean François Deniau.

, con su buque Jean François Deniau. La Policía Nacional y la Guardia Civil , integradas en el operativo nacional.

y la , integradas en el operativo nacional. La National Crime Agency (NCA) del Reino Unido.

del Reino Unido. La Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.

de Estados Unidos. El mecanismo europeo Frontex , especializado en vigilancia fronteriza y de aguas exteriores.

, especializado en vigilancia fronteriza y de aguas exteriores. Información derivada de la conocida operación Azul, un marco de cooperación antinarcóticos en el Atlántico.

Toda la información de inteligencia recibida ha sido coordinada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), organismo dependiente del Ministerio del Interior, y analizada de forma conjunta entre el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Policía Nacional y la Guardia Civil para preparar el dispositivo de abordaje en alta mar.

La operación ha contado con cooperación internacional entre los servicios aduaneros español y francés, las agencias policiales NCA británica y DEA estadounidense, y el mecanismo europeo Frontex.

Llegada al puerto de Las Palmas de Gran Canaria

Tras el abordaje y la detención de los tres tripulantes del velero, el buque Petrel I ha trasladado a los detenidos y a la droga aprehendida hasta el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha completado la entrega formal a las autoridades policiales y judiciales. Es el procedimiento estándar en las operaciones antinarcóticos desarrolladas en aguas internacionales: tras la intervención en alta mar, la jurisdicción se traslada al puerto español más próximo equipado para la gestión logística y judicial del operativo.

El puerto de Las Palmas de Gran Canaria, situado estratégicamente en el Atlántico medio entre África Occidental, Europa y América, se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales puntos de entrada de operaciones antinarcóticos en las llamadas «rutas atlánticas» del tráfico de cocaína procedente de Sudamérica con destino al continente europeo.

El papel del Petrel I en las operaciones del Atlántico en Canarias

El Petrel I es uno de los buques de operaciones especiales del Servicio de Vigilancia Aduanera español, especializado en la persecución del narcotráfico en aguas internacionales del Atlántico oriental. Su diseño combina capacidades de alta autonomía marítima (para mantenerse durante semanas en operaciones lejos de la costa) con sistemas avanzados de vigilancia, comunicaciones y abordaje, lo que le permite intervenir embarcaciones sospechosas en pleno océano con mínima exposición operativa.

La presencia continuada de buques de este tipo en aguas del Atlántico próximas al archipiélago de Canarias responde a la creciente actividad de las redes de narcotráfico que utilizan veleros, pesqueros reconvertidos y narcolanchas para transportar grandes cantidades de cocaína desde puertos sudamericanos hacia Europa. Las islas canarias, por su posición estratégica, son cada vez más un punto de paso, vigilancia y, en operaciones como esta, intercepción.

La operación en Canarias se suma a una larga serie de intervenciones antinarcóticos coordinadas con base en Canarias durante los últimos meses, en las que han participado las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de vigilancia aduanera. Refleja el papel central que el archipiélago ha asumido en la vigilancia y persecución de las grandes rutas del narcotráfico atlántico, un fenómeno que se ha intensificado con el desplazamiento de parte del tráfico mundial de cocaína hacia rutas marítimas alternativas a las tradicionales del Caribe y del Mediterráneo.